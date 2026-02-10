10 de febrero de 2026
Argentina Open: Tomás Etcheverry ganó sin fisuras y se metió en octavos tras vencer a Andrea Pellegrino

Tomás Martín Etcheverry dio un paso firme en el duro Argentina Open al imponerse en sets corridos frente al italiano Andrea Pellegrino. Mirá lo sucedido.

Tomás Etcheverry fue sólido de principio a fin y selló su pase a octavos del Argentina Open con una actuación convincente.

Con personalidad, potencia y una madurez competitiva cada vez más marcada, Tomás Martín Etcheverry dio un paso firme en el Argentina Open al imponerse en sets corridos frente al italiano Andrea Pellegrino. Fue 6-3 y 6-4, en una hora y 39 minutos, para meterse en los octavos de final y renovar la ilusión del público argentino.

El platense mostró jerarquía, control emocional y una lectura del partido muy clara, dominando los momentos clave y evitando cualquier sobresalto. No brilló de más, pero fue contundente, que muchas veces es aún más valioso.

Con un quiebre temprano y un servicio firme, el argentino se escapó rápidamente 3-0 en el primer set y empezó a construir una ventaja psicológica difícil de revertir.

Seguro desde el fondo de la cancha, paciente para esperar el error del italiano y agresivo cuando tuvo espacios, cerró la manga inicial 6-3, sin conceder chances reales de recuperación.

El primer parcial fue un mensaje: Etcheverry estaba cómodo, concentrado y decidido a imponer condiciones.

Servicio sólido, jerarquía en los puntos importantes y pase a octavos

Lejos de relajarse, el argentino mantuvo la intensidad en el segundo set. Volvió a golpear en el momento justo, quebrando en el quinto juego y sosteniendo la ventaja con autoridad y cabeza fría.

Con dos break points aprovechados y siete aces, Etcheverry apagó cualquier intento de reacción de Pellegrino y cerró el encuentro 6-4, sin necesidad de un tercer parcial.

