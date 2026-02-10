Argentina Open: Tomás Etcheverry ganó sin fisuras y se metió en octavos tras vencer a Andrea Pellegrino

Con personalidad, potencia y una madurez competitiva cada vez más marcada, Tomás Martín Etcheverry dio un paso firme en el Argentina Open al imponerse en sets corridos frente al italiano Andrea Pellegrino. Fue 6-3 y 6-4, en una hora y 39 minutos, para meterse en los octavos de final y renovar la ilusión del público argentino.
El platense mostró jerarquía, control emocional y una lectura del partido muy clara, dominando los momentos clave y evitando cualquier sobresalto. No brilló de más, pero fue contundente, que muchas veces es aún más valioso.
