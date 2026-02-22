22 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Satisfacción libertaria

Facundo Correa Llano, conforme con los resultados de las elecciones 2026: "Han sido excelentes"

El presidente de La Libertad Avanza en Mendoza se mostró satisfecho con la performance de ese espacio en los seis municipios. Alabó el rol de la militancia.

Satisfacción en La Libertad Avanza Mendoza por el resultado de las elecciones 2026.

Satisfacción en La Libertad Avanza Mendoza por el resultado de las elecciones 2026.

Foto: Prensa LLA + CM

El diputado nacional celebró la consolidación de la coalición que ya había competido en octubre. “Ratificamos una alianza que llevamos adelante en 2025”, sostuvo. Subrayó el desempeño en Maipú, San Rafael, Rivadavia y Luján, y valoró el trabajo militante en departamentos “complejos” como Santa Rosa y La Paz. “Este resultado es de ustedes”, expresó ante los equipos de campaña y los candidatos electos.

Lee además
Más trabajo, menos trabas
Modernización del régimen laboral

Más trabajo, menos trabas
La mayoría de los legisladores mendocinos avaló el proyecto del mileísmo. video
Congreso nacional

Diputados aprobó la reforma laboral, pero vuelve al Senado: cómo votaron y qué dijeron los diez mendocinos

"El resultado ha sido excelente en Maipú, con un trabajo enorme de la militancia y los fiscales. El resultado ha sido histórico en San Rafael, Luján y Rivadavia", completó el líder libertario.

Alfredo Cornejo, elecciones municipales 2026, radicales y Allasino, Correa LLano
Algarab&iacute;a en el b&uacute;nker de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

Algarabía en el búnker de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

Andrés Lombardi también celebró los resultados de las elecciones 2026

Por su parte, el presidente de la UCR Mendoza, Andrés "Peti" Lombardi, habló de una “excelente elección”. Agradeció “a todos los mendocinos que desean acompañar las políticas del Gobierno nacional y que siguen acompañando a Cambia Mendoza y al gobernador Alfredo Cornejo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petilombardi/status/2025744328832778704&partner=&hide_thread=false

Destacó especialmente los resultados en Maipú, donde —según señaló— estuvieron “muy cerca de ganar” y remarcó el triunfo en Rivadavia por más de diez puntos de diferencia.

También puso el foco en San Rafael, donde consideró que se expresó “un mensaje claro de que el departamento está buscando un cambio y quiere sumarse a las transformaciones en la provincia y en la Nación”. En su mensaje, cuestionó el desdoblamiento electoral dispuesto por algunos intendentes y pidió disculpas a los ciudadanos por haber tenido que votar en febrero.

Temas
Seguí leyendo

Emir Félix tras las elecciones 2026: "Para nosotros lo vital era la convención y la hemos ganado holgadamente"

Cornejo tras los comicios en Mendoza: "Ganamos 15 de las 18 elecciones a concejales en la provincia"

Elecciones 2026: cuáles fueron los resultados en el departamento de Santa Rosa

Elecciones 2026: cuáles fueron los resultados en el departamento de San Rafael

Elecciones 2026: cuáles fueron los resultados en el departamento de La Paz

Elecciones 2026: cuáles fueron los resultados en el departamento de Rivadavia

Elecciones 2026: cuáles fueron los resultados en el departamento de Luján de Cuyo

Elecciones 2026: cuáles fueron los resultados en el departamento de Maipú

LO QUE SE LEE AHORA
Cornejo y Allasino festejaron en las elecciones 2026.
Elecciones 2026

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza festeja: ganó en tres de los seis municipios

Las Más Leídas

Dónde voto en Mendoza este domingo 22 de febrero: consultá el padrón electoral
Elecciones 2026

Dónde voto en Mendoza este domingo 22 de febrero: consultá el padrón electoral

Resultados del Quini 6 de hoy  domingo 22 de febrero: números ganadores del sorteo 3350
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 22 de febrero: números ganadores del sorteo 3350

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1342 del domingo 22 de febrero.
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1342 del domingo 22 de febrero

Cornejo y Allasino festejaron en las elecciones 2026.
Elecciones 2026

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza festeja: ganó en tres de los seis municipios

Telekino
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2416 y números ganadores del domingo 22 de febrero