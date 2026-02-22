Elecciones 2026 en Rivadavia: Ricardo Mansur fue a votar, con reclamos a la provincia

El i ntendente de Rivadavia, Ricardo Mansur, emitió su voto en estas elecciones 2026 que se llevan a cabo en seis departamentos. El líder de "Sembrar" aseguró que la jornada se desarrolla con normalidad en todo el departamento. Aprovechó la ocasión para lanzar varios reclamos al Gobierno Provincial.

“ Esta votación se está realizando en forma normal. Todas las escuelas han abierto en tiempo y forma a la votación ”, afirmó el jefe comunal tras sufragar.

Según detalló, durante la mañana la concurrencia no fue masiva, aunque manifestó expectativas de mayor participación con el correr de las horas. “Estamos muy conformes, es una tarea tranquila, si bien no hemos tenido una concurrencia masiva en la mañana, esperamos más votantes en la tarde”, sostuvo.

Mansur destacó que los vecinos están analizando las propuestas de los candidatos a concejal . “Los rivadavenses están expresando, viendo la calidad y la preparación y los proyectos de cada uno de los candidatos”, señaló.

En ese contexto, el intendente también habló como integrante del espacio Sembrar y vinculó la elección con una agenda de temas estructurales para el departamento. “Como miembro de Sembrar, esto no solamente nos ha servido para mostrar la gente que quiere defender los derechos que tiene nuestro departamento y lo ha hecho con proyectos”, expresó.

Reclamos al Gobierno Provincial

El jefe comunal lanzó algunas críticas al gobierno provincial. “En el tema de la vitivinicultura que para nosotros es muy importante, hay una crisis muy profunda con efectos directos sobre nuestros trabajadores, nuestros contratistas y los pequeños productores. No puede ser que nuestra uva valga menos que hace 2 años atrás ”, remarcó.

En este punto, Mansur puso el foco en el impacto económico que atraviesa el sector en el Este provincial y en la necesidad de políticas que acompañen a los productores y trabajadores vinculados a la actividad.

Además, se quejó por los recursos municipales. “Estamos perdiendo decenas de miles de millones de pesos con respecto a otro departamento y Rivadavia está luchando de pie, tratando de modificar los ingresos y que nos den los que nos corresponden”, aseguró.

En esa línea, reclamó una revisión del esquema vigente. “No queremos ni más ni menos, sino que desde el Gobierno provincial, con una nueva ley de coparticipación, equilibre los ingresos como el resto de los municipios”, concluyó.