Sólido triunfo de Tomás Etcheverry y pase a tercera ronda en el Abierto de Australia

Tomás Martín Etcheverry confirmó su buen momento y dio otro paso firme en Melbourne. El argentino venció con autoridad al británico Arthur Fery y se metió en la tercera ronda del Abierto de Australia , consolidándose como uno de los representantes nacionales que siguen en carrera en el primer Grand Slam del año.

El encuentro comenzó con mucha paridad y con Fery logrando un quiebre temprano que le permitió tomar ventaja en el primer set. Etcheverry reaccionó de inmediato , recuperó el saque y llevó la definición al tie-break, donde impuso su jerarquía y temple para quedarse con el parcial por 7-6(4) .

Con la confianza en alza, el platense fue ampliamente superior en el segundo parcial. Solidez desde el fondo de la cancha, efectividad con el servicio y agresividad en los puntos importantes le permitieron a Etcheverry pasar por arriba a su rival y cerrar el set con un contundente 6-1 .

En el tercer set, el argentino manejó los tiempos del partido con inteligencia. Un quiebre fue suficiente para marcar diferencias y sostener la ventaja hasta el final, cerrando el encuentro con un 6-3 tras 2 horas y 44 minutos de juego .

RESULTADOS ARGENTINOS EN EL DÍA 3 DEL #AO2026



Tomás “El Demonio de La Plata” Etcheverry le ganó a Fery por 7-6 (4), 6-1 y 6-3 y se enfrentará a Bublik por un lugar en los octavos de final. pic.twitter.com/3CxgZUy9lU — BATennis (@BATennisCom) January 21, 2026

Lo que viene para Etcheverry en Melbourne

En la próxima ronda, Etcheverry tendrá un desafío exigente ante Aleksandr Bublik, actual top 10 del ranking ATP y reciente campeón del ATP 250 de Hong Kong. El kazajo llega en gran forma y no cedió sets en las rondas previas, lo que anticipa un cruce de alto voltaje.

Más presencia argentina en el Abierto de Australia

Etcheverry no fue el único argentino en avanzar a la tercera ronda. Francisco Cerúndolo también logró su clasificación tras una actuación sólida frente al bosnio Damir Dzumhur.

Por el contrario, Thiago Tirante quedó eliminado ante Tommy Paul, mientras que Francisco Comesaña disputaba su compromiso frente a Frances Tiafoe. El último argentino en presentarse por la segunda ronda será Sebastián Báez, quien enfrentará al ítalo-argentino Luciano Darderi.