9 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
DATOS OFICIALES

La inflación de enero 2026 en CABA fue del 3,1% y marcó el nivel más alto en 10 meses

La inflación porteña se aceleró en enero y funciona como anticipo del índice nacional que se conocerá esta semana.

La inflación de enero 2026 en CABA fue del 3,1% y marcó el nivel más alto en 10 meses

La inflación de enero 2026 en CABA fue del 3,1% y marcó el nivel más alto en 10 meses

Por Sitio Andino Economía

La inflación de enero de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires fue del 3,1%, el registro más alto de los últimos 10 meses, según informó este lunes el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA). Con este dato, se consolida una tendencia alcista que comenzó en septiembre del año pasado.

El avance de los precios estuvo impulsado principalmente por los rubros Recreación y cultura, Restaurantes y hoteles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Seguros y servicios financieros y Transporte, todos con incrementos por encima del promedio general.

Lee además
Inflación: con la vieja fórmula, el INDEC dará a conocer el dato de enero
Semana próxima

Inflación: con la vieja fórmula, el INDEC dará a conocer el dato de enero
La imagen de Javier Milei mejora levemente pero crece la desconfianza en la economía.
Opinión Pública

Mejora la imagen de Javier Milei, pero persiste la desconfianza en la economía

El índice de CABA suele funcionar como un anticipo de la inflación nacional, que será difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el próximo martes 10 de febrero. Para ese indicador, el mercado espera una variación cercana al 2,5%.

image
La inflación en CABA fue la más alta en los últimos 10 meses.

La inflación en CABA fue la más alta en los últimos 10 meses.

Bienes y servicios: diferencias en el ritmo de aumento

Durante enero, los Bienes registraron una suba del 2,3%, mientras que los Servicios mostraron un incremento mayor, del 3,5%. En la comparación interanual, los Bienes acumularon un alza del 26,2%, frente al 35,0% de los Servicios, reflejando una mayor presión inflacionaria en este último segmento.

Al analizar los subíndices, la agrupación Resto IPCBA —considerada un proxy de la inflación núcleo— promedió un aumento del 2,2% en el mes. En términos interanuales, se desaceleró hasta el 32,9%, lo que implicó una baja de 0,7 puntos porcentuales respecto del registro previo.

Por su parte, los Precios Regulados subieron 1,7% en enero y alcanzaron una variación interanual del 30,9%.

Estacionales: el mayor impacto del mes

El mayor incremento mensual se registró en el componente Estacionales, que escaló 15,8%, impulsado por consumos típicos del período vacacional. Entre los principales aumentos se destacaron el transporte aéreo de pasajeros (42,9%), los paquetes turísticos (41,6%) y los servicios de alojamiento (26,4%).

Los rubros que más aumentaron en CABA

Entre las divisiones que más incidieron en la inflación porteña de enero se ubicaron:

  • Recreación y cultura: 7,4%
  • Restaurantes y hoteles: 5,3%
  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: 4,0%
  • Seguros y servicios financieros: 4,0%
  • Transporte: 3,7%

Un dato clave antes del índice nacional

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el dato de inflación de CABA se conoce en la antesala del índice nacional, en un contexto de controversia por la decisión del Gobierno nacional de postergar la actualización metodológica prevista para comienzos de 2026. Esa definición derivó en la salida de Marco Lavagna de la conducción del INDEC.

A diferencia del organismo nacional, el IDECBA ya aplica una fórmula actualizada, basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18, con base en 2021. Esta metodología debía implementarse a nivel nacional este año, pero finalmente el INDEC continuará utilizando la ENGHo 2004/05.

Temas
Seguí leyendo

A días del inicio de clases, así están los precios de los útiles escolares

A días de conocer la inflación con un nuevo índice, renunció Marco Lavagna al frente del INDEC

El BCRA advierte riesgos inflacionarios en el primer trimestre pese a la desaceleración del IPC

Seguro agrícola: el Gobierno de Mendoza adelantó pagos por $1.754 millones a productores afectados

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 9 de febrero de 2026

El Gobierno nacional busca un operador privado para importar y vender GNL en el mercado local

El Gobierno da vía libre a los dólares del colchón

El Gobierno de Mendoza lanzó créditos para la cosecha 2026: quiénes pueden acceder y cómo hacerlo

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno puso en marcha la ley de Inocencia Fiscal.
blanqueo permanente

El Gobierno Nacional reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal y avanza el blanqueo permanente de dólares

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2414 y números ganadores del domingo 8 de febrero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2414 y números ganadores del domingo 8 de febrero

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1340 del domingo 8 de febrero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1340 del domingo 8 de febrero

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 8 de febrero: números ganadores del sorteo 3346
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 8 de febrero: números ganadores del sorteo 3346

Con una sonrisa y acompañado de su familia, Juan Cruz Yacopini mostró cómo vive su recuperación
Aliento y avances

Con una sonrisa y acompañado de su familia, Juan Cruz Yacopini mostró cómo vive su recuperación

El accidente vial ocurrió en el ingreso al barrio Olivos del Torreón, en Maipú.
maipú

Grave accidente vial en un barrio privado: la conductora excedía el límite del alcoholímetro