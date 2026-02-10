Argentina Open: Tomás Etcheverry ganó sin fisuras y se metió en octavos tras vencer a Andrea Pellegrino

Tomás Etcheverry fue sólido de principio a fin y selló su pase a octavos del Argentina Open con una actuación convincente.

Con personalidad, potencia y una madurez competitiva cada vez más marcada , Tomás Martín Etcheverry dio un paso firme en el Argentina Open al imponerse en sets corridos frente al italiano Andrea Pellegrino. Fue 6-3 y 6-4 , en una hora y 39 minutos , para meterse en los octavos de final y renovar la ilusión del público argentino.

El platense mostró jerarquía, control emocional y una lectura del partido muy clara , dominando los momentos clave y evitando cualquier sobresalto. No brilló de más, pero fue contundente , que muchas veces es aún más valioso.

Desde el primer game, Etcheverry dejó en claro su plan : presionar con la derecha, mover al rival y aprovechar cada oportunidad .

Con un quiebre temprano y un servicio firme, el argentino se escapó rápidamente 3-0 en el primer set y empezó a construir una ventaja psicológica difícil de revertir.

Seguro desde el fondo de la cancha, paciente para esperar el error del italiano y agresivo cuando tuvo espacios, cerró la manga inicial 6-3, sin conceder chances reales de recuperación.

El primer parcial fue un mensaje: Etcheverry estaba cómodo, concentrado y decidido a imponer condiciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sebatorok/status/2021000891684266216&partner=&hide_thread=false En su quinta participación consecutiva en el main draw del @atptour de BsAs, Tomás Etcheverry (#54) venció 6-3 y 6-4 al italiano Pellegrino (#145, Q) y avanzó a los 8vos de final (Burruchaga o Djere).

El platense hizo cuartos de final en 2023 y 2024.

Fotos: #ArgentinaOpen pic.twitter.com/13BKmn6xhB — Sebastián Torok (@sebatorok) February 9, 2026

Servicio sólido, jerarquía en los puntos importantes y pase a octavos

Lejos de relajarse, el argentino mantuvo la intensidad en el segundo set. Volvió a golpear en el momento justo, quebrando en el quinto juego y sosteniendo la ventaja con autoridad y cabeza fría.

Con dos break points aprovechados y siete aces, Etcheverry apagó cualquier intento de reacción de Pellegrino y cerró el encuentro 6-4, sin necesidad de un tercer parcial.