Gran Mendoza: así funciona la nueva playa de secuestros viales

El Gran Mendoza cuenta a partir de hoy con una nueva playa de secuestros.

El Gobierno provincial puso en marcha un nuevo sistema integral de gestión de vehículos retenidos que ya funciona en el carril Rodríguez Peña, dentro del área del Gran Mendoza , bajo la órbita de la Policía de Mendoza pero de manera tercerizada, desde el secuestro hasta la compactación del coche.

La iniciativa apunta a modernizar un esquema históricamente cuestionado por el desorden y la acumulación de rodados. En ese sentido, desde la Policía de Mendoza, indicaron que a ese predio serán llevados cada uno de los secuestros viales del Gran Mendoza que realiza la policía y también algunos municipales, que tienen convenio con el Ministerio de Seguridad.

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La flamante playa de secuestros viales introduce un modelo completamente digitalizado que permite seguir cada vehículo desde el momento en que es retenido en la vía pública hasta su destino final, ya sea la devolución, el remate o la compactación.

La nueva playa de secuestros viales comenzó a funcionar hoy en el Gran Mendoza.

Uno de los ejes centrales del sistema es la trazabilidad total. Desde el instante del secuestro, cada rodado es registrado con geolocalización GPS e imágenes que documentan su estado. Ese seguimiento continúa durante el traslado y se completa al ingresar al predio, donde se vuelve a cargar toda la información en una plataforma digital.

auto compactado

El sistema está centralizado en tres aplicaciones que permiten monitorear cada etapa del proceso. Esto garantiza un control detallado desde el acarreo hasta la eventual salida del vehículo, cerrando el circuito con un registro digital cuando el propietario lo retira.

Además del control tecnológico, el predio cuenta con un sistema de seguridad reforzado: 26 cámaras de videovigilancia y custodia las 24 horas. Este esquema busca asegurar la integridad de los vehículos durante toda su permanencia en la playa.

playa secuestros moviles policiales

Otro punto clave del nuevo modelo es el tratamiento final de los vehículos no reclamados. El proceso incluye la descontaminación —con extracción de fluidos y materiales peligrosos— y la posterior compactación.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que esta herramienta permitirá ordenar los secuestros viales, municipales y judiciales, además de resolver problemas vinculados a la acumulación de chatarra y sus consecuencias ambientales y de seguridad.