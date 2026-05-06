OTC 2026: Mendoza reforzó su estrategia internacional para desarrollar Vaca Muerta y modernizar el sector petrolero

Mendoza participó de la Offshore Technology Conference (OTC) 2026 , uno de los eventos más importantes de la industria energética mundial, que se desarrolla en Houston, Texas , con una agenda enfocada en la lengua de Vaca Muerta que atraviesa a la provincia, la atracción de inversiones y la modernización del sector hidrocarburífero .

La delegación provincial estuvo integrada por el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini , y el director de Hidrocarburos, Lucas Erio , quienes mantuvieron reuniones con empresas, operadores, proveedores y referentes internacionales de la actividad petrolera y energética.

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La presencia mendocina se dio dentro del pabellón argentino de más de 250 metros cuadrados , donde participaron empresas, gobiernos provinciales y organismos nacionales vinculados al sector energético.

El director de Hidrocarburos, Lucas Erio, y el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini, en la OTC 2026.

OTC 2026, stand Argentina, Subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini, y el director de Hidrocarburos, Lucas Erio

Mendoza mostró su potencial petrolero y la apuesta por Vaca Muerta

Desde su espacio institucional, la Provincia presentó oportunidades de inversión, proyectos hidrocarburíferos y avances vinculados a Vaca Muerta en territorio mendocino, además del desarrollo de áreas convencionales, recuperación mejorada y crecimiento del crudo pesado.

“Mendoza está mostrando una agenda seria, consistente y con continuidad”, aseguró Sánchez Bandini, quien remarcó que la estrategia apunta a atraer “inversiones, tecnología y capacidades para transformar el potencial geológico en producción, empleo y desarrollo”.

Además de las actividades institucionales, las autoridades mendocinas participaron de encuentros organizados por la Argentina–Texas Chamber of Commerce, donde se debatieron temas relacionados con infraestructura, financiamiento y competitividad de Vaca Muerta.

Alfredo Cornejo Vaca Muerta Malargüe petróleo Mendoza mostró el potencial de la lengua mendocina de Vaca Muerta. Prensa Gobierno de Mendoza

El Gobierno destacó el adelantamiento de inversiones en Vaca Muerta Mendoza

Uno de los principales ejes de la participación mendocina fueron los avances en el desarrollo de Vaca Muerta Mendoza, que el Gobierno provincial presentó como una “oportunidad concreta y estratégica”.

En ese marco, se puso el foco en el anuncio realizado por el gobernador Alfredo Cornejo durante el discurso del 1° de Mayo, referido al adelantamiento de inversiones de YPF y la UTE Quintana–TSB, que este año avanzarán con cinco nuevos pozos.

Según explicaron desde la Provincia, las inversiones estarán destinadas a continuar reduciendo la incertidumbre geológica y validar el potencial productivo de la formación en el subsuelo mendocino.

En el caso de YPF, la empresa sumará un pozo adicional fuera de las obligaciones originales y adelantará tareas previstas para 2028. En paralelo, la UTE Quintana–TSB continuará el desarrollo exploratorio en Cañadón Amarillo, donde ya se realizó sísmica 3D y este año comenzarán nuevas tareas preparatorias.

“El adelantamiento de inversiones en Vaca Muerta Mendoza es una señal muy fuerte. Habla del potencial geológico, pero también de la confianza, la seguridad jurídica y las reglas claras”, sostuvo Erio.

OTC 2026, stand Argentina, Subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini, y el director de Hidrocarburos, Lucas Erio Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Cambios en la ley de hidrocarburos y nuevas herramientas para atraer inversiones

Durante la conferencia internacional, Mendoza también presentó los lineamientos de la actualización de la Ley Provincial de Hidrocarburos 7526, una iniciativa orientada a modernizar el marco regulatorio y dar mayor previsibilidad al sector.

Según explicó el Gobierno provincial, los cambios buscan fortalecer las herramientas del Estado, mejorar los estándares de fiscalización y protección ambiental y generar condiciones más competitivas para las inversiones.

La estrategia oficial también incluye nuevos esquemas de incentivos para áreas maduras y no convencionales, además de una administración “más proactiva” de los recursos energéticos provinciales.

La Provincia avanza con una base de datos geológica y vínculos con Texas

Otro de los puntos que Mendoza expuso en Houston fue la continuidad del esquema de licitación continua de áreas hidrocarburíferas, una herramienta que, según la Provincia, permitió reactivar activos sin actividad y generar nuevas oportunidades de inversión.

A eso se suma el desarrollo de una Base de Datos Geológica provincial, que reunirá información técnica e histórica para facilitar la evaluación de proyectos y reducir incertidumbre para inversores.

Desde el Gobierno señalaron además que la participación en la OTC permitió fortalecer vínculos con el ecosistema energético de Texas, especialmente con actores vinculados al desarrollo shale.

Con su presencia en Houston, Mendoza buscó consolidarse dentro de la agenda energética internacional y mostrar un escenario de reglas claras, recursos disponibles y oportunidades concretas para el desarrollo hidrocarburífero.