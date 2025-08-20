La agenda de Javier Milei con empresarios en medio de los debates en el Congreso

En medio de una semana de intensos debates en el Congreso Nacional, el presidente Javier Milei , junto a parte de su gabinete, analizará ante empresarios el rumbo del país en una nueva edición del Council of the Americas (COA). Además, prepara un viaje a Rosario , Santa Fe, para participar del aniversario de la Bolsa de Comercio.

Los organizadores presentan el encuentro como “una edición clave en un año decisivo”, ya que se realizará casi en la mitad de la gestión libertaria y a poco de las elecciones legislativas que despiertan la expectativa sobre si los argentinos revalidan o no el rumbo que adoptó el país en 2023.

Es la segunda vez que Milei asistirá a este evento como presidente, ya que estuvo en la edición del 2024, cuando hizo un repaso de la situación con la que se encontró al llegar al Gobierno Nacional . Este miércoles, el oficialismo enfrentará en la Cámara de Diputados la embestida opositora , con una sesión en la que buscará insistir en contra de los vetos a las leyes de discapacidad y de jubilaciones .

A su vez, estarán en debate en el Congreso de la Nación los proyectos impulsados por los gobernadores sobre la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la distribución del impuesto a los combustibles .

Javier Milei y las elecciones 2025

La conferencia es organizada por AS/COA, en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), y reunirá a funcionarios y empresarios que analizarán la coyuntura y las perspectivas de la Argentina y la región.

Según señalaron, esta edición se da “en un contexto de transformación política y económica” , y remarcaron que se trata de “un espacio clave para escuchar, comprender y anticiparse a lo que viene”. En este sentido, anticiparon que “en un año signado por las elecciones legislativas, un grupo de candidatos expondrán sus perspectivas días antes de los comicios”.

La cita será el próximo jueves, en el Alvear Palace Hotel, en Buenos Aires, y junto al primer mandatario, será encabezada por la presidenta y CEO de AS/COA (Americas Society/Council of the Americas), Susan Segal, y el presidente de la CAC, Natalio Mario Grinman.

Asimismo, estarán como expositores en representación del ámbito público el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri; jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos; el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

milei y bullrich.jpg Javier Milei y Patricia Bullrich.

El encuentro de Javier Milei con empresarios

La jornada tendrá también un espacio donde un grupo de empresarios disertarán sobre grandes inversiones estratégicas para el desarrollo argentino, en el contexto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que acapara el foco principalmente del sector minero y el energético.

En este panel disertarán Juan Martin Bulgheroni, de Pan American Energy Group; Guillermo Caló, de Rio Tinto; Martin Genesio, presidente y CEO de AES Argentina; y Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina.

Además, se realizará una conversación con representantes de organismos multilaterales: Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de programación estratégica del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF); Morgan Doyle, gerente general del Departamento del Cono Sur del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y Temel Oktem, gerente general de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial.

Javier Milei viajará a Rosario

El viernes, Milei viajará a Rosario el viernes para hablar en el acto por el 141º aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en el que también habrá empresarios, dirigentes y autoridades locales. Se convertirá en el primer presidente en participar dos años consecutivos de esta celebración. En este caso, estará acompañado de "Toto" Caputo y otros miembros del equipo económico.

Hace semanas, el Gobierno anunció una reducción en las alícuotas de derechos de exportación para seis categorías de productos agroindustriales: la carne vacuna y aviaria, el maíz, el sorgo, el girasol, la soja y sus subproductos. Con esto, la gestión de Milei "busca dotar de una mayor competitividad a uno de los sectores productivos más dinámicos y relevantes del país", alineando las políticas "con los principios de la libertad y una mayor apertura del comercio que impulsen el crecimiento de las cadenas de valor agroindustriales”. Fuente: NA e Infobae.