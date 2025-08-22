Créditos hipotecarios en Mendoza: tasas, cuotas y requisitos para acceder a tu vivienda propia

El sueño de una vivienda propia se ve cada día más frustrado por las dificultades económicas que atraviesa gran parte de la población argentina. Sin embargo, en los últimos meses el crédito hipotecario comenzó a ganar visibilidad y pone a las familias en una disyuntiva: alquilar o comprar .

Según un informe reciente de Inmodata, el alquiler promedio de un departamento de dos habitaciones con cochera ronda los $500.000 . Puede variar según las características del inmueble, pero en general, estas unidades resultan pequeñas para una familia tipo de cuatro personas.

Frente a esta realidad, los créditos hipotecarios ofrecidos por distintos bancos en el país aparecen como una alternativa para acceder a viviendas de mayor superficie, y sobre todo, propias. Pero antes de tomar una decisión de largo plazo, es fundamental despejar dudas y conocer los requisitos .

Sitio Andino consultó a Andy Landa , referente de Inmodata, sobre las condiciones que deben cumplir quienes deseen solicitar un crédito hipotecario. Según detalló, es importante contar con:

Salario registrado;

Bono de sueldo;

Ahorro previo;

Buen historial crediticio;

Cobro de sueldo en el banco donde se solicita el crédito;

Empleo estable que garantice capacidad de pago durante un largo plazo.

Landa remarcó que tener un ahorro previo es clave, ya que los bancos suelen financiar entre el 70% y 90% del valor de la propiedad.

Además, aclaró que las cuotas no deben superar el 30% del ingreso familiar. “El grupo familiar puede sumar ingresos. Incluso los hijos pueden hacerlo si ya están trabajando, y los padres pueden salir como garantes”, explicó.

image Las cuotas no deben superar el 30% de los ingresos familiares

También advirtió que los créditos suelen extenderse entre 20 y 30 años, y que el monto de la cuota dependerá tanto del plazo como del porcentaje financiado.

Puedo solicitar un crédito hipotecario si soy monotributista

Según Landa, no es imposible, pero sí más difícil. Los bancos suelen exigir más documentación a monotributistas, como la presentación de un garante o comprobantes adicionales de ingresos.

“Los requisitos están pensados para quienes tienen sueldos registrados. Un monotributista, sinceramente, la tiene un poco más complicada”, expresó.

Puedo solicitar un crédito hipotecario si estuve en el veraz

Las personas que alguna vez figuraron en el Veraz pueden solicitar un crédito, siempre que hayan regularizado su situación. El plazo exigido por los bancos varía: algunos piden al menos seis meses con el historial limpio, otros hasta un año.

“Depende del banco, pero es clave tener un buen historial crediticio para demostrar que sos confiable a la hora de asumir un compromiso financiero de largo plazo”, destacó.

Qué bancos ofrecen mejores condiciones

Actualmente, en Mendoza hay alrededor de diez bancos que otorgan créditos hipotecarios, aunque no todos ofrecen condiciones atractivas.

Landa mencionó al Banco Nación y al Banco Ciudad como opciones destacadas por sus tasas más accesibles. En cambio, otras entidades tienen tasas superiores al 9% más UVA.

A modo de ejemplo, detalló: “Si una persona cobra su sueldo en el banco correspondiente, puede acceder a una tasa más baja. En un crédito a 20 años con un 75% de financiación, por un monto de hasta US$100.000, en el Banco Nación pagarías hoy una cuota de $645.000, mientras que en el Banco Hipotecario la misma operación costaría $1.040.000”.

La diferencia responde directamente a la tasa de interés:

Banco de la Nación Argentina: 4,5% + UVA

Banco Hipotecario: 10,9% + UVA

Cuánto demora la aprobación de un crédito hipotecario

Aunque el sistema comienza a reactivarse, los bancos aún se están adaptando, por lo que la entrega de créditos hipotecarios puede demorar.

“Hoy están tardando alrededor de cuatro meses en aprobar y entregar un crédito hipotecario”, explicó Landa.

Conviene más alquilar o pagar un crédito hipotecario

En el escenario actual, y con ciertas condiciones, puede resultar más conveniente pagar una cuota de crédito que un alquiler.

“Si cobrás tu sueldo en el Banco Nación o en el Ciudad, hoy te conviene sacar un crédito ahí. Estás pagando menos que un alquiler. Por ejemplo, una propiedad de US$100.000 hoy puede implicar una cuota de $645.000 en el Nación, mientras que el alquiler de esa misma propiedad puede superar los $750.000”, sostuvo Landa.

Un objetivo posible con planificación

En definitiva, acceder a una vivienda propia a través de un crédito hipotecario es posible, pero requiere planificación, estabilidad laboral y una situación financiera ordenada. Es una decisión de largo plazo, pero que puede marcar una diferencia profunda en la calidad de vida.