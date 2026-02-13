Amargo debut del Tomba ante Bolívar por la BN: empate 1-1 y son diez sin ganar en casa

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba debutó este viernes en la Primera Nacional 2026 cuando reciba a Ciudad Bolívar, en el estadio Feliciano Gambarte, por la Zona A del torneo. Fue el inicio de un camino que tiene un único objetivo declarado: regresar a la Primera División tras el descenso, pero no arrancó de la mejor manera y no pudo sumar de a tres.
El arranque fue intenso y con un rival que no se achicó. Ciudad de Bolívar se plantó con personalidad y golpeó en el momento justo: una salida rápida desde el fondo terminó habilitando a Guillermo Sánchez, que dejó atrás a los centrales y definió mano a mano ante Roberto Ramírez para marcar el 1-0. Antes, el Tomba había avisado con un cabezazo del Indio Fernández y un mano a mano de Martín Pino, pero la falta de contundencia volvió a pasar factura.
Embed - Godoy Cruz 1-1 Ciudad de Bolívar. Fecha 1. Primera Nacional
En el complemento, Godoy Cruz asumió el protagonismo absoluto y empujó con más intensidad que claridad. Tuvo chances claras —otra de Pino y un remate desde afuera del Indio Fernández—, mientras la visita también contó con oportunidades para liquidarlo. Con el correr de los minutos, el local arrinconó a Bolívar y encontró su premio tras una pelota parada: luego de un rebote en el área, Vicente Poggi apareció con determinación y empujó la pelota para decretar el empate, desatando el alivio en las tribunas.
Sin tiempo para más, el Expreso sumó un punto en su estreno y extendió a diez los partidos sin ganar en el Gambarte, un dato que preocupa en el arranque del campeonato. El regreso a la B Nacional ya es realidad y el desafío será inmediato: transformar dominio en resultados y empezar a hacerse fuerte en casa. En la próxima fecha visitará a Defensores de Belgrano, con la obligación de dar un paso firme en la lucha por el ascenso.