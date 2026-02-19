19 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 19 de febrero

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 19 de febrero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 19 de febrero

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encontrará cerrado gran parte de la jornada de este jueves 19 de febrero, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, según informaron desde la Coordinación Argentina.

La comunicación oficial indica que estará habilitado hassta las 12 hs. Con suspension del tránsito desde Uspallata y Guardia Vieja desde las 10, para transporte de Cargas, ómnibus y particulares

Lee además
Cierra el Paso Internacional Los Libertadores. ¿Cuál es el motivo?
¿Cuándo reabrirá?

Cierre preventivo el Paso a Chile por un mosquito sospechoso de dengue: el comunicado
paso los libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miercoles 18 de febrero
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 18 de febrero

El documento compartido desde la Coordinación del Complejo Fronterizo de Chile detalla que, previo acuerdo con la coordinación Argentina, "se procederá al cierre temporal debido a aplicación Quimica en contexto de hallazgo de ejemplar adulto altamente sospecho del vector Aedes Aegyptis, por parte del Ministerio de Salud".

Así continuará durante toda la jornada, hasta el viernes 20 de febrero, a las 12.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Paso Los Libertadores, Complejo Horcones, aduana 29-11-25
Cierre del Paso Internacional Los Libertadores.

Cierre del Paso Internacional Los Libertadores.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre de 2025, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Trabajos de urgencia en la Ruta 7 obligan a circular con precaución rumbo a Chile

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 17 de febrero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 16 de febrero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 15 de febrero

Hay importantes demoras en el Paso a Chile: cientos de mendocinos esperan para cruzar

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 14 de febrero

Impulsan la separación de residuos en origen en alta montaña y refuerzan la implementación de la Ley GIRSU

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 13 de febrero

LO QUE SE LEE AHORA
La mayoría de los servicios estatales se prestan con normalidad.
Contra la reforma laboral

El impacto del paro de la CGT este jueves en Mendoza: cómo funcionan micros, vuelos, bancos y comercio

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 18 de febrero: números ganadores del sorteo 3349.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 18 de febrero: números ganadores del sorteo 3349

El robo ocurrió en calle Cervantes al 1900 de Godoy Cruz. 
la policía atrapó al ladrón

Godoy Cruz: pánico por el robo de un auto con una niña a bordo

Cuánto gana un trabajador de banco en Argentina y por qué el gremio se suma al paro general de la CGT
Escenario gremial

Cuánto gana un bancario en Argentina y por qué el gremio se suma al paro general de la CGT

Cómo funcionará el transporte público en Mendoza durante la jornada de paro de la CGT.
Para tener en cuenta

A horas del paro de la CGT: qué ocurrirá con el transporte en Mendoza

Marta Boiza, la esposa del exjuez Walter Bento.
Debía pagar casi $350.000 ¿Y ahora?

Insólito error en la multa a la esposa de Bento: corrigen el monto y deberá pagar cientos de millones