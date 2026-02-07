Noche negra para River: Tigre lo goleó 4 a 0 en el Monumental

Por la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol, River protagonizó uno de sus peores partidos y fue goleado en el Monumental por Tigre por 4 a 1. El Millonario fue dominado de principio a fin por el Matador , que no solo le arrebató puntos clave en la pelea por liderar la Zona B , sino que también dejó un resultado que desató la furia de la hinchada y sembró dudas sobre Marcelo Gallardo .

El dominio de River se hizo notar en los minutos iniciales y le permitió generar varias situaciones de gol. Sin embargo, en su mejor momento ofensivo, el equipo fue sorprendido por Tiago Serrago , quien aplicó la ley del ex con un remate cercano al arco de Santiago Beltrán , que nada pudo hacer tras el desvío de su compañero Matías Viña .

Si bien el Millonario reaccionó rápidamente para igualar el marcador con un remate peligroso de Matías Galván , el Matador volvió a sorprender a los 15 minutos , cuando David Romero culminó una jugada con una definición al palo izquierdo del arco de Beltrán .

LEY DEL EX EN EL MÁS MONUMENTAL: Serrago, quien hizo Inferiores en River y su pase pertenece al Millonario, marcó el 1-0 de Tigre en la fecha 4 de la Zona B del #TorneoApertura .

Aunque el marcador reflejaba una realidad adversa para el equipo de Gallardo y el Monumental comenzó a exigir a sus jugadores , River empezó a generar peligro con varias llegadas. Pudo descontar tras un tiro de esquina ejecutado por Salas , pero Zenobio respondió con una gran atajada y logró contener la pelota con una mano.

¡SORPRESA EN EL MÁS MONUMENTAL! Romero la recuperó, Russo armó una gran jugada y el 9 de Tigre estampó el 2-0 ante River a los 15' del PT en el #TorneoApertura .

A los 32 minutos, River volvió a aproximarse con Tomás Galván y un potente derechazo que dibujó una medialuna en el aire, pero el remate se estrelló en el travesaño y, por muy poco, no terminó en gol.

LA REACCIÓN DE ESTE PEQUEÑO FANÁTICO DICE TODO: el travesaño le negó el descuento a Galván para River ante Tigre.



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 7, 2026

Antes del entretiempo, el Matador tuvo tiempo de sentenciar el resultado con llegadas claras de David Romero, Elías Cabrera y Nacho Russo, pero ninguna de esas chances terminó en gol por muy poco. Aun así, dejó a River preocupado de cara al descanso.

Con algunos cambios, el Millonario salió al campo de juego decidido a revertir el marcador. Sin embargo, en menos de cinco minutos, Tigre amplió la ventaja tras un grave error de Aníbal Moreno en la salida por tiro libre desde el fondo que fue interceptado por Russo, quien definió con seguridad.

¡¡¡INSÓLITO ERROR DE MORENO Y GOL DE NACHO RUSSO PARA EL 3-0 DE TIGRE ANTE RIVER!!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 8, 2026

Con el paso de los minutos, el Millonario fue perdiendo brillo en su juego y también las chances de igualar el marcador, tras la expulsión de Fausto Vera y el cuarto gol de Tigre a los 24 minutos, otra vez convertido por Russo luego de una gran jugada individual.

¡UNA NOCHE SOÑADA PARA TIGRE EN EL MÁS MONUMENTAL! Nacho Russo marcó su doblete y el 4-0 del Matador ante River.



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 8, 2026

En una noche oscura, Lautaro Rivero le dio a River un gol de consuelo a los 44 minutos, para cerrar con el 4 a 1, con un potente remate de media distancia que resultó imposible de atajar para Zenobio.

GOLAZO DE RIVER PARA EL 1-4 DE RIVER ANTE TIGRE.



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 8, 2026

Cuáles son los próximos partidos para River

Una vez finalizado este encuentro ante Tigre, por la fecha 5 del Torneo Apertura, el Millonario enfrentará a Argentinos Juniors el próximo jueves 12 de febrero, desde las 21.15. Luego será el turno de la Copa Argentina, donde debutará el 17 de febrero ante Ciudad de Bolívar.

El resumen de River - Tigre

Embed

