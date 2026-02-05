5 de febrero de 2026
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este jueves 5 de febrero

Los corte de luz programados afectarán a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Foto: Yemel Fil
Durante la mañana y tarde de este jueves 5 de febrero, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en varias zonas:

Guaymallén

  • Entre calles Estanislao del Campo, Pascual Toso, Matienzo, Benjamín y 12 De Octubre; San José. De 9.00 a 12.00 h.
  • Entre calles Prats, Las Magnolias, Elpidio Gonzales y Miguel de Azcuénaga, en el Loteo Patagonia; San Francisco del Monte. De 8.30 a 10.30 h.
  • Entre calles Severo del Castillo, Mauricio Grenon, Roque Sáenz Peña y 12 de Octubre, en el barrio Los Dos Ángeles y zonas aledañas; Puente de Hierro. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

  • En el Regimiento de Infantería de Montaña (RIM 16), y zonas aledañas; Uspallata. De 9.30 a 13.00 h.
  • En el Parque industrial Las Heras, hacia el norte de calle Santa Rita. De 9.15 a 12.15 h.
  • En Ruta Nacional N°7, entre Punta de Vacas y Puente del Inca; Los Penitentes. De 12.00 a 12.30 h.
Lavalle

  • En la Ruta Provincial N°33, entre calles Romero y Rodríguez; Gustavo André. De 8.45 a 12.45 h.

Luján

  • En el Loteo Aguaribay y zonas aledañas; Vertientes del Pedemonte; De 8.00 a 12.00 h.

Maipú

  • En la intersección de calle Zanetti y Ruta Provincial N°50 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 11.15 a 14.00 h.
  • En la intersección de calle ProyectadaI193 y Calle N°14 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 11.00 h.
  • Entre calles Mallea, Guisasola y carril Sarmiento y áreas adyacentes; Luzuriaga. De 8.30 a 12.30 h.

Tunuyán

  • En calle Lorente, hacia el oeste de Ruta Provincial N°92 (o Quintana), y zonas aledañas; Colonia Las Rosas. De 9.25 a 13.25 h.
  • Entre calles 25 de Noviembre, Lavalle, San Martín y Fray Luis Beltrán y áreas adyacentes. De 10.30 a 14.30 h.

San Carlos

En calle Pellegrini, entre Ruta Nacional N°40 y carril Calise Nacional. De 9.30 a 13.20 h.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.
  • Una radio a pilas.
  • Agua y alimentos no perecederos.
  • Un botiquín de primeros auxilios.
  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

