7 de febrero de 2026
Papelón Millonario

Noche negra para River: Tigre lo goleó 4 a 0 en el Monumental

El equipo de Gallardo padeció ante el Matador y se retiró silbado en su estadio, por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026. Mirá los detalles que dejó el encuentro.

Foto: Prensa River
Por Luis Calizaya

Por la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol, River protagonizó uno de sus peores partidos y fue goleado en el Monumental por Tigre por 4 a 1. El Millonario fue dominado de principio a fin por el Matador, que no solo le arrebató puntos clave en la pelea por liderar la Zona B, sino que también dejó un resultado que desató la furia de la hinchada y sembró dudas sobre Marcelo Gallardo.

El resumen del encuentro

El dominio de River se hizo notar en los minutos iniciales y le permitió generar varias situaciones de gol. Sin embargo, en su mejor momento ofensivo, el equipo fue sorprendido por Tiago Serrago, quien aplicó la ley del ex con un remate cercano al arco de Santiago Beltrán, que nada pudo hacer tras el desvío de su compañero Matías Viña.

Embed

Si bien el Millonario reaccionó rápidamente para igualar el marcador con un remate peligroso de Matías Galván, el Matador volvió a sorprender a los 15 minutos, cuando David Romero culminó una jugada con una definición al palo izquierdo del arco de Beltrán.

Embed

Aunque el marcador reflejaba una realidad adversa para el equipo de Gallardo y el Monumental comenzó a exigir a sus jugadores, River empezó a generar peligro con varias llegadas. Pudo descontar tras un tiro de esquina ejecutado por Salas, pero Zenobio respondió con una gran atajada y logró contener la pelota con una mano.

A los 32 minutos, River volvió a aproximarse con Tomás Galván y un potente derechazo que dibujó una medialuna en el aire, pero el remate se estrelló en el travesaño y, por muy poco, no terminó en gol.

Embed

Antes del entretiempo, el Matador tuvo tiempo de sentenciar el resultado con llegadas claras de David Romero, Elías Cabrera y Nacho Russo, pero ninguna de esas chances terminó en gol por muy poco. Aun así, dejó a River preocupado de cara al descanso.

Con algunos cambios, el Millonario salió al campo de juego decidido a revertir el marcador. Sin embargo, en menos de cinco minutos, Tigre amplió la ventaja tras un grave error de Aníbal Moreno en la salida por tiro libre desde el fondo que fue interceptado por Russo, quien definió con seguridad.

Embed

Con el paso de los minutos, el Millonario fue perdiendo brillo en su juego y también las chances de igualar el marcador, tras la expulsión de Fausto Vera y el cuarto gol de Tigre a los 24 minutos, otra vez convertido por Russo luego de una gran jugada individual.

Embed

En una noche oscura, Lautaro Rivero le dio a River un gol de consuelo a los 44 minutos, para cerrar con el 4 a 1, con un potente remate de media distancia que resultó imposible de atajar para Zenobio.

Embed

Cuáles son los próximos partidos para River

Una vez finalizado este encuentro ante Tigre, por la fecha 5 del Torneo Apertura, el Millonario enfrentará a Argentinos Juniors el próximo jueves 12 de febrero, desde las 21.15. Luego será el turno de la Copa Argentina, donde debutará el 17 de febrero ante Ciudad de Bolívar.

El resumen de River - Tigre

Embed

Los resultados del fútbol de AFA

Embed

Las posiciones del fútbol de AFA

Embed

