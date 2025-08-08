Comunidad deportiva

En el Día del Básquet, Mendoza Buxers celebró la inclusión y la diversidad

El primer equipo Mixed Ability de básquetbol del país tuvo una visita especial al club Pedro Molina.

A través del básquet se celebró la inclusión

El evento reunió a toda la comunidad deportiva de la institución de Guaymallén, en un encuentro muy especial entre el equipo anfitrión y Mendoza Buxers. El partido se transformó en una verdadera celebración de la inclusión y la diversidad, mostrando que el deporte puede ser un espacio para todas las personas.

El partido se transformó en una celebración de la inclusión.

Durante la jornada también se rindió homenaje a figuras destacadas del básquetbol local, como Marcos Jofré, Cacho Moyano, Chicho Perrota y la querida familia Jofré. Este reconocimiento no sólo evocó la historia del club, sino que puso en valor el compromiso, la pasión y el legado de quienes forjaron con esfuerzo la identidad de esta disciplina.

El municipio agradeció al club Pedro Molina por abrir sus puertas, su corazón y su historia para compartir este momento. Porque cuando el deporte abraza la diversidad, la sociedad entera da un paso adelante.

El intendente Ulpiano Suarez junto a Mendoza Buxers.

