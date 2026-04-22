22 de abril de 2026
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Autonomía Municipal

La Legislatura vota la autonomía municipal: Diputados trata hoy la enmienda constitucional

Con los dos tercios necesarios prácticamente asegurados, el oficialismo se apresta a darle media sanción a la reforma. Los cambios que prevé el proyecto.

La Cámara de Diputados debate este miércoles la enmienda constitucional.

La Cámara de Diputados debate este miércoles la enmienda constitucional.

El oficialismo, que ya se aseguró el respaldo de los dos tercios de los legisladores que exige la Constitución para ser modificada, aceptó implementar cambios a la redacción original del expediente. Puntualmente, se modificará el apartado que exigía una ratificación legislativa a cada Carta Orgánica que dicten los municipios. En vez de ello, solamente se exigirá una notificación de los Concejos Deliberantes a la Legislatura.

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De ser aprobada la iniciativa con el 66% de los votos, obtendrá la media sanción y pasará al Senado para su sanción final. La Cámara Alta la trataría con la nueva conformación que asumirá después del 1º de mayo.

En caso de convertirse en ley, los próximos pasos serán el sometimiento de la enmienda a una consulta popular, que se realizaría en las elecciones provinciales de 2027. Si la mitad más uno de los electores avala la reforma, el Ejecutivo deberá promulgarla y entrará en vigencia.

Constitucion Mendoza, reforma constitucional
Después de varios años sin cambios, el oficialismo busca modificar un artículo de la Constitución de Mendoza.

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La propuesta alternativa de la oposición

En el recinto, el peronismo y los dos legisladores de Encuentro por San Carlos impulsarán un despacho de minoría —autoría de Jorge Difonso— que propone una reorganización integral de los Concejos, subdividiéndolos en cinco regiones.

El texto opositor establece que “la administración de los intereses y servicios locales de cada uno de los departamentos estará a cargo de una municipalidad, compuesta por un Departamento Ejecutivo (Intendente) y de otro Deliberativo, de seis miembros y organizado en cinco regiones, cuyos mandatos durarán cuatro años, renovándose por mitades cada dos años”.

De acuerdo al proyecto, las regiones serían: Unicipio (Capital, Godoy Cruz, Luján, Maipú, Guaymallén y Las Heras); Este (Rivadavia, Junín y San Martín); Secano (Santa Rosa, La Paz y Lavalle); Valle de Uco (Tupungato, Tunuyán y San Carlos), y Sur (San Rafael, Malargüe y General Alvear)”.

Enmienda constitucional Jorge Difonso mapa regiones
La división de regiones que propone el proyecto alternativo presentado por Jorge Difonso.

La división de regiones que propone el proyecto alternativo presentado por Jorge Difonso.

Autonomía municipal: qué dice el proyecto de enmienda constitucional del Gobierno

La iniciativa consta de una enmienda del artículo 197 de la Carta Magna, para incorporar la autonomía municipal en los 18 departamentos. Aquellas comunas que decidan no hacerlo continuarán regidas por la Ley Orgánica de Municipalidades.

El texto establece que, en el ejercicio de su autonomía, los municipios organizarán sus instituciones, competencias y procedimientos dentro de las materias propias del orden local, sin invadir atribuciones provinciales o nacionales. A su vez, se deja explícito que la Provincia garantizará la participación comunal en el régimen de coparticipación.

La enmienda tiene los siguientes ejes:

  • Reconocimiento formal de la autonomía municipal en la Constitución.
  • Habilitación para que los municipios dicten su propia carta orgánica.
  • Restricción a la creación de nuevos impuestos municipales.
  • La autonomía no será obligatoria: cada municipio podrá decidir si dicta su propia carta orgánica.
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