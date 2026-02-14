14 de febrero de 2026
Preocupación en la Selección: Leonardo Balerdi está internado en Francia

El jugador de la Selección de fútbol de Argentina tiene en vilo a Lionel Scaloni a poco del Mundial 2026. Repasá lo sucedido.

Leonardo Balerdi permanece hospitalizado por una infección de oído, se perderá el próximo partido del Marsella y genera inquietud en la Selección argentina.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina encendió una señal de alarma. El defensor Leonardo Balerdi se encuentra internado en Francia por una infección grave en el oído, situación que lo marginó de los entrenamientos y lo dejó automáticamente fuera del próximo compromiso del Olympique de Marseille. El zaguero, habitual convocado por Lionel Scaloni, atraviesa una semana complicada desde lo sanitario y permanece bajo observación médica.

El propio club confirmó que el ex Boca presenta mareos asociados al cuadro infeccioso, motivo por el cual fue derivado a una clínica y quedó en manos del equipo de otorrinolaringología. “Tiene una infección de oído y está experimentando algunos mareos. Estará ausente mañana”, explicó el entrenador interino del Marsella, Jacques Abardonado.

El zaguero venía de ser titular en la dura goleada sufrida ante el Paris Saint-Germain por 5-0, encuentro en el que ya arrastraba molestias. Pese a eso, decidió jugar, aunque luego del partido el cuadro se agravó y obligó a la intervención médica inmediata.

Una infección que preocupa también al cuerpo técnico argentino

El defensor atraviesa ahora una etapa de reposo obligatorio mientras se evalúa su evolución clínica. La prioridad es estabilizar el cuadro y eliminar la infección, antes de pensar en plazos de regreso a las canchas.

En paralelo, la situación genera atención en el entorno de la Selección argentina, ya que Balerdi es parte habitual del proceso de Scaloni y su recuperación será seguida de cerca pensando en futuras convocatorias.

Por ahora, el foco está puesto exclusivamente en su salud. Marsella lo pierde, la Albiceleste toma nota y el futbolista enfrenta días clave de recuperación, con la esperanza de dejar atrás un episodio que encendió luces amarillas tanto en Francia como en el fútbol argentino.

