Fuerte temblor en La Rioja se sintió en Mendoza

Un sismo de mediana intensidad ocurrido en la tarde de este viernes al sur de la provincia de La Rioja fue percibido en varias zonas de Mendoza, San Juan y Córdoba.
Según los datos preliminares del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el movimiento telúrico se produjo a las 17.42, a solo diez kilómetros de profundidad, razón por la cual se sintió en sectores del llano.
La magnitud fue de 5.3 grados en la escala de Richter y el epicentro se ubicó en el departamento de General Juan Facundo Quiroga, a 122 kilómetros al suroeste de la capital riojana.
