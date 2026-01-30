30 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
tenía 45 años

Trágica muerte de un hombre en un barrio de Maipú

Un hombre de 45 años falleció trágicamente en un barrio de Coquimbito, Maipú. Investigan cómo ocurrió la muerte.

La muerte ocurrió anoche en Maipú.

La muerte ocurrió anoche en Maipú.

Foto: Yemel Fil
 Por Pablo Segura

Un hombre de 45 años murió trágicamente en la madrugada de este viernes al recibir una descarga eléctrica en un barrio de Maipú, en tanto que ahora la justicia intenta esclarecer qué fue lo que ocurrió para que la víctima muriera de esa forma.

Según los primeros datos, la muerte ocurrió a las 0.10 de este viernes en el barrio Piccione de Coquimbito, Maipú, cerca de donde vivía el hombre.

Lee además
Parte de lo secuestrado en uno de los allanamientos en Maipú.
creen que hay una organización criminal

Maipú: lo buscaban por varios asaltos y le hallaron un acopio de autopartes
Elecciones 2026: la candidata que se bajó, el rechazo a un planteo del PJ y las listas en suspenso.
Los detalles

Elecciones 2026: la candidata que se bajó, el rechazo a un planteo del PJ y las listas en suspenso

Por causas que se investigan, el damnificado habría estado intentando reparar un poste de luz y en ese momento sufrió una descarga eléctrica que le provocó la muerte en segundos.

Trágica muerte de un hombre de Maipú: cómo ocurrió la muerte

De acuerdo al procedimiento policial, la novedad surgió tras un llamado al 911 por parte de un vecino del barrio, quien informó sobre un hombre tendido en la vía pública, luego de sufrir una descarga eléctrica.

Los primeros en llegar a la escena fueron los bomberos voluntarios de Maipú, quienes encontraron a la víctima sin signos vitales.

En ese momento comenzaron a reanimarlo y luego hicieron lo mismo médicos del Servicio de Emergencias Coordinado, aunque a los minutos se confirmó su deceso.

Vecinos de la zona indicaron que el hombre intentaba realizar un arreglo en un poste de luz, recibiendo una descarga eléctrica y cayendo sobre hierros. Ahora la justicia intenta ratificar esa hipótesis.

El caso es analizado por la Oficina Fiscal de Guaymallén, desde donde esperan el resultado de las pericias de Policía Científica.

Temas
Seguí leyendo

Elecciones legislativas 2026: habilitan el padrón electoral en estos municipios de Mendoza

Maipú: policías hicieron de parteros en plena madrugada

Los temas que debe definir la Justicia en Mendoza antes de las elecciones 2026

Maipú: tiene 15 años y lo detuvieron armado, tras asaltar a tres jóvenes

Lenta y con perfil bajo, así arrancó la campaña para las elecciones 2026 en los municipios

Destinan fondos para un nuevo sistema cloacal en el Gran Mendoza

Terrible accidente vial en San Rafael: un herido grave

Violencia juvenil sin freno con un adolescente apuñalado y un menor imputado en Malargüe

LO QUE SE LEE AHORA
El accidente vial ocurrió en la Ruta 144 de San Rafael. 
el nihuil

Terrible accidente vial en San Rafael: un herido grave

Las Más Leídas

Inicio de clases en Mendoza: qué alumnos arrancan en febrero y quiénes en marzo.
Ciclo lectivo 2026

Inicio de clases en Mendoza: qué alumnos arrancan en febrero y quiénes en marzo

Parte de lo secuestrado en uno de los allanamientos en Maipú.
creen que hay una organización criminal

Maipú: lo buscaban por varios asaltos y le hallaron un acopio de autopartes

Continúan las tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 30 de enero en Mendoza.
El clima

Continúan las tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 30 de enero en Mendoza

Cómo fueron las últimas horas de la joven argentina
Dolor

Quién era Narela Barreto, la argentina de 27 años que fue hallada sin vida en Estados Unidos

Roberto Pettinato y Charly García: la millonaria estafa y traición que sacude al espectáculo video
Traición en el rock

Roberto Pettinato y Charly García: la millonaria estafa y traición que sacude al espectáculo