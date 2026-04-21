21 de abril de 2026
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Autonomía Municipal

El proyecto que consagra la autonomía municipal llegará al recinto de Diputados con un modificación clave

El proyecto de enmienda constitucional que instaura la autonomía municipal en la provincia de Mendoza obtuvo despacho favorable.

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Foto: Yemel Fil
 Por Florencia Martinez del Rio

El proyecto de enmienda constitucional para consagrar la autonomía municipal en todos los departamentos de la provincia de Mendoza obtuvo despacho y será tratado el próximo miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados. La iniciativa del Ejecutivo llegará a la sesión con una modificación clave para los intendentes.

Este martes, el radicalismo logró en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) el dictamen de mayoría del expediente impulsado por el oficialismo, sin el acompañamiento del peronismo, que votó por un despacho en minoría. De esta manera, de no mediar sorpresas, será votado mañana para su media sanción.

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La propuesta se trata de una enmienda del artículo 197 de la Constitución provincial para incorporar la autonomía municipal en las 18 comunas. Esto significa que los departamentos podrán crear sus propias cartas orgánicas, bajo ciertas condiciones, es decir que, en el ejercicio de su autonomía, los municipios podrán organizar sus instituciones, competencias y procedimientos dentro de las materias propias del orden local, sin invadir atribuciones provinciales o nacionales.

El proceso para modificar la Carta Magna contempla varias etapas. En primer lugar, la enmienda debe ser aprobada por una mayoría de dos tercios de los miembros de ambas Cámaras. Luego, se somete a consulta popular, que sería en 2027. Si obtiene el respaldo de la mayoría de los votantes, el Poder Ejecutivo puede promulgarla a través de un decreto para que quede incorporada.

Qué modificaciones se hicieron al proyecto original del Ejecutivo

En el texto original de la reforma se establecía que las cartas orgánicas que sancionen los Concejos Deliberantes debían pasar por la Legislatura para su aprobación, con un plazo para expedirse de noventa días; vencido ese tiempo, se consideraría aprobada. Este fue el aspecto que más críticas generó por parte de algunos intendentes, entre ellos el radical y capitalino Ulpiano Suarez. Sin embargo, el oficialismo comunicó este martes en la reunión de comisión que ese punto fue modificado.

comision LAC diputados autonomía municipal
Comisión de LAC. Foto: Prensa Diputados.

Comisión de LAC. Foto: Prensa Diputados.

Al respecto, Franco Ambrosini, presidente de la comisión de LAC, indicó: "Es muy probable que se haga una modificación y se notifique a la Legislatura una vez que se dicten las cartas orgánicas por parte de cada uno de los municipios cuando las vayan dictando", y añadió: "Es lo que han ido planteando las distintas fuerzas políticas, creo que es razonable que se notifique a la Legislatura solamente para tomar conocimiento que se ha dictado la carta orgánica".

La idea del radicalismo es aprobar el proyecto antes del recambio legislativo. Ambrosini explicó: "Salió aprobado con despacho de mayoría. Ahora va a ir a labor parlamentaria, donde los jefes de los distintos bloques definirán si se va a tratar mañana o el miércoles próximo".

Cómo fue el debate en la comisión

La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales emitió dos despachos, uno en mayoría, el del Ejecutivo; y otro, en minoría, impulsado por el diputado Jorge Difonso, acompañado por los legisladores Germán Gómez (PJ) y Gabriela Lizana (FRMLN), para que lleguen al recinto.

Así, el peronismo no apoyó la propuesta del oficialismo. En la reunión de comisión de la semana pasada, en la que participó el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, y el ministro de Gobierno, Natalio Mema, los diputados opositores se levantaron y abandonaron el salón.

La iniciativa de Difonso es una alternativa de enmienda de la Constitución que apunta a reducir el número de concejales y dividir la provincia en regiones: Unicipio (Capital, Godoy Cruz, Luján, Maipú, Guaymallén y Las Heras); Este (Rivadavia, Junín y San Martín); Secano (Santa Rosa, La Paz y Lavalle); Valle de Uco (Tupungato, Tunuyán y San Carlos) y Sur (San Rafael, Malargüe y General Alvear)”. Este proyecto busca "reordenar el sistema y reducir costos", según planteó Difonso.

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Qué dice el proyecto de enmienda de la Constitución

La iniciativa consta de una enmienda del artículo 197 de la Carta Magna, para incorporar la autonomía municipal en los 18 departamentos. Aquellas comunas que decidan no hacerlo continuarán regidas por la Ley Orgánica de Municipalidades.

La iniciativa establece que, en el ejercicio de su autonomía, los municipios organizarán sus instituciones, competencias y procedimientos dentro de las materias propias del orden local, sin invadir atribuciones provinciales o nacionales. La enmienda tiene los siguientes ejes:

  • Reconocimiento formal de la autonomía municipal en la Constitución.
  • Habilitación para que los municipios dicten su propia carta orgánica.
  • Restricción a la creación de nuevos impuestos municipales.
  • La autonomía no será obligatoria: cada municipio podrá decidir si dicta su propia carta orgánica.

A su vez, se deja explícito que la Provincia garantizará la participación comunal en el régimen de coparticipación.

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