Gallardo, tras la goleada de Tigre: "No es aceptable, pero puede pasar"

El director técnico de River, Marcelo Gallardo , afirmó que la contundente derrota ante Tigre por 4-1 en el estadio Monumental , válida por la cuarta fecha del Torneo Apertura, “no es aceptable, pero puede pasar”.

Según pudo recopilar la Agencia Noticias Argentinas luego de las declaraciones del entrenador millonario en conferencia de prensa posterior al encuentro, el “Muñeco” se mostró autocrítico ante la histórica caída como local.

“En relación a cómo veníamos evolucionando como equipo, creo que hoy nos salió todo mal. Cometimos muchos errores y Tigre los aprovechó muy bien. Ellos fueron muy buenos y nosotros no tuvimos la continuidad en la mejora que veníamos mostrando en las primeras fechas. Una mala noche. Una muy mala noche”, aseveró.

Y añadió: “ Los análisis, sobre todo cuando hay errores individuales puntuales, se hacen para adentro . El comportamiento de equipo hoy falló. Y si individualmente se cometen errores, quedamos muy expuestos”, ante una consulta sobre su valoración acerca del desarrollo del partido.

No obstante, Gallardo, lejos de esquivar la pregunta y minimizar el resultado, hizo foco en el buen arranque de campeonato de “La Banda”, en el que habían cosechado dos triunfos y un empate en la Zona A.

“Las expectativas están renovadas con respecto al año pasado. Tal es así que el equipo venía mostrando muy buenas cosas. Estábamos siendo muy saludables como equipo y se vio en cómo iniciamos el campeonato. Siempre las derrotas van a tener tendencia a retraer lo que fue el año anterior, pero yo no me voy a quedar con eso. Voy a agarrarme de lo bueno que veníamos haciendo, a analizar lo malo que hicimos y seguir con la idea de la mejora que teníamos como equipo. Veníamos en evolución. Hoy fue un mazazo impensado y el fútbol tiene estas cosas. No es aceptable, pero puede pasar”, destacó.

Por último, el DT de los de Núñez se refirió a los silbidos hacia sus dirigidos, sobre todo a Facundo Colidio, Maximiliano Salas y Kevin Castaño al momento de ingresar o retirarse del terreno de juego del Monumental.

“El futbolista profesional tiene que convivir con esas cosas. La reprobación es parte del fútbol. Está en aquellos futbolistas que tienen la posibilidad de reponerse creer en las condiciones que tienen y trabajar mucho más duro para cambiar esa imagen. Cuando no te salen las cosas de la manera que vos querés hay que trabajar el doble y seguir entrenando”, concluyó.