Un muertos y heridos

Un sismo de 6,1 sacudió a Turquía: colapsaron edificios en el oeste del país

El sismo se sintió en varias ciudades occidentales, incluidas Estambul y la popular zona turística de Izmir.

Un sismo de 6,1 sacudió el oeste de Turquía.

Un sismo de 6,1 sacudió el oeste de Turquía.

Por Sitio Andino Mundo

Un sismo de magnitud 6,1 sacudió este domingo la localidad de Sindirgi, en el oeste de Turquía, informó la Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD). Las autoridades reportaron, además, al menos un muerto, seis heridos, y cerca de diez edificios colapsados.

El temblor, que se registró a las 19:53 (hora local), se sintió en varias ciudades occidentales, incluidas Estambul y la popular zona turística de Izmir.

Según funcionarios, aún no se ha reportado información sobre posibles daños materiales o víctimas fatales. Sin embargo, imágenes difundidas por medios turcos muestran varios edificios colapsados en la provincia de Balikesir tras el movimiento sísmico.

image

Réplicas tras el sismo en Turquía

Minutos después, se produjo una réplica de magnitud 4,6, según datos de AFAD.

“Diez edificios se derrumbaron en nuestro distrito. Logramos rescatar a cuatro personas que se encontraban en un inmueble derrumbado y trabajamos para llegar a dos más. La farmacia situada debajo del edificio resultó completamente destruida. Hay derrumbes en muchos barrios. No hemos recibido noticias de algunos lugares”, afirmó Serkan Sak, alcalde de Sindirgi.

El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, declaró en X: “Todos los equipos de AFAD y las instituciones pertinentes realizaron búsquedas inmediatas en terreno. No se ha detectado ningún suceso indeseable hasta el momento”.

Hasta el momento cuatro personas heridas han sido hospitalizadas, sin que ninguna corra peligro de vida, según confirmaron a la prensa tanto Yerlikaya como el titular de Salud, Kemal Memisoglu.

El gobernador de Estambul, Davut Gul, informó que no se habían registrado problemas en esa ciudad, aunque continuaban las labores de prevención y “pruebas de detección”.

Las autoridades continúan trabajando en la evaluación de los daños y la atención a los afectados, mientras se mantiene la alerta en las zonas cercanas al epicentro.

Turquía se ubica en una zona atravesada por numerosas fallas geológicas, responsables de graves catástrofes en el pasado. En febrero de 2023, un terremoto en el sudoeste causó al menos 53.000 víctimas fatales y destruyó Antakya, antigua ciudad de Antioquía. Más recientemente, un temblor de magnitud 5,8 en la misma región dejó una persona fallecida y 69 heridos a comienzos de julio.

La región de Mármara cuenta con antecedentes sísmicos: el 17 de agosto de 1999, un terremoto de magnitud 7,5 provocó la muerte de 19.000 personas y dejó heridas a 50.000 más.

