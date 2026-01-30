Trágica muerte de un hombre en un barrio de Maipú

Un hombre de 45 años murió trágicamente en la madrugada de este viernes al recibir una descarga eléctrica en un barrio de Maipú , en tanto que ahora la justicia intenta esclarecer qué fue lo que ocurrió para que la víctima muriera de esa forma.

Según los primeros datos, la muerte ocurrió a las 0.10 de este viernes en el barrio Piccione de Coquimbito, Maipú, cerca de donde vivía el hombre.

Por causas que se investigan, el damnificado habría estado intentando reparar un poste de luz y en ese momento sufrió una descarga eléctrica que le provocó la muerte en segundos.

De acuerdo al procedimiento policial, la novedad surgió tras un llamado al 911 por parte de un vecino del barrio, quien informó sobre un hombre tendido en la vía pública, luego de sufrir una descarga eléctrica.

Los primeros en llegar a la escena fueron los bomberos voluntarios de Maipú, quienes encontraron a la víctima sin signos vitales.

En ese momento comenzaron a reanimarlo y luego hicieron lo mismo médicos del Servicio de Emergencias Coordinado, aunque a los minutos se confirmó su deceso.

Vecinos de la zona indicaron que el hombre intentaba realizar un arreglo en un poste de luz, recibiendo una descarga eléctrica y cayendo sobre hierros. Ahora la justicia intenta ratificar esa hipótesis.

El caso es analizado por la Oficina Fiscal de Guaymallén, desde donde esperan el resultado de las pericias de Policía Científica.