Amargo debut del Tomba ante Bolívar por la BN: empate 1-1 y son diez sin ganar en casa

El Tomba no pudo ganar (Foto: Prensa GC).

El arranque fue intenso y con un rival que no se achicó. Ciudad de Bolívar se plantó con personalidad y golpeó en el momento justo: una salida rápida desde el fondo terminó habilitando a Guillermo Sánchez, que dejó atrás a los centrales y definió mano a mano ante Roberto Ramírez para marcar el 1-0. Antes, el Tomba había avisado con un cabezazo del Indio Fernández y un mano a mano de Martín Pino, pero la falta de contundencia volvió a pasar factura.

Embed - Godoy Cruz 1-1 Ciudad de Bolívar. Fecha 1. Primera Nacional En el complemento, Godoy Cruz asumió el protagonismo absoluto y empujó con más intensidad que claridad. Tuvo chances claras —otra de Pino y un remate desde afuera del Indio Fernández—, mientras la visita también contó con oportunidades para liquidarlo. Con el correr de los minutos, el local arrinconó a Bolívar y encontró su premio tras una pelota parada: luego de un rebote en el área, Vicente Poggi apareció con determinación y empujó la pelota para decretar el empate, desatando el alivio en las tribunas.

Sin tiempo para más, el Expreso sumó un punto en su estreno y extendió a diez los partidos sin ganar en el Gambarte, un dato que preocupa en el arranque del campeonato. El regreso a la B Nacional ya es realidad y el desafío será inmediato: transformar dominio en resultados y empezar a hacerse fuerte en casa. En la próxima fecha visitará a Defensores de Belgrano, con la obligación de dar un paso firme en la lucha por el ascenso. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bodegue/status/2022500283360907629&partner=&hide_thread=false En un pobrísimo debut, Godoy Cruz igualó 1-1 con Ciudad Bolívar en la primera fecha del Primera Nacional



¿Opiniones? pic.twitter.com/zIJZluAPn4 — La Página Bodeguera (@bodegue) February 14, 2026 Lo que se viene para el Tomba Vale recordar que el próximo partido para el Bodeguero será ante Defensores de Belgrano en condición de visitante. Esto será el otro domingo desde las 17hs. La síntesis del Tomba Embed Los resultados de la Primera Nacional Embed Las posiciones de la Primera Nacional Embed