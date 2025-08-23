"Me cambió la vida": la historia de Jeremías, un joven que encontró en el Centro de Día de General Alvear un espacio de inclusión

En General Alvear, Jeremías Agüero encontró un lugar que transformó su rutina y su manera de ver la vida. Tiene discapacidad, vive en Real del Padre y todos los días viaja para asistir al Centro de Día Nuevo Sol, donde comparte actividades, terapias y talleres junto a otros jóvenes.
“Antes de entrar acá no estaba en un momento bueno, pero todo cambió de repente. Pude ver cosas que no podía ver antes y aprender a valorar más lo que tengo”, contó el joven con discapacidad en diálogo con Noticiero Andino.
Hay muchos chicos que no tienen más que esto. Si nos sacan el Centro, nos sacan todo
Además, dejó un mensaje respecto a los cambios de política que pueden afectar a personas con discapacidad: “Puedo entender que hay un nuevo gobierno y un nuevo mandato, pero este no es el camino. Están tocando derechos que no deberían tocar. Para mí, esto es más que dinero, es nuestra vida y la de muchos compañeros”.