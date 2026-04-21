21 de abril de 2026
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La propuesta del Partido Justicialista para evitar el posible cierre del Fondo para la Transformación

El Partido Justicialista presentó un proyecto en la Legislatura de Mendoza para "recuperar" el organismo ante versiones de disolución.

La propuesta del Partido Justicialista para evitar el posible cierre del Fondo para la Transformación.

La propuesta del Partido Justicialista para evitar el posible cierre del Fondo para la Transformación.

Foto: Prensa FTyC
 Por Florencia Martinez del Rio

En medio de rumores sobre un posible cierre del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC), herramienta creada para financiar a emprendedores, legisladores del Partido Justicialista (PJ) presentaron un proyecto en la Legislatura de Mendoza para evitar su cierre.

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La propuesta "surge ante el proceso de desfinanciamiento y pérdida de centralidad que ha sufrido el Fondo en los últimos años, lo que ha limitado su capacidad de acompañar a pequeñas y medianas empresas y de sostener el entramado productivo", explicaron los legisladores.

El proyecto del Partido Justicialista

El proyecto propone una capitalización concreta del Fondo mediante la incorporación de nuevas fuentes de financiamiento, entre ellas: la transferencia de 20 millones de dólares del Fondo de Resarcimiento y la asignación de un porcentaje de regalías mineras.

Germán Gómez, Verónica Valverde, Frente de Todos, Diputados

Al respecto, la senadora Mercedes Derrache afirmó: “Creemos que del Fondo de Resarcimiento se pueden disponer 20 millones de dólares para el Fondo de la Transformación, y también destinar un porcentaje de regalías para financiar el desarrollo productivo en toda la provincia. Las regalías deben colaborar con el desarrollo productivo de otras áreas, no solo la minería, sino también la vitivinicultura, la ganadería, la industria, el comercio y el turismo”.

El proyecto también establece que los recursos deberán destinarse prioritariamente al financiamiento de proyectos productivos, con foco en Pymes, reconversión productiva, agregado de valor y desarrollo territorial. Además, contempla la incorporación de financiamiento para infraestructura productiva estratégica, como el sistema de riego.

El peronismo defendió la continuidad del Fondo de la Transformación y el Crecimiento

Desde el justicialismo señalaron que este Fondo constituye una herramienta clave para garantizar el acceso al crédito, y remarcaron que distintas entidades del sector productivo han advertido sobre la importancia de sostener y fortalecer este instrumento, "por su impacto directo en la inversión, la innovación y la generación de empleo".

Fondo Provincial para la Transformación y Crecimiento, nueva sede

El diputado Germán Gómez cuestionó la situación actual del organismo: “Es una herramienta muy importante que este gobierno se encargó de destruir. Hoy no hay herramientas para la producción. Sin financiamiento es imposible generar un modelo productivo distinto”.

En el mismo sentido, declaró la senadora Adriana Cano: “Creemos fundamental esta herramienta para la Mendoza productiva, para acompañar a nuestras pymes y pequeños productores. Por eso trabajamos en un proyecto que permita capitalizar el Fondo y devolverle un rol trascendental en la economía de la provincia”.

Qué es el Fondo de la Transformación

El Fondo Provincial para la Transformación y el Crecimiento (FTyC) es el organismo de crédito oficial de la Provincia que, año a año, apoya a inversores de todos los sectores de la economía. En casi tres décadas de vida, aprobó créditos que beneficiaron a alrededor de 30.000 empresarios y emprendedores. El próximo 1° de junio, cumplirá 32 años desde su creación, con créditos otorgados por más de US$ 1.100 millones.

La misión del FTyC es brindar financiamiento blando a los distintos sectores de la economía, en forma directa o a través de alianzas con otros organismos públicos y privados. En pos de este objetivo, trabaja coordinadamente con Mendoza Fiduciaria SA y Cuyo Aval SGR, para articular mecanismos de financiamiento y garantías que faciliten el acceso al crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas mendocinas.

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