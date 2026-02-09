La inflación de enero 2026 en CABA fue del 3,1% y marcó el nivel más alto en 10 meses

La inflación de enero de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires fue del 3,1% , el registro más alto de los últimos 10 meses , según informó este lunes el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA). Con este dato, se consolida una tendencia alcista que comenzó en septiembre del año pasado.

El avance de los precios estuvo impulsado principalmente por los rubros Recreación y cultura , Restaurantes y hoteles , Alimentos y bebidas no alcohólicas , Seguros y servicios financieros y Transporte , todos con incrementos por encima del promedio general.

El índice de CABA suele funcionar como un anticipo de la inflación nacional , que será difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el próximo martes 10 de febrero . Para ese indicador, el mercado espera una variación cercana al 2,5% .

Durante enero, los Bienes registraron una suba del 2,3% , mientras que los Servicios mostraron un incremento mayor, del 3,5% . En la comparación interanual, los Bienes acumularon un alza del 26,2% , frente al 35,0% de los Servicios, reflejando una mayor presión inflacionaria en este último segmento.

Al analizar los subíndices, la agrupación Resto IPCBA —considerada un proxy de la inflación núcleo— promedió un aumento del 2,2% en el mes. En términos interanuales, se desaceleró hasta el 32,9%, lo que implicó una baja de 0,7 puntos porcentuales respecto del registro previo.

Por su parte, los Precios Regulados subieron 1,7% en enero y alcanzaron una variación interanual del 30,9%.

Estacionales: el mayor impacto del mes

El mayor incremento mensual se registró en el componente Estacionales, que escaló 15,8%, impulsado por consumos típicos del período vacacional. Entre los principales aumentos se destacaron el transporte aéreo de pasajeros (42,9%), los paquetes turísticos (41,6%) y los servicios de alojamiento (26,4%).

Los rubros que más aumentaron en CABA

Entre las divisiones que más incidieron en la inflación porteña de enero se ubicaron:

Recreación y cultura : 7,4%

: Restaurantes y hoteles: 5,3%

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 4,0%

Seguros y servicios financieros: 4,0%

Transporte: 3,7%

Un dato clave antes del índice nacional

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el dato de inflación de CABA se conoce en la antesala del índice nacional, en un contexto de controversia por la decisión del Gobierno nacional de postergar la actualización metodológica prevista para comienzos de 2026. Esa definición derivó en la salida de Marco Lavagna de la conducción del INDEC.

A diferencia del organismo nacional, el IDECBA ya aplica una fórmula actualizada, basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18, con base en 2021. Esta metodología debía implementarse a nivel nacional este año, pero finalmente el INDEC continuará utilizando la ENGHo 2004/05.