Venta de medicamentos en Mendoza: caída del consumo y racionalización en el uso.

El consumo de medicamentos en la provincia de Mendoza ha experimentado una notable caída durante la primera mitad de este año . Esta tendencia, que ya había sido detectada por el Colegio Farmacéutico de Mendoza (CoFaM) en el 2024, tiene a los afiliados del PAMI como los principales afectados y, en consecuencia, protagonistas de esta baja en las ventas.

Según indicó a Sitio Andino, Beatriz Cucchi , presidenta del CoFaM, esta disminución impulsada por una medida nacional trajo consigo una reacción inesperada que tiene que ver con una leve reducción de la automedicación.

De acuerdo con la información oficial, la disminución del consumo de fármacos se acentuó cuando PAMI modificó la cobertura de estos remedios, pasando de un 100% a un descuento del 40%, categorizándolos como de "uso eventual".

El consumo de medicamentos viene en caída desde el 2024 en Mendoza.

Frente a la disposición, los medicamentos más afectados fueron los analgésicos (ibuprofeno, paracetamol, diclofenac), los antiinflamatorios y los protectores gástricos .

"Cuando se tomó la medida, la caída llegó al 35% y desde entonces no ha dejado de bajar", afirmó Cucchi. Ante esta situación, las farmacias locales están buscando alternativas para mitigar el impacto en el bolsillo de los pacientes, negociando acuerdos de descuentos con laboratorios y obras sociales.

Farmacias coronavirus - 427096 Los medicamentos más afectados son analgésicos, antiflamatorios y protectores gástricos. Foto: Luis E. Rodriguez

Desde el CoFaM, se promueve que los farmacéuticos mantengan una "escucha activa" con los jubilados, recomendando el medicamento más adecuado según su historial clínico. Sin embargo, Cucchi advirtió que esta medida no siempre funciona cuando se prescinde de la receta médica.

Medicamentos más caros, menos automedicación

A pesar del impacto económico, algunos farmacéuticos y especialistas consultados coinciden en que la medida generó un efecto positivo. Al disminuir la cobertura, los pacientes, especialmente los jubilados, empezaron a tomar más conciencia sobre el uso de los fármacos.

Esto impulsó una leve reducción de la automedicación y promovió que las personas consulten a un médico para recibir un diagnóstico y un tratamiento adecuado, lo que fomenta un uso más racional de los medicamentos.

"Era increíble como muchos pacientes adultos mayores consumían analgésicos o antiflamatorios, sin necesidad de hacerlo. Durante todos los meses, muchos se llevaban este tipo de fármacos por las dudas ante algún dolor o para tener en casa. Al ser gratuitos nadie los controlaban y el uso era desmedido", indicó un farmacéutico.

farmacias-pami-cordoba-1864342.jpg Muchos jubilados hacían una compra desmedida de analgésicos y antiflamatorios.

Medicamentos estacionales: ventas por debajo de lo normal

La baja en el consumo no se limitó solo a los medicamentos de uso frecuente. Los remedios estacionales, como antitusivos y antialérgicos, también experimentaron una merma en sus ventas. Este fenómeno se debe a la baja incidencia de afecciones respiratorias en la provincia durante este invierno.

alergia, resfrío, enfermedad, estornudo, salud, alergias, pañuelo.jpg El consumo de medicamentos estacionales también registró una caída.

Si bien hubo un pico de casos durante los días más fríos, las guardias de los principales hospitales de Mendoza registraron una atención muy por debajo de lo normal para esta época del año.

Esta situación se replicó en las farmacias, donde la venta de estos productos fue significativa entre mayo y julio, pero a un ritmo mucho más normal que en años anteriores, cuando la demanda era excepcionalmente alta.