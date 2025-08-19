Consumo

Venta de medicamentos en Mendoza: caída del consumo y racionalización en el uso

La venta de medicamentos en Mendoza sigue en caída, impactando a jubilados del PAMI tras una medida nacional que, de forma inesperada, redujo la automedicación.

Venta de medicamentos en Mendoza: caída del consumo y racionalización en el uso.

Venta de medicamentos en Mendoza: caída del consumo y racionalización en el uso.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

El consumo de medicamentos en la provincia de Mendoza ha experimentado una notable caída durante la primera mitad de este año. Esta tendencia, que ya había sido detectada por el Colegio Farmacéutico de Mendoza (CoFaM) en el 2024, tiene a los afiliados del PAMI como los principales afectados y, en consecuencia, protagonistas de esta baja en las ventas.

Según indicó a Sitio Andino, Beatriz Cucchi, presidenta del CoFaM, esta disminución impulsada por una medida nacional trajo consigo una reacción inesperada que tiene que ver con una leve reducción de la automedicación.

Lee además
Anmat exigió la prohibición de la venta de un falso Ozempic en comprimidos.
Salud

Alerta: Anmat exigió la prohibición de la venta de un falso Ozempic en comprimidos
Mendoza recibió anticocepción adolescente procedente de Finlandia.
Salud

Anticoncepción adolescente: un nuevo cargamento con medicamentos importados llegó a Mendoza

Frente a la disposición, los medicamentos más afectados fueron los analgésicos (ibuprofeno, paracetamol, diclofenac), los antiinflamatorios y los protectores gástricos.

"Cuando se tomó la medida, la caída llegó al 35% y desde entonces no ha dejado de bajar", afirmó Cucchi. Ante esta situación, las farmacias locales están buscando alternativas para mitigar el impacto en el bolsillo de los pacientes, negociando acuerdos de descuentos con laboratorios y obras sociales.

Farmacias coronavirus - 427096
Los medicamentos más afectados son analgésicos, antiflamatorios y protectores gástricos.

Los medicamentos más afectados son analgésicos, antiflamatorios y protectores gástricos.

Desde el CoFaM, se promueve que los farmacéuticos mantengan una "escucha activa" con los jubilados, recomendando el medicamento más adecuado según su historial clínico. Sin embargo, Cucchi advirtió que esta medida no siempre funciona cuando se prescinde de la receta médica.

Medicamentos más caros, menos automedicación

A pesar del impacto económico, algunos farmacéuticos y especialistas consultados coinciden en que la medida generó un efecto positivo. Al disminuir la cobertura, los pacientes, especialmente los jubilados, empezaron a tomar más conciencia sobre el uso de los fármacos.

Esto impulsó una leve reducción de la automedicación y promovió que las personas consulten a un médico para recibir un diagnóstico y un tratamiento adecuado, lo que fomenta un uso más racional de los medicamentos.

"Era increíble como muchos pacientes adultos mayores consumían analgésicos o antiflamatorios, sin necesidad de hacerlo. Durante todos los meses, muchos se llevaban este tipo de fármacos por las dudas ante algún dolor o para tener en casa. Al ser gratuitos nadie los controlaban y el uso era desmedido", indicó un farmacéutico.

farmacias-pami-cordoba-1864342.jpg
Muchos jubilados hacían una compra desmedida de analgésicos y antiflamatorios.

Muchos jubilados hacían una compra desmedida de analgésicos y antiflamatorios.

Medicamentos estacionales: ventas por debajo de lo normal

La baja en el consumo no se limitó solo a los medicamentos de uso frecuente. Los remedios estacionales, como antitusivos y antialérgicos, también experimentaron una merma en sus ventas. Este fenómeno se debe a la baja incidencia de afecciones respiratorias en la provincia durante este invierno.

alergia, resfrío, enfermedad, estornudo, salud, alergias, pañuelo.jpg
El consumo de medicamentos estacionales también registró una caída.

El consumo de medicamentos estacionales también registró una caída.

Si bien hubo un pico de casos durante los días más fríos, las guardias de los principales hospitales de Mendoza registraron una atención muy por debajo de lo normal para esta época del año.

Esta situación se replicó en las farmacias, donde la venta de estos productos fue significativa entre mayo y julio, pero a un ritmo mucho más normal que en años anteriores, cuando la demanda era excepcionalmente alta.

Temas
Seguí leyendo

El Partido de los Jubilados pide una mesa de emergencia para atender la crisis del sector

Avanzó en el Senado el proyecto del Gobierno de Mendoza contra los basurales a cielo abierto

Agrovine Maquinarias Presenta la Nueva Línea Deutz-Fahr en Mendoza

La Dirección General de Escuelas dispuso un nuevo examen para el ingreso al Nivel Superior

Cómo cambia el sabor de los asados según si se hacen eléctricos, a carbón o a gas

La Legislatura aprobó la extensión de la antigüedad permitida para vehículos de transporte de pasajeros

Cómo la IA está revolucionando el software de sportsbook

Tormenta de Santa Rosa: qué es y cuándo cae en 2025

LO QUE SE LEE AHORA
El Paso Internacional Los Libertadores se encuentra habilitado este martes 19 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 19 de agosto

Las Más Leídas

El traslado del reactor de IMPSA a la refinería causó revuelo en la provincia de Mendoza. 
repercusiones

Qué hay detrás de la demora en el traslado del reactor de IMPSA a la refinería

El Paso Internacional Los Libertadores se encuentra habilitado este martes 19 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 19 de agosto

Tormenta de Santa Rosa: qué es y cuándo cae en 2025
De interés

Tormenta de Santa Rosa: qué es y cuándo cae en 2025

Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza
INFORME

Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza

Cuáles son los mejores alfajores del mundo que se producen en la provincia de Mendoza
Industria mendocina

Cuáles son los mejores alfajores del mundo que se producen en la provincia de Mendoza

Te Puede Interesar

Venta de medicamentos en Mendoza: caída del consumo y racionalización en el uso.
Consumo

Venta de medicamentos en Mendoza: caída del consumo y racionalización en el uso

Por Natalia Mantineo
Pese al Día del Niño, las ventas no mejoraron y las pymes mendocinas manifiestan su preocupación
FUERTE CAÍDA DEL CONSUMO

Pese al Día del Niño, las ventas no mejoraron y las pymes mendocinas manifiestan su preocupación

Por Soledad Maturano
La fuga ocurrió en el Complejo Penitenciario de Valparaíso y tuvo características dignas de una película
Están imputados por graves causas

Alerta en Mendoza por la fuga de tres presos peligrosos en Chile

Por Carla Canizzaro