"Me cambió la vida": la historia de Jeremías, un joven que encontró en el Centro de Día de General Alvear un espacio de inclusión

El muchacho pidió que el Centro de Día Nuevo Sol en General Alvear no cierre

En General Alvear , Jeremías Agüero encontró un lugar que transformó su rutina y su manera de ver la vida. Tiene discapacidad, vive en Real del Padre y todos los días viaja para asistir al Centro de Día Nuevo Sol , donde comparte actividades, terapias y talleres junto a otros jóvenes.

“ Antes de entrar acá no estaba en un momento bueno, pero todo cambió de repente . Pude ver cosas que no podía ver antes y aprender a valorar más lo que tengo”, contó el joven con discapacidad en diálogo con Noticiero Andino.

Mirá el video Operativo especial en General Alvear para escoltar a los hinchas chilenos tras los incidentes en Avellaneda

Camino Seguro a la Escuela Seguridad que se ve: pecheras reflectivas para niños en General Alvear

Cada mañana, una combi lo pasa a buscar en su casa y cerca de las 9 ya está en el Centro . Allí arranca la jornada con el desayuno y luego las actividades planificadas por los profesionales.

Pude ver cosas que no podía ver antes y aprender a valorar más lo que tengo Pude ver cosas que no podía ver antes y aprender a valorar más lo que tengo

Jeremías explicó que la agenda incluye:

Actividad física junto a los orientadores.

junto a los orientadores. Talleres de cocina , donde aprendió a preparar bizcochuelos.

, donde aprendió a preparar bizcochuelos. Hábitos de higiene y cuidado personal , con asistencia cuando es necesario.

, con asistencia cuando es necesario. Clases de percusión y música , además de su gran pasión: el piano.

, además de su gran pasión: el piano. Dinámicas grupales de orden, convivencia y responsabilidad compartida.

“Yo no sabía hacer un bizcochuelo antes de venir acá. Aprendí acá, y eso te da confianza, te hace estar mejor con vos mismo”, resumió.

Centro de Día General Alvear Nuevo Sol Jeremías acude todos los días al Centro del Día Nuevo Sol en General Alvear.

Personas con discapacidad y el valor de la socialización

Uno de los aspectos que más destaca Jeremías es la oportunidad de relacionarse con otras personas fuera del ámbito familiar.

“Antes no era muy sociable, estaba más encerrado. No me gustaba hablar con nadie. Acá lo pude desarrollar y me llevo muy bien con mis compañeros. Eso es lo más importante”, dijo.

En su relato, también subrayó el entusiasmo de muchos de los jóvenes que esperan cada día la combi: “Se nota la alegría cuando nos subimos, cuando nos vemos. La socialización ayuda mucho”.

Una advertencia de Jeremías sobre el futuro del Centro de Día de General Alvear

Consultado sobre qué pasaría si el Centro de Día Nuevo Sol dejara de funcionar, Jeremías fue contundente: “Cambia todo. La rutina, la vida. Hay muchos chicos que no tienen más que esto. Si nos sacan el Centro, nos sacan todo”.

Hay muchos chicos que no tienen más que esto. Si nos sacan el Centro, nos sacan todo Hay muchos chicos que no tienen más que esto. Si nos sacan el Centro, nos sacan todo

Además, dejó un mensaje respecto a los cambios de política que pueden afectar a personas con discapacidad: “Puedo entender que hay un nuevo gobierno y un nuevo mandato, pero este no es el camino. Están tocando derechos que no deberían tocar. Para mí, esto es más que dinero, es nuestra vida y la de muchos compañeros”.