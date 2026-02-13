14 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
en el Gambarte

Amargo debut del Tomba ante Bolívar por la BN: empate 1-1 y son diez sin ganar en casa

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba chocó contra Ciudad Bolívar en la Primera Nacional. Repasá los detalles del duelo.

El Tomba no pudo ganar (Foto: Prensa GC).

El Tomba no pudo ganar (Foto: Prensa GC).

Por Sitio Andino Deportes

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba debutó este viernes en la Primera Nacional 2026 cuando reciba a Ciudad Bolívar, en el estadio Feliciano Gambarte, por la Zona A del torneo. Fue el inicio de un camino que tiene un único objetivo declarado: regresar a la Primera División tras el descenso, pero no arrancó de la mejor manera y no pudo sumar de a tres.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubGodoyCruz/status/2022499669188989038&partner=&hide_thread=false

Cómo estuvo la mano para el Tomba

Godoy Cruz Antonio Tomba empató 1-1 ante Ciudad Bolívar en su debut en la Primera Nacional 2026, en un Feliciano Gambarte que volvió a recibir fútbol de ascenso tras 17 años. El Expreso puso en marcha el operativo regreso a Primera División, pero dejó sensaciones encontradas: tuvo la iniciativa, generó situaciones y terminó rescatando un punto sobre el cierre, aunque volvió a mostrar problemas de eficacia.

Lee además
Godoy Cruz debuta este viernes y Maipú juega el sábado: ambos deberán seguirse por LPF Play, la nueva plataforma del ascenso.
el detalle completo

El Tomba y Maipú arrancan la Primera Nacional y sólo se podrán ver por LPF Play: cuánto costará
El Tomba y el Botellero van por los tres puntos.
el detalle completo

Godoy Cruz y Maipú arrancan la Primera Nacional: hora y dónde verlos

El arranque fue intenso y con un rival que no se achicó. Ciudad de Bolívar se plantó con personalidad y golpeó en el momento justo: una salida rápida desde el fondo terminó habilitando a Guillermo Sánchez, que dejó atrás a los centrales y definió mano a mano ante Roberto Ramírez para marcar el 1-0. Antes, el Tomba había avisado con un cabezazo del Indio Fernández y un mano a mano de Martín Pino, pero la falta de contundencia volvió a pasar factura.

Embed - Godoy Cruz 1-1 Ciudad de Bolívar. Fecha 1. Primera Nacional

En el complemento, Godoy Cruz asumió el protagonismo absoluto y empujó con más intensidad que claridad. Tuvo chances claras —otra de Pino y un remate desde afuera del Indio Fernández—, mientras la visita también contó con oportunidades para liquidarlo. Con el correr de los minutos, el local arrinconó a Bolívar y encontró su premio tras una pelota parada: luego de un rebote en el área, Vicente Poggi apareció con determinación y empujó la pelota para decretar el empate, desatando el alivio en las tribunas.

Sin tiempo para más, el Expreso sumó un punto en su estreno y extendió a diez los partidos sin ganar en el Gambarte, un dato que preocupa en el arranque del campeonato. El regreso a la B Nacional ya es realidad y el desafío será inmediato: transformar dominio en resultados y empezar a hacerse fuerte en casa. En la próxima fecha visitará a Defensores de Belgrano, con la obligación de dar un paso firme en la lucha por el ascenso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bodegue/status/2022500283360907629&partner=&hide_thread=false

Lo que se viene para el Tomba

Vale recordar que el próximo partido para el Bodeguero será ante Defensores de Belgrano en condición de visitante. Esto será el otro domingo desde las 17hs.

La síntesis del Tomba

Embed

Los resultados de la Primera Nacional

Embed

Las posiciones de la Primera Nacional

Embed

Temas
Seguí leyendo

Allanan la Liga Mendocina por posibles transferencias millonarias a empresas vinculadas a Sperdutti

Royner Navarro ganó la primera etapa de la Vuelta de Mendoza entre Junín y Tupungato

Arrancó la 50ª Vuelta de Mendoza y Gerardo Tivani ganó el prólogo en Godoy Cruz

River se hunde con Gallardo tras una apretada caída 1-0 ante Argentinos

Argentina ya conoce su rival en el repechaje de la Copa Davis

Charles Leclerc fue el más rápido en los tests de pretemporada de Baréin

Mendoza vibra con el 12° Encuentro Internacional de Mototurismo en el Cristo Redentor

La Laguna del Diamante, un destino ideal para la pesca: todo lo que tenés que saber

LO QUE SE LEE AHORA
Allanan la Liga Mendocina por posibles transferencias millonarias a empresas vinculadas a Sperdutti
Operativo

Allanan la Liga Mendocina por posibles transferencias millonarias a empresas vinculadas a Sperdutti

Las Más Leídas

La pareja que cometió el robo fue escrachada en las redes sociales. 
mecheros

Video: insólito robo en pleno centro de Mendoza

El acusado de abuso sexual fue reducido y golpeado en esta esquina. 
quedó internado

Vecinos atraparon al acusado del abuso sexual a una menor y le dieron una paliza

Violento robo en una casa de Las Heras. 
no hay detenidos

Brutal robo a una pareja con tintes mafiosos en Las Heras

¿Día de los Amantes o San Valentín? Cuánto sale un momento íntimo en moteles de Mendoza
Fechas especiales

¿Día de los Amantes o San Valentín? Cuánto sale un momento íntimo en moteles de Mendoza

La incómoda pregunta de Ian Lucas a Wanda Nara que la dejó contra las cuerdas video
No se lo esperaba

La incómoda pregunta de Ian Lucas a Wanda Nara que la dejó contra las cuerdas