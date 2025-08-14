Política internacional

Cómo afecta a la geopolítica y qué tensiones genera la cumbre entre Vladimir Putin y Donald Trump

El encuentro en Alaska entre Estados Unidos y Rusia se perfila como un momento clave para abordar la guerra en Ucrania y el rumbo de la política internacional.

 Por Augusto Grilli Fox

En un contexto internacional marcado por la convulsión geopolítica, la reunión bilateral entre Estados Unidos y Rusia ha captado la atención de expertos y analistas. La cumbre, que se realizará en Alaska, aborda temas candentes, especialmente el conflicto en Ucrania.

Perspectivas desde Estados Unidos y Rusia

Con un estilo que algunos describen como pragmático, Donald Trump ha enfatizado la importancia de la cooperación en lugar de la confrontación. Esta estrategia podría ser vista como un intento de aliviar las tensiones en torno a la crisis de Ucrania, buscando alternativas a las agresivas sanciones que han aislado a Rusia. Sin embargo, su enfoque inconsistente ha generado críticas, pues muchos sostienen que su falta de claridad puede complicar aún más las relaciones bilaterales.

Por otro lado, Vladimir Putin, conocido por su firmeza y experiencia política, lidera a Rusia en este complicado entramado. Su capacidad de gestionar la información y su dominio de varios idiomas destacan su preparación para negociar en la esfera internacional. Sin embargo, con la dependencia de China, la habilidad de Rusia para maniobrar en el escenario global es limitada, ya que la inestabilidad política interna puede influir en su capacidad de respuesta ante las solicitudes de cooperación con Occidente.

Implicaciones para Ucrania y Europa

Ucrania se sitúa en el epicentro de estas negociaciones. La ambigüedad de su relación con Estados Unidos genera confusión, ya que mientras necesita apoyo, la percepción de sus intereses puede ser secundaria ante las prioridades de grandes potencias. La Unión Europea, aunque aliada de Ucrania, es consciente de su dependencia energética de Rusia, lo que complica su postura sobre el apoyo militar y económico a Kiev.

Más allá de la retórica política, la realidad económica y social presenta desafíos significativos para la estabilidad de Europa y su capacidad para resistir la presión de Moscú.

La cumbre en Alaska no es solo un evento aislado; representa un esfuerzo por reestructurar el tablero geopolítico mundial. El dilema es claro: ¿El pragmatismo de Trump podrá dejar una huella positiva en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, o el legado de incertidumbre y desconfianza dificultará cualquier avance significativo? A medida que la realidad en la región evoluciona, el desenlace de estas conversaciones podría tener repercusiones globales, afectando no solo a Ucrania y a Europa, sino a la estabilidad de las relaciones internacionales en su conjunto.

El análisis sobre Estados Unidos y Rusia

Escuchá mi columna todos los jueves a las 16, en Aconcagua Radio 90.1 en el programa Haciendo Cumbre, con la conducción de Emiliano Serrano y Cecilia Zabala.

