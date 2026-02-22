Facundo Correa Llano, conforme con los resultados de las elecciones 2026: "Han sido excelentes"

El diputado nacional celebró la consolidación de la coalición que ya había competido en octubre. “Ratificamos una alianza que llevamos adelante en 2025”, sostuvo. Subrayó el desempeño en Maipú, San Rafael, Rivadavia y Luján, y valoró el trabajo militante en departamentos “complejos” como Santa Rosa y La Paz. “Este resultado es de ustedes”, expresó ante los equipos de campaña y los candidatos electos.
"El resultado ha sido excelente en Maipú, con un trabajo enorme de la militancia y los fiscales. El resultado ha sido histórico en San Rafael, Luján y Rivadavia", completó el líder libertario.
Andrés Lombardi también celebró los resultados de las elecciones 2026
Por su parte, el presidente de la UCR Mendoza, Andrés "Peti" Lombardi, habló de una “excelente elección”. Agradeció “a todos los mendocinos que desean acompañar las políticas del Gobierno nacional y que siguen acompañando a Cambia Mendoza y al gobernador Alfredo Cornejo”.
La alianza LLA + Cambia Mendoza se impuso en tres de los seis departamentos donde se celebraron elecciones municipales. Luján, San Rafael y Rivadavia, son comunas clave donde hicimos una gran elección, con una fuerte ratificación del rumbo que venimos defendiendo. pic.twitter.com/EGwVqcBwBs
Destacó especialmente los resultados en Maipú, donde —según señaló— estuvieron “muy cerca de ganar” y remarcó el triunfo en Rivadavia por más de diez puntos de diferencia.
También puso el foco en San Rafael, donde consideró que se expresó “un mensaje claro de que el departamento está buscando un cambio y quiere sumarse a las transformaciones en la provincia y en la Nación”. En su mensaje, cuestionó el desdoblamiento electoral dispuesto por algunos intendentes y pidió disculpas a los ciudadanos por haber tenido que votar en febrero.