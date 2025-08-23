Ya son 500 los carros digitales entregados

Cuando la educación se conecta: aulas digitales para más escuelas mendocinas

Los carros de educación incluyen netbooks, notebooks, proyectores y pizarras digitales que permiten aplicar plataformas como Eduten, Matific y Cumbre.

Educación Digital y Tecnologías Educativas (Edutec).

Educación Digital y Tecnologías Educativas (Edutec).

El acto fue en el espacio Conectar Lab, del Mendoza TIC Parque Tecnológico, en Godoy Cruz, y contó con la presencia de directores y docentes de los establecimientos, la directora de educación secundaria, Cecilia Páez; la coordinadora de Innovación e Implementación Tecnológica, Romina Méndez, y la directora de Educación Privada, Florencia Espresatti.

Lee además
Expo Educativa 2025 en Tunuyán.
Educación en el Valle de Uco

Tunuyán reafirma su compromiso con la educación: llega la Expo Educativa 2025
Expo Educativa 2025 en Lavalle.
"Descubrí tu futuro"

¿Qué vas a estudiar? Lavalle te mostró todas las opciones en la Expo Educativa 2025

“Estamos llegando a los 500 carros digitales entregados y, por supuesto, vamos a seguir avanzando. Estas aulas digitales móviles tienen en su interior 30 netbooks, una notebook para el docente, un proyector multimedia y una pizarra digital. Todo este equipamiento permite aplicar las plataformas Eduten, Matific y Cumbre, que estamos trabajando día a día en nuestras escuelas primarias y secundarias”, señaló García Zalazar.

image

Educación Digital y Tecnologías Educativas (Edutec)

“La experiencia se aplica en 200 escuelas primarias y 160 secundarias que utilizan las distintas plataformas que proponemos desde el gobierno escolar. Es muy importante esta entrega porque también unifica el tipo de tecnología que emplean las escuelas de Mendoza. Buscamos que los chicos aprendan más y mejor, unificamos las capacitaciones docentes y generamos una escuela más acorde a las necesidades actuales de nuestros estudiantes, siempre con un fin pedagógico”, explicó el ministro.

Además, el titular de la DGE subrayó que, en las instituciones donde se aplican las nuevas tecnologías, los estudiantes han mejorado su rendimiento en distintas áreas curriculares. “Queremos ampliar todo esto. La Legislatura ya nos aprobó un financiamiento de 75 millones de dólares para equipar al 100% de las escuelas mendocinas de todos los niveles y las modalidades. Vamos a fortalecer la conectividad con calidad en toda la provincia para que la tecnología funcione a pleno”, completó.

Carlos Pedroza, director del colegio Inmaculado Corazón de María, del barrio La Favorita, resaltó la importancia de esta entrega: “Tenemos 200 estudiantes que van a disfrutar de estas herramientas. En nuestro caso, que somos una escuela técnica, los chicos van a poder utilizar la tecnología y aprender con las plataformas. Para los profesores también es un desafío que nos potencia y realmente es una alegría. Queremos focalizarnos en mejorar los aprendizajes de los estudiantes”.

Por su parte, Mirta Sánchez, directora del colegio Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Junín, graficó: “Es una posibilidad enorme para trabajar junto a los estudiantes, que pertenecen a una zona rural. Tenemos una población que merece una mejor calidad educativa. Esto ayuda a transformar la escuela y a convertirla en un espacio más activo”.

image

Transformación digital en el aprendizaje con el programa de educación Edutec

El programa Edutec busca integrar tecnologías emergentes en el sistema educativo provincial a través de dispositivos, contenidos digitales, plataformas educativas, inteligencia artificial y capacitación docente. A su vez, Mendoza Aumentada, una propuesta de formación integral con eje en la inteligencia artificial (IA), ya está presente en 140 escuelas secundarias de toda la provincia.

En total ya se distribuyeron 500 carros tecnológicos, con el objetivo de llegar a 700 antes de fin de año y la meta de cubrir la totalidad de los establecimientos escolares en 2026.

Temas
Seguí leyendo

Por su situación económica, 6 de cada 10 estudiantes argentinos ven limitado su futuro

Cornejo se distanció de Petri en su paso por Buenos Aires

Educación Superior: cómo acceder al Incentivo por Especialización Docente en Mendoza

Educación inclusiva: Godoy Cruz reúne a docentes y profesionales en una jornada innovadora

General Alvear: más de un centenar de docentes participaron de una jornada sobre problemáticas juveniles

Educación abierta al mundo: 23 estudiantes mendocinos viajarán a Francia

El Congreso Provincial de Educación se realizará en Malargüe y se abordará la transformación educativa

Educación: más años en la escuela, pero caemos en la tabla, el desafío educativo de la Argentina

LO QUE SE LEE AHORA
Paso Internacional Los Libertadores.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 23 de agosto

Las Más Leídas

Paso Internacional Los Libertadores.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 23 de agosto

Qué pizzería de Buenos Aires llegará a Mendoza Shopping en septiembre.
Comercio

Qué emblemática pizzería de Buenos Aires llegará al Mendoza Shopping

El Rojo recibió la primera sanción por los disturbios del miércoles
Violencia en el fútbol

La dura sanción contra Independiente por los incidentes por Copa Sudamericana

Despliegue policial en Maipú por un incendio grave. 
operativo policial en el lugar

Importante incendio en un local de baterías en Maipú

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco
Grave

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco

Te Puede Interesar

Producción de azafrán: una industria con futuro gracias a las condiciones climáticas de Mendoza
Agricultura

Producción de azafrán: una industria con futuro gracias a las condiciones climáticas de Mendoza

Por Sofía Pons
Alergias en Mendoza: el 30% de la población padece sus síntomas con la llegada de la primavera.
Salud

Alergias en Mendoza: el 30% de la población padece sus síntomas con la llegada de la primavera

Por Natalia Mantineo
Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco
Grave

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco

Por Juan Pablo Strappazzon