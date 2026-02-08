8 de febrero de 2026
Copa Davis: tras caer frente a Corea del Sur, Argentina disputará el repechaje

Este domingo, el Seleccionado argentino perdió por 3-2 en la primera fase, pero aún le queda una oportunidad para mantener la categoría.

El equipo argentino de Copa Davis cayó este domingo por 3-2 ante Corea del Sur, por la primera fase clasificatoria, por lo que deberá disputar el repechaje en septiembre para no descender.

El equipo capitaneado por Javier Frana se volvió a poner en ventaja luego de la victoria de Guido Andreozzi y Federico Gómez en el dobles. Sin embargo, finalmente Corea del Sur se quedó con el triunfo y la clasificación a la próxima instancia producto de los triunfos de Kwon y Chung ante Tirante y Trungelliti, respectivamente.

Mal comienzo para Argentina en Qualifiers de Copa Davis

De esta manera, la Argentina protagonizó uno de los mayores papelones de su historia en Copa Davis, al caer contra un rival que no tenía jugadores en el top 300.

En el repechaje, que se llevará a cabo en septiembre, la Argentina buscará mantener la categoría y ya se conoce cuáles podrían ser sus rivales.

El próximo rival del Seleccionado será un equipo que haya ganado su respectiva serie en el Grupo Mundial 1, donde ya se completaron todas las series, menos la de Grecia y México.

En los otros enfrentamientos, los ganadores fueron China, China Taipei, Colombia, Finlandia, Lituania, Luxemburgo, Mónaco, Nueva Zelanda, Paraguay, Polonia, Suiza y Turquía

