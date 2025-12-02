Qué es AlertAR, el sistema que en caso de un sismo y otras catástrofes enviará mensajes a celulares

Qué es AlertAR, el sistema que anunció el Gobierno nacional que enviará mensajes a celulares en casos de sismos y catástrofes naturales.

El Gobierno nacional presentó AlertAR , un sistema de alerta temprana que permite el envío masivo de mensajes a todos los teléfonos móviles dentro de un área geográfica determinada en casos de catástrofes naturales y otras emergencias, como puede ser un sismo . Será implementado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

El anuncio fue realizado por Patricia Bullrich , antes de dejar su cargo como ministra de Seguridad, quien dio detalles sobre el funcionamiento de esta herramienta basada en la tecnología Cell Broadcasting (CB) , un estándar internacional similar al utilizado en Chile para terremotos y en Estados Unidos para huracanes, basada en mecanismos de geolocalización y mensajería automática de gran alcance.

"Hoy tenemos una catástrofe y tenemos que avisar por los medios de comunicación , pero no damos instrucciones claras a la gente y no sabemos a ciencia cierta quiénes son los que pueden tener alguna consecuencia", indicó. La inversión destinada asciende a $12.000 millones , que cubrirá la adquisición, instalación y operación de infraestructura activa y pasiva, junto con mantenimiento, capacitación y soporte técnico.

El sistema AlertAR se basa en la tecnología Cell Broadcasting (CB), un estándar internacional que permite la difusión masiva de mensajes de alerta en tiempo real a todos los teléfonos móviles dentro de un área geográfica determinada.

A diferencia de los SMS tradicionales, que se envían de punto a punto, el CB transmite el mismo mensaje desde una antena a todos los dispositivos conectados a esa celda, sin importar la operadora ni el número de teléfono. No requiere que los usuarios se registren ni entreguen datos personales; basta con tener el móvil encendido y bajo cobertura.

Entre sus ventajas se destacan:

Cobertura inmediata y simultánea : Los mensajes llegan a todos los dispositivos en el área designada, incluso si la red está congestionada.

: Los mensajes llegan a todos los dispositivos en el área designada, incluso si la red está congestionada. Privacidad y anonimato : No se recopilan datos personales ni ubicación de los usuarios.

: No se recopilan datos personales ni ubicación de los usuarios. No requiere aplicaciones ni suscripciones: Los usuarios no necesitan instalar nada ni suscribirse a servicios especiales.

ni suscripciones: Los usuarios no necesitan instalar nada ni suscribirse a servicios especiales. Compatibilidad : Funciona en redes 2G, 3G, 4G y 5G, y en la mayoría de los dispositivos modernos.

: Funciona en redes 2G, 3G, 4G y 5G, y en la mayoría de los dispositivos modernos. Independencia de la red y el GPS: El sistema puede operar incluso si hay saturación en la red o si el usuario no tiene datos móviles.

sismo, temblor, inpres Se utilizará en casos de catástrofes naturales y otras emergencias.

Alcance e implementación del sistema anunciado por el Gobierno nacional

El Ministerio de Seguridad Nacional será el beneficiario directo del sistema, que permitirá alertar a la población frente a desastres naturales, emergencias meteorológicas extremas y advertencias de seguridad pública. La ejecución del proyecto se realizará en coordinación con los prestadores de servicios móviles y proveedores especializados, a través de convenios específicos que regulan responsabilidades y auditorías técnicas y contables.

Cuando la cartera de Seguridad detecte una emergencia, redacta el mensaje y lo envía a través del sistema CB. El mensaje se transmite desde las antenas de telefonía móvil a todos los dispositivos en el área afectada. Los usuarios reciben una notificación en sus celulares, que puede interrumpir llamadas en curso y exige la lectura del mensaje antes de que desaparezca de la pantalla.

Según el Gobierno, con la aprobación de AlertAR, el Enacom reafirma su compromiso de aplicar las TIC al servicio de la seguridad y el bienestar social, consolidando un sistema de comunicación confiable, moderno y de alcance nacional. "Este avance tecnológico posiciona a la Argentina en la vanguardia regional en materia de alertas tempranas y gestión de emergencias, fortaleciendo la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos mediante herramientas digitales de última generación".