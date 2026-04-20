20 de abril de 2026
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Sitio Andino
Unión Cívica Radical

El radicalismo eligió autoridades en el Senado y mostró la "foto de la unidad"

La bancada oficialista confirmó quiénes ocuparán la presidencia provisional y la conducción de bloque. Todos los sectores internos se mostraron juntos.

Los senadores radicales se mostraron unidos en la previa de su asunción.

Los senadores radicales se mostraron unidos en la previa de su asunción.

Foto: Prensa UCR Mendoza
Por Sitio Andino Política

A horas del juramento de los legisladores electos en los comicios de octubre de 2025, la Unión Cívica Radical eligió a las autoridades que conducirán el bloque en el Senado. Más allá del anuncio, el partido de Gobierno buscó mostrar unidad entre los principales sectores que lo integran.

Finalmente, tanto la presidencia provisional de la Cámara Alta como las presidencia y vicepresidencia de la bancada se mantendrán tal cual el año pasado: el primer cargo lo ocupará Martín Kerchner, en tanto que Natacha Eisenchlas y Gustavo Soto continuarán en la jefatura del bloque.

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Martín Kerchner, Senado, Legislatura
Mart&iacute;n Kerchner continuar&aacute; como presidente provisional del Senado.

Martín Kerchner continuará como presidente provisional del Senado.

De este modo, el oficialismo despejó dudas sobre una supuesta ruptura entre el cornejismo y el petrismo. En la imagen compartida en redes por la dirigencia aparecen los 19 senadores que integrarán el bloque en el Senado, incluidos aquellos que responden al exministro de Defensa.

En un comunicado, el radicalismo indicó que la selección de autoridades se resolvió “por unanimidad, en un clima de total armonía”.

“La renovación de sus autoridades refleja la decisión de dar continuidad al trabajo legislativo y a una agenda orientada al desarrollo provincial y al fortalecimiento institucional”, manifestaron.

Cabe recordar la nueva conformación de la Cámara Alta es muy favorable para el Ejecutivo provincial. Con los buenos resultados obtenidos en octubre, el radicalismo se quedó con 19 bancas (tres de ellas del petrismo), además de las cinco que suman sus aliados de La Libertad Avanza.

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Cómo es el reparto de bancas en el nuevo Senado de Mendoza

  • UCR - Cambia Mendoza (16): Martín Kerchner, Marcelino Iglesias, Natacha Eisenchlas, David Sáez, Sergio Márquez, Gustavo Soto, Yamel Ases, María Laura Sainz, Patricia Sánchez, Eduardo Martín, Evelin Pérez, Néstor Majul, Natalia Rabite, Silvia Cornejo, Leonardo Yapur y Jésica Laferte.
  • UCR - Petrismo (3): Oscar Sevilla, María Beatriz Galiñares y Walther Marcolini.
  • La Libertad Avanza (5): Lucas Fosco, María Pía Fanelli, Alejandra Gómez, Macarena D´Ambrogio y Carolina Loparco.
  • Partido Justicialista (7): Adriana Cano, Félix González, Mauricio Sat, Luis Novillo, Luz Llorens, Omar Parisi y Pedro Serra.
  • Podemos Encuentro Peronista (1): Duilio Pezzutti.
  • Partido Verde (1): Dugar Chappel.
  • Partido Demócrata (1): Armando Magistretti.
  • La Unión Mendocina/Provincias Unidas (4): Marcos Quattrini, Ariel Pringles, Flavia Manoni y Martín Rostand.

Quiénes conducirán el bloque de la UCR en Diputados

En cuanto a las autoridades en la Cámara Baja, el presidente de Diputados seguirá siendo Andrés “Peti” Lombardi, aun cuando esto formalmente deba ratificarlo el resto de las bancadas.

Todavía hay dudas en cuanto a la presidencia del bloque radical. Con la salida de “China” Rodríguez, ese lugar queda vacante y varios se anotaron. No se descarta que, como gesto político, la conducción quede para alguien de “Mendocinos por el Futuro”. Se definirá en las próximas horas.

Sesión diputados minas cobre, minería, Andrés Peti Lombardi
Andr&eacute;s Lombardi seguir&aacute; al frente de la C&aacute;mara de Diputados.

Andrés Lombardi seguirá al frente de la Cámara de Diputados.

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