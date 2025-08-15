Obra Pública

Licitan una obra clave para el riego en San Rafael con fondos del Resarcimiento

El proyecto modernizará el canal Serú Civit, beneficiará a más de 170 productores y permitirá un sistema de riego más flexible y eficiente. Los detalles.

sistema de riego del canal Serú Civit, en San Rafael
Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Política

El Gobierno provincial y el Departamento General de Irrigación (DGI) lanzaron la licitación para modernizar el sistema de riego del canal Serú Civit, en San Rafael, con una inversión de $4.738.500.000 financiada a través del Fondo del Resarcimiento.

La apertura de ofertas será el 26 de agosto, a las 10, en la sede central de Irrigación en Ciudad de Mendoza.

Lee además
Reunión clave en el Concejo Deliberante de San Rafael. video
Faltazo de la UCR

San Rafael: el Concejo debatió sobre Autonomía Municipal, sin la oposición en la mesa
El peronismo define a último momento sus candidatos para las elecciones 2025 en la Provincia de Buenos Aires.
Comicios legislativos

El peronismo demora el cierre de listas en Buenos Aires mientras Máximo Kirchner gana terreno

Una obra estratégica para el oasis del Río Diamante

Según informó a Noticiero Andino el subdelegado del Río Diamante, Fabio Lastra, se trata de “una obra sumamente importante” para el oasis, con un plazo de ejecución de 18 meses y beneficios directos para 174 padrones que abarcan 2.293 hectáreas cultivadas bajo riego.

Embed - SAN RAFAEL: LICITAN OBRA DEL CANAL SERÚ CIVIT.

El proyecto incluye la impermeabilización de 5,3 kilómetros de canal y la construcción de un reservorio de 81.200 m³, lo que permitirá pasar de un sistema rígido de distribución de agua a uno más flexible y acordado entre productores e inspecciones de cauce.

“Esto apunta a mejorar la eficiencia de conducción, reducir infiltraciones y, sobre todo, flexibilizar el sistema para que los productores puedan programar el riego en el momento oportuno, favoreciendo la diversificación de cultivos y aumentando la productividad”, explicó Lastra.

Impacto productivo y mejoras técnicas

El canal Serú Civit beneficiará directamente a 352 usuarios y mejorará la producción de 2.430 hectáreas en total. El sistema de riego acordado permitirá que los inspectores administren con mayor libertad la “cuenta de agua” de cada canal, optimizando su uso y reduciendo inversiones intrafinca.

sistema de riego del canal Serú Civit, en San Rafael 02
La obra en San Rafael se licitará el 26 de agosto.

La obra en San Rafael se licitará el 26 de agosto.

Entre los objetivos específicos se destacan:

  • Optimizar la distribución del agua.
  • Reducir pérdidas por infiltración.
  • Diseñar nuevas obras de derivación.
  • Implementar un sistema de riego adaptado a cada parcela.

Con esta obra, el canal Serú Civit será el segundo en el oasis de la cuenca del Río Diamante con un reservorio, y ya se proyectan trabajos similares en otras zonas para ampliar la capacidad de almacenamiento y la flexibilidad en la entrega de agua.

Temas
Seguí leyendo

La Justicia rechazó el pedido de Cristina Fernández para suspender el decomiso de sus bienes

El fentanilo, en el centro del acto electoral de Milei: qué dijo y la respuesta del juez del caso

"Escrita en papel higiénico": Casado subió el tono tras la "bolsa de gatos" de Cornejo al PRO

Video: Milei recibió a los dos mendocinos del Ejército que hicieron cumbre en el Himalaya

Cómo afecta a la geopolítica y qué tensiones genera la cumbre entre Vladimir Putin y Donald Trump

De qué hablaron Milei y Zelenski en la previa de la cumbre Trump/Putin

La Libertad Avanza definió quién liderará la lista en la provincia de Buenos Aires

Elecciones 2025 en San Carlos: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

LO QUE SE LEE AHORA
La Justicia resolvió sobre el pedido realizado por Cristina Fernández de Kirchner.
Causa Vialidad

La Justicia rechazó el pedido de Cristina Fernández para suspender el decomiso de sus bienes

Las Más Leídas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a tractor volcado
Conmoción

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a un tractor volcado

Trágico accidente vial en Lavalle. Las víctimas tenían 18 y 19 años. 
las víctimas tenían 18 y 19 años

Los detalles del trágico accidente vial en Lavalle: dos muertos y tres heridos

En qué cárcel se filmó En el barro, el nuevo éxito de Netflix video
Por si no sabías

En qué cárcel se filmó "En el barro", el nuevo éxito de Netflix

Qué pasó que tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron el cierre durante todo el día.
Alta Montaña

Por qué tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron cerrarlo todo el día

Te Puede Interesar

¿Se extiende el operativo de traslado del reactor de IMPSA a YPF? video
Cambio de planes

¿Se extiende el operativo de traslado del reactor de IMPSA a YPF?

Por Florencia Martinez del Rio
Mendoza recibió anticocepción adolescente procedente de Finlandia.
Salud

Anticoncepción adolescente: un nuevo cargamento con medicamentos importados llegó a Mendoza

Por Natalia Mantineo
El traslado del titán de IMPSA atrae las miradas de vecinos y curiosos. EN VIVO
Histórico

El traslado del "titán" de IMPSA atrae las miradas de vecinos y curiosos

Por Sitio Andino Sociedad