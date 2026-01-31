31 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Nueva medición

El BCRA advierte riesgos inflacionarios en el primer trimestre pese a la desaceleración del IPC

El Banco Central destacó que la inflación cerró 2025 en su nivel más bajo desde 2017, pero advirtió que en el primer trimestre podría haber presiones.

El BCRA advierte riesgos inflacionarios en el primer trimestre pese a la desaceleración del IPC

El BCRA advierte riesgos inflacionarios en el primer trimestre pese a la desaceleración del IPC

Foto: Télam
Por Sitio Andino Economía

A pesar de que la inflación parece haberse estabilizado en el 2,5%, el Banco Central reveló que aún observa riesgos de alguna aceleración en el primer trimestre del año. Según la autoridad monetaria, el BCRA cerró el año en un 31,5%, según su Informe de Política Monetaria (IPOM).

Y pondera la fuerte desaceleración experimentada por el IPC a lo largo de los últimos dos años. El dato del 2025 será el más bajo desde 2017. Esto a pesar de que la inflación mensual mostró un lento pero sostenido rebote hasta el 2,8% de diciembre. En este escenario, la autoridad monetaria reconoce que, en el primer trimestre de este año, el proceso de desinflación “enfrenta riesgos”.

Lee además
El oro alcanza máximos históricos: cuál es el impacto en la economía argentina
ACTUALIDAD FINANCIERA

El oro alcanza máximos históricos: cuál es el impacto en la economía argentina
Alerta en la economía doméstica: la morosidad en créditos personales marcó un récord histórico.
Bolsillos flacos

Alerta en la economía doméstica: la morosidad en créditos personales marcó un récord histórico
mochila útiles clases
El regreso a clases suele estimular el aumento de inflación.

El regreso a clases suele estimular el aumento de inflación.

Qué riesgos representa la baja de inflación

Esos riesgos están ligados a factores de carácter estacional y a la incertidumbre derivada del cambio en la composición de la canasta del IPC del INDEC, que debutará con la medición de enero, combinados con la aplicación del nuevo régimen de subsidios, que implica un salto en las tarifas energéticas.

Entre los factores de riesgo, enumera la estacionalidad de "Carnes y derivados" en el período noviembre-marzo que puede afectar la categoría Núcleo del IPC; y la corrección prevista en las tarifas residenciales de electricidad y gas por la readecuación del esquema de subsidios, con impacto en la categoría Regulados.

Recuerda, además, que en marzo suelen incidir significativamente los aumentos en el agrupado "Educación" (Regulados) y en "Prendas de vestir" (Estacionales), en este último caso asociado al cambio de temporada para la ropa. Revela también que estos impactos transitorios sobre la inflación se verán afectados por los ponderadores de la canasta de consumo del nuevo IPC anunciado por el INDEC.

La entidad dijo que una vez superadas esas presiones transitorias e internalizados los cambios metodológicos de la actualización del IPC, se prevé que la inflación profundice su tendencia a la baja. Explicó que eso ocurrirá porque se mantendrá el sesgo contractivo de la política monetaria, una mayor estabilidad cambiaria esperada por el equipo económico y la perspectiva de que los acuerdos paritarios reflejen una menor inercia inflacionaria.

Temas
Seguí leyendo

Con nuevos hábitos de compra, el consumo de ropa se redefine entre la moda circular y la venta por kilo

Paro nacional en aeropuertos: ATE lanzó una medida de fuerza por reclamos salariales

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 31 de enero de 2026

Dónde conviene comprar consolas de videojuegos: los precios en Mendoza y Chile

Crearon un viñedo con restos de la actividad minera y producen 12 mil botellas por año

La Justicia rechazó dos apelaciones relacionadas a PSJ Cobre Mendocino

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 30 de enero de 2026

Descuentos en jugueterías con Banco Nación: aprovechá sus promociones

LO QUE SE LEE AHORA
Paro nacional en aeropuertos: ATE lanzó una medida de fuerza por reclamos salariales
Vuelos cancelados

Paro nacional en aeropuertos: ATE lanzó una medida de fuerza por reclamos salariales

Las Más Leídas

El Paso Internacional Los Libertadores representa una importante conectividad en la región y sobre todo para la provincia de Mendoza.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 31 de enero

Crearon un viñedo con restos de la actividad minera y producen 12 mil botellas por año
Emprendimiento

Crearon un viñedo con restos de la actividad minera y producen 12 mil botellas por año

Cierran Paso Pehuenche.
Información Oficial

Un Paso Internacional a Chile se habilitó este sábado al mediodía

Tras la fuerte tormenta, continúan las lluvias este sábado en Mendoza
El clima

Tras la feroz tormenta del viernes, anticipan un sábado con lluvias intensas y riesgo de granizo en Mendoza

Este 1 de febrero abrirá el hospital de Luján de Cuyo, con un modelo público-privado de salud.
Punto de inflexión

Así funcionará el primer hospital público-privado del país que se encuentra en Mendoza