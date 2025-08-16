Lugones sobre el fentanilo contaminado: "El que las hace las paga"

El ministro de Salud Mario Iván Lugones responsabilizó a Ariel García Furfaro , dueño del laboratorio Ramallo y del HLB Pharma Group, desde donde se originó el lote que provocó la tragedia en medio de la investigación por la circulación de fentanilo adulterado que ya provocó 96 muertes en el país .

El funcionario, que confirmó que se inició un sumario en el Instituto Nacional de Medicamentos, dependiente de la ANMAT , para determinar detalles de la causa, consideró que García Furfaro "viene haciendo negocios espurios" porque cuenta con "cobertura política".

"Somos querellantes en la causa y el Malbrán actúa como perito, a pedido del juez. Queremos al igual que los familiares que esto se resuelva lo más rápido posible”, dijo entrevistado en Crónica TV, y planteó que “estamos ante un hecho inédito en la historia de la salud pública argentina. Estamos antes la investigación del fentanilo contaminado fabricado por un grupo empresarial espurio y delictivo comandado por un exconvicto".

Al ser consultado sobre la hipótesis que maneja con relación al proceso de fabricación del fentanilo contaminado que ya se cobró la vida de más de 90 personas , fue taxativo: “Una mala praxis”, señalando que ante denuncias contra el laboratorio que elaboraba el producto que “los distintos gobiernos las dejaron pasar. Este es el primer gobierno que le pone un stop a este laboratorio”.

“En la primera inspección encontraron irregularidades. El ANMAT tiene tres direcciones: una de medicamentos, otra de alimentos y una de tecnología. En enero se sube un informe y recién el 12 de febrero le pasan las irregularidades a la directora del ANMAT. A las dos horas, lo cierra”, declaró el ministro.

Sobre la tardanza en tomar la decisión de clausurar el laboratorio, Lugones sostuvo que “inicié un sumario y los responsables se harán cargo de las consecuencias: si hay irregularidades, se tendrán que ir. No vine a hacer lo mismo que los demás, vine a cambiar. El que las hace, las paga”. Fuente: Ámbito y Minuto Uno

¿Qué es el fentanilo?

El fentanilo es un opioide sintético (fabricado) que los médicos pueden recetar para tratar el dolor. El fentanilo también se fabrica ilegalmente y se vende como droga callejera. A menudo, se mezcla con otras drogas (como la xilazina, la heroína o la cocaína) para aumentar sus efectos, hacer que la droga sea más adictiva o reducir el costo.