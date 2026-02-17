17 de febrero de 2026
Quedó en libertad

Un mendocino cruzó a Chile con su arma registrada y fue detenido

El hombre viajaba con su familia hacia la costa chilena. La Justicia lo imputó y quedó en libertad con firma mensual. La pistola fue retenida.

El arma retenida al turista mendocino en Chile.

El arma retenida al turista mendocino en Chile.

Foto: Los Andes Online
Por Sitio Andino Policiales

Un turista mendocino de 56 años fue detenido al ingresar a Chile luego de reconocer ante autoridades que transportaba una pistola y municiones en su camioneta, elementos que estaban registrados en Argentina pero cuya portación no está permitida al cruzar la frontera.

El hombre viajaba junto a su pareja y dos hijos menores rumbo al balneario de Reñaca, cuando fue controlado por personal migratorio y policial en el ingreso al país.

Cómo fue detenido el mendocino que viajaba con un arma en Chile

Durante el procedimiento, efectivos de Aduanas y de la Policía de Investigaciones de Chile consultaron si trasladaba elementos prohibidos. El turista admitió que llevaba una pistola calibre .38 y municiones, y exhibió la documentación que acreditaba su inscripción en Argentina.

Aun así, se informó la situación al fiscal de flagrancia y se dispuso su detención, además de la incautación del arma y de las balas que transportaba en el vehículo.

Mendocino detenido en Chile con un arma
El mendocino detenido en Chile con un arma recuper&oacute; su libertad.

El mendocino detenido en Chile con un arma recuperó su libertad.

El mendocino fue trasladado al Juzgado de Garantía de Los Andes, donde el Ministerio Público —representado por el fiscal Rodolfo Robles Mora— lo imputó por tráfico de armas y municiones y contrabando, según consignó el medio chileno Los Andes Online.

La magistrada Valeria Crosa Chiappe resolvió como única medida cautelar la firma mensual durante los seis meses que se extenderá la investigación, tras lo cual el hombre recuperó la libertad.

Continuó su viaje, pero sin el arma

Luego de la audiencia, el turista pudo seguir viaje hacia la costa chilena junto a su familia, aunque el arma y las municiones quedaron bajo custodia de las autoridades del país vecino.

El caso quedó bajo investigación del Ministerio Público de Chile, que deberá determinar responsabilidades en el marco de la normativa local sobre ingreso y transporte de armamento.

