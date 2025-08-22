¿Lo sentiste?

Fuerte temblor en La Rioja se sintió en Mendoza

Se produjo a las 17.42 a solo diez kilómetros de profundidad y fue percibido en las provincias de Mendoza, San Juan y Córdoba. Los detalles del sismo.

El movimiento telúrico se percibió en algunas zonas de Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad

Un sismo de mediana intensidad ocurrido en la tarde de este viernes al sur de la provincia de La Rioja fue percibido en varias zonas de Mendoza, San Juan y Córdoba.

Según los datos preliminares del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el movimiento telúrico se produjo a las 17.42, a solo diez kilómetros de profundidad, razón por la cual se sintió en sectores del llano.

La magnitud fue de 5.3 grados en la escala de Richter y el epicentro se ubicó en el departamento de General Juan Facundo Quiroga, a 122 kilómetros al suroeste de la capital riojana.

sismo La Rioja

Plan de acción para organizar la familia en caso de sismo

  • Hay que pensar y elegir un punto de encuentro familiar seguro para reunirse en caso de no estar en el hogar (plaza, parques cercanos) y también un punto seguro dentro de la casa para refugiarse.
  • Es importante que algún integrante de la familia aprenda prácticas de primeros auxilios para ayudar a lesionados; deben planear quién se encargará de cortar la luz o el gas; tener matafuego a mano; conocer el lugar donde estará la mochila de emergencia para tomarla de inmediato y planear como poner fuera de peligro a niños, ancianos y personas con discapacidad.
  • Estas recomendaciones también son aplicables a los grupos de trabajo, donde deben prever roles y preparar un kit de emergencias.

Armar la mochila de emergencia para un sismo

El Plan de Acción Familiar, incluye aprender a armar una Mochila de Emergencia. Una manera de saber qué elementos son indispensables para subsistir luego de un desastre.

mochila-emergencia-sismo-temblor-mochilajfif.webp

La mochila debe tener:

  • Recipiente con agua potable;
  • Alimentos no perecederos como enlatados, arroz, alimentos secos, barras de cereal o chocolate;
  • Lista con teléfonos importantes de familiares, bomberos, hospital, 911.
  • Una lista con los nombres de nuestros familiares (DNI, grupo sanguíneo, obra social, medicamentos que toman),
  • Lista de nombres y teléfonos de familiares cercanos;
  • Botiquín de primeros auxilios con medicamentos vitales;
  • Radio a pilas;
  • Linterna y pilas;
  • Silbato y guantes;
  • Documentos personales y sus copias;
  • Muda de ropa y manta de abrigo;
  • Kit de aseo;
  • Herramientas y alambre.
