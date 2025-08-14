Contacto entre mandatarios

De qué hablaron Milei y Zelenski en la previa de la cumbre Trump/Putin

El presidente argentino conversó con su par ucraniano a horas de la cumbre Trump-Putin en Alaska, que buscará acercar posiciones entre Kiev y Moscú.

Los presidnetes de Argentina y Ucrania mantuvieron un contacto este jueves

El contacto se dio un día antes de la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska, encuentro que genera fuerte expectativa a nivel internacional.

Los detalles del contacto entre Zelenski y Milei

En su cuenta de X, Zelenski afirmó: “Hablamos de la situación diplomáticamente y recalcamos que Ucrania necesita una paz justa y garantías de seguridad fiables”. Según dijo, Milei se mostró dispuesto a colaborar personalmente para alcanzar ese objetivo.

El líder ucraniano agregó que también discutieron logros económicos de Argentina, como “la desregulación y la superación de la inflación”, y que Ucrania está interesada en estudiar esta experiencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ZelenskyyUa/status/1956034156632428910&partner=&hide_thread=false

Además, destacó que las relaciones bilaterales “están alcanzando un nivel verdaderamente alto”, con potencial en áreas como tecnología, economía e industria agrícola.

Trump y Putin, cara a cara en Alaska

Este viernes, Trump y Putin mantendrán un encuentro en la base militar Elmendorf-Richardson, seguido de un almuerzo ampliado con las delegaciones de ambos países. El objetivo es acercar posiciones para terminar con un conflicto que ya lleva cuatro años, aunque Trump advirtió que esta cumbre podría ser solo “el inicio de un proceso” hacia una segunda reunión.

Desde su asunción, Milei mostró un fuerte respaldo a Zelenski, pero en los últimos meses alineó su postura con Trump, quien reclama un acuerdo rápido para terminar la guerra debido al alto costo que representa para las arcas estadounidenses la ayuda militar y económica a Kiev.

Las fotos de la esperada cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin - 355666
Donald Trump y Vladimir Putin mantendrán un esperado encuentro este viernes.

Donald Trump y Vladimir Putin mantendrán un esperado encuentro este viernes.

Ucrania y Argentina: cooperación bilateral y próximos pasos

Zelenski detalló que ambos presidentes acordaron reanudar el formato de consultas políticas entre los ministerios de Relaciones Exteriores y trabajar activamente para que se concreten pronto.

También agradeció la participación argentina en la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos, que busca garantizar su regreso seguro al país.

Finalmente, Zelenski deslizó que invitó a Milei a visitar Ucrania, señalando: “Acordamos nuestros próximos contactos y estaré encantado de ver a Javier en Ucrania”.

