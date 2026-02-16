Godoy Cruz ante Deportivo Morón por la Copa Argentina: día, hora, sede y TV del debut del Tomba

Godoy Cruz ya tiene confirmado día, horario y estadio para su estreno en la Copa Argentina 2026.

La organización de la Copa Argentina confirmó este lunes todos los detalles del cruce de 32avos de final entre Godoy Cruz y Deportivo Morón. El partido se jugará el miércoles 25 de febrero desde las 21.15, en el Estadio José Dellagiovanna, y será televisado por TyC Sports. Será el debut oficial del Tomba en la Copa Argentina 2026, en un encuentro decisivo para comenzar el certamen con el pie derecho.

Cuándo juegan Godoy Cruz y Deportivo Morón por Copa Argentina El duelo ante el Gallito marcará el estreno del conjunto mendocino en el certamen federal. Godoy Cruz llega tras igualar 1 a 1 frente a Ciudad de Bolívar en el Feliciano Gambarte, en lo que fue el primer partido del ciclo de Mariano Toedtli como entrenador.

Antes del choque copero, el Expreso visitará este domingo a Defensores de Belgrano, por la segunda fecha del torneo, en una seguidilla exigente de compromisos.

Cómo llega el Tomba y qué antecedentes tiene en la Copa Argentina Deportivo Morón comparte categoría con Godoy Cruz en la Primera Nacional y debutó en el campeonato con un empate 1 a 1 ante Defensores de Belgrano.

En la última edición de la Copa Argentina, el Tomba quedó eliminado de manera prematura tras perder 1 a 0 frente a Excursionistas, en un partido disputado en la cancha de Belgrano. Por eso, el objetivo ahora es claro: avanzar de ronda y cambiar la imagen del año pasado. Con cuerpo técnico nuevo, calendario cargado y el desafío de competir en dos frentes, Godoy Cruz buscará arrancar su camino copero con ilusión renovada. La seguidilla de partidos de Godoy Cruz vs. Defensores de Belgrano (visitante) – domingo 22 de febrero, 17

vs. Deportivo Morón (Copa Argentina) – miércoles 25 de febrero, 21.15

vs. Deportivo Madryn (local) – domingo 1 de marzo, 17

vs. Central Norte (visitante) – domingo 8 de marzo, 18

vs. Ferro (local) – sábado 14 de marzo, 19.30

vs. Chaco For Ever (visitante) – sábado 21 de marzo, 21