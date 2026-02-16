16 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
a la carga

Godoy Cruz ante Deportivo Morón por la Copa Argentina: día, hora, sede y TV del debut del Tomba

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba debutará ante Morón por los 32avos de final de la Copa Argentina de Fútbol. Mirá lo que se viene.

Godoy Cruz ya tiene confirmado día, horario y estadio para su estreno en la Copa Argentina 2026.

Godoy Cruz ya tiene confirmado día, horario y estadio para su estreno en la Copa Argentina 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La organización de la Copa Argentina confirmó este lunes todos los detalles del cruce de 32avos de final entre Godoy Cruz y Deportivo Morón. El partido se jugará el miércoles 25 de febrero desde las 21.15, en el Estadio José Dellagiovanna, y será televisado por TyC Sports. Será el debut oficial del Tomba en la Copa Argentina 2026, en un encuentro decisivo para comenzar el certamen con el pie derecho.

Lee además
El Tomba no pudo ganar (Foto: Prensa GC). video
en el Gambarte

Amargo debut del Tomba ante Bolívar por la BN: empate 1-1 y son diez sin ganar en casa
Godoy Cruz debuta este viernes y Maipú juega el sábado: ambos deberán seguirse por LPF Play, la nueva plataforma del ascenso.
el detalle completo

El Tomba y Maipú arrancan la Primera Nacional y sólo se podrán ver por LPF Play: cuánto costará

Antes del choque copero, el Expreso visitará este domingo a Defensores de Belgrano, por la segunda fecha del torneo, en una seguidilla exigente de compromisos.

Cómo llega el Tomba y qué antecedentes tiene en la Copa Argentina

Deportivo Morón comparte categoría con Godoy Cruz en la Primera Nacional y debutó en el campeonato con un empate 1 a 1 ante Defensores de Belgrano.

En la última edición de la Copa Argentina, el Tomba quedó eliminado de manera prematura tras perder 1 a 0 frente a Excursionistas, en un partido disputado en la cancha de Belgrano. Por eso, el objetivo ahora es claro: avanzar de ronda y cambiar la imagen del año pasado.

Con cuerpo técnico nuevo, calendario cargado y el desafío de competir en dos frentes, Godoy Cruz buscará arrancar su camino copero con ilusión renovada.

La seguidilla de partidos de Godoy Cruz

  • vs. Defensores de Belgrano (visitante) – domingo 22 de febrero, 17

  • vs. Deportivo Morón (Copa Argentina) – miércoles 25 de febrero, 21.15

  • vs. Deportivo Madryn (local) – domingo 1 de marzo, 17

  • vs. Central Norte (visitante) – domingo 8 de marzo, 18

  • vs. Ferro (local) – sábado 14 de marzo, 19.30

  • vs. Chaco For Ever (visitante) – sábado 21 de marzo, 21

Temas
Seguí leyendo

Godoy Cruz y Maipú arrancan la Primera Nacional: hora y dónde verlos

Tivani ganó la 4ª etapa de la Vuelta de Mendoza y Moyano sigue como líder de la general

Atento Franco Colapinto: la F1 elogia a Alpine y anticipa un salto de calidad para la temporada 2026

Playoffs de la Champions League: Benfica–Real Madrid enciende Europa y promete una noche histórica

Golpazo en la Vuelta de Mendoza: Cristian Moyano es el nuevo líder tras el triunfo de Traico

Otro ascenso mendocino: Fadep le ganó a La Amistad 3-2 y jugará en el Torneo Federal A

Silbidos en La Bombonera: Boca empató 0-0 con Platense y profundiza su crisis en el Apertura

Francisco Cerúndolo campeón: jugó su mejor partido y ganó por primera vez el Argentina Open

LO QUE SE LEE AHORA
Franco Colapinto se prepara para su primera temporada completa como piloto titular en la Fórmula 1.
automovilismo

Atento Franco Colapinto: la F1 elogia a Alpine y anticipa un salto de calidad para la temporada 2026

Las Más Leídas

Algunas localidades de Mendoza sufrirán la presencia del Zonda este lunes 16 de febrero.
El clima

Se esperan tormentas con granizo y Zonda este lunes en Mendoza: a qué zonas afectarán

En el lugar del hecho, personal de Policía Científica realizó una inspección ocular minuciosa - Ilustrativa
Participó de un grave homicidio en 2020

Crimen en Godoy Cruz: el amplio historial delictivo del joven asesinado en el Barrio La Gloria

El joven falleció tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios
Tragedia y conmoción

Asesinaron a balazos a un joven de 18 años en pleno Carnaval: hay dos detenidos y serían madre e hijo

Cómo financiar un auto nuevo o usado: las claves de los créditos disponibles en febrero 2026
ATENCIÓN MENDOCINOS

Cómo financiar un auto nuevo o usado: las claves de los créditos disponibles en febrero 2026

Por qué los mendocinos le dieron la espalda a Chile durante el Carnaval: ni compras, ni playa. Imagen de archivo
Importante caída

Por qué los mendocinos "le dieron la espalda" a Chile durante el Carnaval: ni compras, ni playa