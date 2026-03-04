Hoy es el Día Mundial de la Obesidad: una fecha para reflexionar sobre la salud

Por Sitio Andino







Cada 4 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Obesidad, una efeméride creada para concientizar sobre una de las problemáticas de salud más frecuentes a nivel global, promover información y fomentar hábitos saludables que ayuden a prevenir y tratar enfermedad.

obesidad Día Mundial de la Obesidad Por qué hoy, 4 de marzo, es el Día Mundial de la Obesidad El Día Mundial de la Obesidad surgió por el impulso de la Federación Mundial de Obesidad, con el objetivo de visibilizar el impacto creciente de esta condición en la salud de la población. La iniciativa cobró mayor relevancia luego de que la Organización Mundial de la Salud reconociera oficialmente a la obesidad como una enfermedad crónica.

En ese marco, distintas jurisdicciones comenzaron a desarrollar políticas públicas específicas. En Mendoza, se avanzó con la sanción de la Ley 7798 y la puesta en marcha del Programa Provincial de Obesidad, orientado a la prevención, el diagnóstico temprano y el abordaje integral de esta problemática sanitaria.

Las proyecciones internacionales advierten que, de no revertirse la tendencia actual, para el año 2035 cerca de 1.900 millones de personas podrían convivir con obesidad. Por ello, esta jornada busca generar conciencia, fortalecer la prevención y promover acciones coordinadas para reducir su impacto a nivel mundial.

