Minera de San Juan emite deuda para construir un Parque Solar en San Luis

Minas Argentinas , empresa integrante de Aisa Group y propietaria del proyecto Gualcamayo en la provincia de San Juan , formalizó su ingreso al mercado de capitales con el anuncio de su primera emisión de deuda destinada a la construcción del Parque Solar Calicanto , un proyecto fotovoltaico ubicado en el departamento Belgrano , en la provincia de San Luis .

La operación es un paso relevante en la estrategia financiera de la compañía, que busca consolidar su proceso de transformación corporativa y acompañar un ambicioso plan de inversiones productivas y energéticas en el país.

La emisión de una Obligación Negociable (ON) Clase 1 , denominada en dólares estadounidenses , será colocada este jueves. El valor nominal inicial alcanza los 12 millones de dólares , con la posibilidad de ampliarse hasta los 22 millones en futuras emisiones. El instrumento tendrá un plazo de 12 meses desde la fecha de emisión y liquidación, con una tasa de interés fija nominal anual a licitar en el mercado local.

La colocación se produce luego de que la Comisión Nacional de Valores aprobara a Minas Argentinas como empresa pública en julio del año pasado, habilitándola a acceder al financiamiento vía mercado de capitales. En ese sentido, la emisión marca el inicio de una nueva etapa para la firma, independientemente del volumen finalmente colocado, al incorporar la deuda negociable como herramienta para diversificar sus fuentes de financiamiento.

Los fondos estarán destinados a la construcción del Parque Solar Calicanto, un proyecto fotovoltaico ubicado en el departamento Belgrano, en la provincia de San Luis, que será desarrollado a través de la subsidiaria Calicanto Solar. La iniciativa apunta a fortalecer la matriz energética del grupo, reducir costos operativos y avanzar en un esquema de generación sustentable alineado con estándares internacionales de sostenibilidad.

Calicanto03.jpg El predio que ocupará el parque solar Calicanto en San Luis, construido por la empresa titular de Gualcamayo en San Juan

Calificación crediticia

La solvencia de la emisión cuenta con el respaldo de Fix SCR, afiliada a Fitch Ratings, que confirmó para Minas Argentinas una calificación A+(arg) con perspectiva estable y asignó una nota A1(arg) para la emisión de corto plazo y para las Obligaciones Negociables a ser colocadas, una de las calificaciones más elevadas del mercado argentino.

Detalles técnicos del parque solar

El Parque Solar Calicanto tendrá una capacidad instalada de 51 MWp y una generación estimada de 110,1 GWh anuales, volumen suficiente para abastecer a más de 80.000 hogares. El proyecto se emplazará sobre un terreno de 71,9 hectáreas y contará con conexión al Sistema Argentino de Interconexión mediante dos líneas subterráneas de 33 kV y un nuevo campo de transformación en la Estación Transformadora Nogolí.

Avance de obra e inversiones comprometidas

El presupuesto total de la obra asciende a 36,8 millones de dólares, de los cuales ya se han ejecutado 10,5 millones. En ese marco, la empresa avanzó en la adquisición de más de 80.000 paneles solares, sistemas de seguimiento, inversores, centros de transformación y equipamiento eléctrico y de control. Los primeros cargamentos ya comenzaron a arribar al predio y tiene previsto iniciar el montaje en marzo, con una finalización estimada hacia fines de 2026. Más del 50% de la producción futura del parque ya cuenta con acuerdos de venta previamente comprometidos.

Expansión minera y adhesión al RIGI

La emisión de la ON se inscribe, además, en un contexto de expansión más amplio. A comienzos de 2026, el Gobierno nacional oficializó el ingreso de Minas Argentinas al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La compañía prevé desembolsos superiores a los 650 millones de dólares para el desarrollo del Proyecto Carbonatos Profundos, en la provincia de San Juan.

Este proyecto minero implica el aprovechamiento de un depósito de carbonatos profundos que requiere la construcción de una nueva planta de procesamiento, dado que el mineral no puede ser tratado con la tecnología utilizada durante las últimas dos décadas. Si bien la zona aurífera estaba identificada desde hace años, los operadores anteriores no habían logrado concretar la inversión necesaria para su desarrollo integral.

Actualmente, el yacimiento Gualcamayo se encuentra actualizando sus informes de recursos y reservas. El activo cuenta con 7,1 millones de onzas equivalentes de oro en recursos, de las cuales 4,9 millones de onzas están categorizadas como reservas.