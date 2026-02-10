10 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
ALTA MONTAÑA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 10 de febrero de 2026

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y Mendoza. Conocé el estado del Paso para este martes 10 de febrero.

Paso Pehuenche: así se encuentra este martes 10 de febrero.

Paso Pehuenche: así se encuentra este martes 10 de febrero.

Crédito: Gentileza Escuadrón 29 Malargüe GNA

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Lee además
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 2 de febrero de 2026.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 9 de febrero de 2026
Ruta Nacional 145 Paso Pehuenche.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 8 de febrero de 2026

La Ruta Nacional 145 permanece transitable con precaución, entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional, por calzada en reparación en algunos sectores, acorde a lo informado por personal de Vialidad Nacional.

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 9 a 18.
  • Ingreso a Argentina: de 9 a 19.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 7 de febrero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 6 de febrero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 5 de febrero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 4 de febrero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 3 de febrero de 2026

El domingo hubo demoras superiores a las seis horas en el Paso Pehuenche

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 2 de febrero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 1 de febrero de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Así estará el pronóstico del tiempo este martes 10 de febrero en Mendoza
El clima

Alerta por viento Zonda, pronóstico del tiempo este martes 10 de febrero en Mendoza

Las Más Leídas

El accidente vial ocurrió en el ingreso al barrio Olivos del Torreón, en Maipú.
maipú

Grave accidente vial en un barrio privado: la conductora excedía el límite del alcoholímetro

Por fallas en el sistema, hay demoras en el Paso Internacional Los Libertadores
Camino a Chile

Por fallas en el sistema, hay demoras en el Paso Internacional Los Libertadores

El lugar donde ocurrió la agresión, en la madrugada de este lunes.
buscan a dos hermanas

Salvaje pelea vecinal en la Ciudad de Mendoza: dos mujeres apuñaladas

El arma que utilizaron los ladrones para el robo. 
la víctima está muy grave

Un hombre fue baleado tras un intento de robo en Guaymallén: hay tres detenidos

Video: pánico en Ciudad por el incendio de una traffic
En plena vía pública

Video: pánico en Ciudad por el incendio de una traffic