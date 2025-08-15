Licitan una obra clave para el riego en San Rafael con fondos del Resarcimiento

El Gobierno provincial y el Departamento General de Irrigación (DGI) lanzaron la licitación para modernizar el sistema de riego del canal Serú Civit , en San Rafael, con una inversión de $4.738.500.000 financiada a través del Fondo del Resarcimiento.

La apertura de ofertas será el 26 de agosto , a las 10, en la sede central de Irrigación en Ciudad de Mendoza.

Según informó a Noticiero Andino el subdelegado del Río Diamante, Fabio Lastra , se trata de “una obra sumamente importante” para el oasis, con un plazo de ejecución de 18 meses y beneficios directos para 174 padrones que abarcan 2.293 hectáreas cultivadas bajo riego .

El proyecto incluye la impermeabilización de 5,3 kilómetros de canal y la construcción de un reservorio de 81.200 m³ , lo que permitirá pasar de un sistema rígido de distribución de agua a uno más flexible y acordado entre productores e inspecciones de cauce .

“Esto apunta a mejorar la eficiencia de conducción, reducir infiltraciones y, sobre todo, flexibilizar el sistema para que los productores puedan programar el riego en el momento oportuno, favoreciendo la diversificación de cultivos y aumentando la productividad”, explicó Lastra.

Impacto productivo y mejoras técnicas

El canal Serú Civit beneficiará directamente a 352 usuarios y mejorará la producción de 2.430 hectáreas en total. El sistema de riego acordado permitirá que los inspectores administren con mayor libertad la “cuenta de agua” de cada canal, optimizando su uso y reduciendo inversiones intrafinca.

Entre los objetivos específicos se destacan:

Optimizar la distribución del agua.

Reducir pérdidas por infiltración.

Diseñar nuevas obras de derivación.

Implementar un sistema de riego adaptado a cada parcela.

Con esta obra, el canal Serú Civit será el segundo en el oasis de la cuenca del Río Diamante con un reservorio, y ya se proyectan trabajos similares en otras zonas para ampliar la capacidad de almacenamiento y la flexibilidad en la entrega de agua.