Videos: tiroteo y pánico en Times Square dejó varios heridos y un detenido

Tres personas resultaron heridas durante un tiroteo registrado en la emblemática Times Square de la ciudad de Nueva York, en la madrugada del sábado , según informó el Departamento de Policía local.

El hecho ocurrió alrededor de la 1.20 (hora local) y una persona fue detenida . Hasta el momento no se presentaron cargos contra el sospechoso, que permanece bajo interrogatorio .

Videos difundidos en redes sociales muestran a la multitud huyendo mientras agentes de policía rodeaban un automóvil y auxiliaban a las víctimas que yacían en el suelo. Varios heridos fueron hospitalizados y, según las autoridades, sus lesiones no ponen en riesgo sus vidas .

El presunto atacante , un joven de 17 años , fue arrestado en el lugar . La policía recuperó el arma utilizada y reserva su identidad por ser menor de edad .

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " Un tiroteo en Times Square dejó a tres personas heridas en plena madrugada en Nueva York. El presunto atacante, un menor de 17 años, fue detenido en el lugar por la policía. El hecho ocurrió frente al Hard Rock Cafe y desató momentos de pánico entre quienes se encontraban allí. #TimesSquare #NuevaYork #Tiroteo #Noticias #Internacional #EEUU #Policiales #ÚltimoMomento #HardRockCafe" View this post on Instagram A post shared by Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

Tiroteo en Nueva York: pánico en una zona turística

El tiroteo desató pánico entre los transeúntes, especialmente en las inmediaciones del Hard Rock Cafe. Numerosas personas huyeron tras escuchar las detonaciones, en medio de una situación caótica.

Un amplio despliegue policial llegó para controlar la emergencia, mientras servicios médicos atendían a las víctimas. Uno de los heridos fue trasladado en camilla a una ambulancia.

Todos los heridos fueron derivados al Hospital Bellevue, donde se encuentran en condición estable. Hasta ahora no se han revelado más detalles sobre el incidente.

Embed #NewYork Paura a #TimesSquare per una #sparatoria per mano di un 17enne, poi arrestato: 3 i feriti (una 18enne e due uomini, di 19 e 65 anni). Una lite nella piazza affollata la possibile causa. Video TikTok @djunmassiebarrie pic.twitter.com/YDArgJXZ0X — Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 9, 2025

Pese al tiroteo, se registra una baja histórica en la violencia armada

Este hecho se produce mientras Nueva York registra una baja histórica en la violencia armada. Hasta el 3 de agosto, la ciudad reportó la menor cantidad de tiroteos en décadas y un descenso del 23% respecto al año pasado.

Fuente: Infobae