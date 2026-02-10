Inflación de enero: el INDEC publica el dato en medio de cambios y polémica

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes a las 16 la inflación de de enero, que habría experimentado una leve desaceleración respecto al cierre del año pasado, en medio de la polémica por la postergación de la nueva medición y la salida de Marco Lavagna.
El índice inflacionario habría reflejado una merma en enero frente al 2,8% registrado en diciembre, cortando con una tendencia alcista que se observa desde junio del 2025 y que se profundizó a partir de septiembre cuando las cifras volvieron a superar el 2%, según estiman los analistas privados relevados por la Agencia Noticias Argentinas.
De esta manera, el indicador -que el organismo estadístico revelará con la vieja medición- se habría mantenido por encima del 2% a pesar de preverse un leve descenso en el camino ascendente de los últimos meses.
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, previó que la inflación del primer mes del 2026 habría estado en 2,4% y espera que la inflación interanual alcance a fin de año 22,4%.
El dato porteño aparece más elevado que las estimaciones a nivel nacional, debido a que el IDECBA ya tiene la formula actualizada para medir la inflación, al hacerlo sobre la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18 con base 2021, la cual se debía implementar este mes en todo el país pero que finalmente seguirá con la ENGHo 2004/05.