21 de enero de 2026
Sólido triunfo de Tomás Etcheverry y pase a tercera ronda en el Abierto de Australia

Tomás Martín Etcheverry mostró solidez y carácter para avanzar a la tercera ronda del duro Abierto de Australia. Mirá lo que se viene.

Tomás Martín Etcheverry confirmó su buen momento y dio otro paso firme en Melbourne. El argentino venció con autoridad al británico Arthur Fery y se metió en la tercera ronda del Abierto de Australia, consolidándose como uno de los representantes nacionales que siguen en carrera en el primer Grand Slam del año.

Un arranque parejo y un quiebre clave en el tie-break para Tomás Martín Etcheverry

El encuentro comenzó con mucha paridad y con Fery logrando un quiebre temprano que le permitió tomar ventaja en el primer set. Etcheverry reaccionó de inmediato, recuperó el saque y llevó la definición al tie-break, donde impuso su jerarquía y temple para quedarse con el parcial por 7-6(4).

En el tercer set, el argentino manejó los tiempos del partido con inteligencia. Un quiebre fue suficiente para marcar diferencias y sostener la ventaja hasta el final, cerrando el encuentro con un 6-3 tras 2 horas y 44 minutos de juego.

Lo que viene para Etcheverry en Melbourne

En la próxima ronda, Etcheverry tendrá un desafío exigente ante Aleksandr Bublik, actual top 10 del ranking ATP y reciente campeón del ATP 250 de Hong Kong. El kazajo llega en gran forma y no cedió sets en las rondas previas, lo que anticipa un cruce de alto voltaje.

Más presencia argentina en el Abierto de Australia

Etcheverry no fue el único argentino en avanzar a la tercera ronda. Francisco Cerúndolo también logró su clasificación tras una actuación sólida frente al bosnio Damir Dzumhur.

Por el contrario, Thiago Tirante quedó eliminado ante Tommy Paul, mientras que Francisco Comesaña disputaba su compromiso frente a Frances Tiafoe. El último argentino en presentarse por la segunda ronda será Sebastián Báez, quien enfrentará al ítalo-argentino Luciano Darderi.

