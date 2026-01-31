El BCRA advierte riesgos inflacionarios en el primer trimestre pese a la desaceleración del IPC

A pesar de que la inflación parece haberse estabilizado en el 2,5%, el Banco Central reveló que aún observa riesgos de alguna aceleración en el primer trimestre del año. Según la autoridad monetaria, el BCRA cerró el año en un 31,5%, según su Informe de Política Monetaria (IPOM) .

Y pondera la fuerte desaceleración experimentada por el IPC a lo largo de los últimos dos años. El dato del 2025 será el más bajo desde 2017. Esto a pesar de que la inflación mensual mostró un lento pero sostenido rebote hasta el 2,8% de diciembre. En este escenario, la autoridad monetaria reconoce que, en el primer trimestre de este año, el proceso de desinflación “enfrenta riesgos”.

Esos riesgos están ligados a factores de carácter estacional y a la incertidumbre derivada del cambio en la composición de la canasta del IPC del INDEC, que debutará con la medición de enero, combinados con la aplicación del nuevo régimen de subsidios, que implica un salto en las tarifas energéticas.

Entre los factores de riesgo, enumera la estacionalidad de "Carnes y derivados" en el período noviembre-marzo que puede afectar la categoría Núcleo del IPC; y la corrección prevista en las tarifas residenciales de electricidad y gas por la readecuación del esquema de subsidios, con impacto en la categoría Regulados.

Recuerda, además, que en marzo suelen incidir significativamente los aumentos en el agrupado "Educación" (Regulados) y en "Prendas de vestir" (Estacionales), en este último caso asociado al cambio de temporada para la ropa. Revela también que estos impactos transitorios sobre la inflación se verán afectados por los ponderadores de la canasta de consumo del nuevo IPC anunciado por el INDEC.

La entidad dijo que una vez superadas esas presiones transitorias e internalizados los cambios metodológicos de la actualización del IPC, se prevé que la inflación profundice su tendencia a la baja. Explicó que eso ocurrirá porque se mantendrá el sesgo contractivo de la política monetaria, una mayor estabilidad cambiaria esperada por el equipo económico y la perspectiva de que los acuerdos paritarios reflejen una menor inercia inflacionaria.