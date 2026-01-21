21 de enero de 2026
Mendoza premiada internacionalmente en una de las ferias más importantes del mundo

La distinción se otorgó en un encuentro global de referencia y destacó a la provincia frente a competidores de varios países.

Distinción en Madrid para un emprendimiento mendocino.

Distinción en Madrid para un emprendimiento mendocino.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
La provincia de Mendoza volvió a destacarse en el escenario turístico internacional al obtener un nuevo Premio Excelencias Turísticas en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se desarrolla en Madrid. El reconocimiento fue otorgado al programa Mendoza Oliva Bien, una iniciativa de oleoturismo impulsada por el Ente Mendoza Turismo (Emetur).

Se trata de la única propuesta argentina que resultó finalista y ganadora en esta edición de los premios, lo que consolida a Mendoza como un destino de referencia en turismo gastronómico y experiencias identitarias.

El aceite de oliva de Mendoza, reconocido internacionalmente

El galardón distingue a Mendoza Oliva Bien como una propuesta innovadora que integra turismo, identidad productiva y desarrollo local, con eje en el aceite de oliva virgen extra (AOVE) mendocino, uno de los productos más valorados y prestigiosos de la provincia.

Este nuevo logro se suma al obtenido en 2025, cuando Mendoza fue reconocida por el Plan de Desarrollo de la Identidad Gastronómica de Mendoza (DIGAM), que compitió con proyectos de países como España, México, Colombia, Cuba y Sudáfrica.

El valor del oleoturismo mendocino

La presidenta del Emetur, Gabriela Testa, destacó que el premio reafirma el camino elegido por la provincia en materia turística.

“Este reconocimiento internacional reafirma el camino que elegimos en Mendoza: integrar turismo, producción e identidad”, señaló. Además, subrayó que Mendoza Oliva Bien nace del trabajo conjunto con los productores, a través de Asolmen, y propone experiencias genuinas vinculadas a la cultura y el paisaje mendocino.

“El oleoturismo nos permite poner en valor nuestra identidad productiva, sumar experiencias auténticas y generar desarrollo local, con una mirada sostenible y de calidad internacional”, agregó.

Mendoza Oliva Bien y las experiencias del AOVE

El programa Mendoza Oliva Bien forma parte de Vivencias Mendocinas, una iniciativa del Emetur orientada a fortalecer el turismo gastronómico y rural en la provincia.

La propuesta invita a los visitantes a recorrer los caminos del oleoturismo, con experiencias que abarcan todo el proceso productivo del AOVE, desde la cosecha en los olivares hasta el embotellado, combinando gastronomía regional, actividades culturales y contacto directo con las comunidades productoras.

Además, incluye talleres y cursos sobre el uso del aceite de oliva en la cocina, la cosmética y la salud, junto con degustaciones de distintas variedades, que permiten apreciar sus propiedades y características.

Acciones y eventos destacados del programa

Entre las principales acciones desarrolladas, se destaca la segunda edición del Festival Provincial del Envero, realizada los días 3 y 4 de mayo de 2025 en el Parque Metropolitano de Maipú, que consolidó a Mendoza Oliva Bien como una propuesta identitaria dentro de la oferta turística provincial.

Durante 2025 también se llevaron a cabo las primeras Jornadas de Oleoturismo, con participación de especialistas de renombre internacional, y se presentó un recetario digital con platos elaborados a partir del AOVE mendocino.

Otro hito fue la inauguración del Paseo de los Olivos, el 26 de noviembre, en el marco del Día Internacional del Olivo. El espacio, ubicado en el Barrio Cívico, pone en valor 18 olivos centenarios y propone un recorrido que conecta historia, paisaje y cultura.

Un modelo de turismo sostenible

Con esta distinción, Mendoza Oliva Bien se consolida como un modelo de turismo sostenible, al promover prácticas agrícolas responsables, fortalecer la economía regional y diversificar la oferta turística con una propuesta auténtica y de proyección internacional.

En esta edición, Mendoza compitió con destinos de Centroamérica, Latinoamérica, Europa, África y Estados Unidos, reafirmando su posicionamiento global como destino turístico de excelencia.

Qué son los Premios Excelencias

Los Premios Excelencias se entregan desde 2005 y son otorgados por el Grupo Excelencias, un clúster internacional de comunicación que distingue iniciativas de excelencia en turismo, gastronomía, arte y cultura en todo el mundo.

Las candidaturas son evaluadas por un jurado independiente, bajo un sistema de confidencialidad que garantiza imparcialidad, transparencia y prestigio internacional. Los galardones se entregan anualmente en el marco de FITUR, uno de los encuentros más relevantes de la industria turística global.

