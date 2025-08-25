tras el choque se había fugado

Maipú: definieron la imputación para el anciano que atropelló y mató

La justicia notificó la imputación del anciano acusado de atropellar, matar y fugarse tras un accidente vial en Maipú.

El accidente vial ocurrió el lunes 18 de agosto en Maipú.

El accidente vial ocurrió el lunes 18 de agosto en Maipú.

 Por Pablo Segura

La fiscalía de tránsito notificó este lunes por la mañana la imputación y situación procesal del anciano que atropelló y mató a un hombre en Maipú, en tanto que tras el accidente vial se fugó de la escena para luego entregarse en compañía de un abogado.

Lee además
El accidente vial ocurrió esta mañana en Severo del Castillo de Guaymallén.
la víctima cumplía años mañana

Trágico accidente vial de un motociclista en Guaymallén
Atropelló a un grupo de jóvenes y se dio a la fuga
Imágenes sensibles

Aterrador video: atropelló a varios jóvenes tras una fiesta y se fugó del lugar

El fiscal de Tránsito, Fernando Giunta, decidió imputar a Vergara por el delito de homicidio culposo agravado por la fuga y ordenó una caución de $10 millones para que el acusado pueda afrontar el proceso judicial en libertad.

Definieron la imputación para el anciano que atropelló y mató en Maipú

El acto de notificación de imputación se hizo este lunes en el Polo Judicial Penal, donde el fiscal informó al acusado la imputación en su contra.

Accidente vial Guaymallen (7)
Calle Don Bosco de Maip&uacute;, el lugar donde ocurri&oacute; el accidente vial.

Calle Don Bosco de Maipú, el lugar donde ocurrió el accidente vial.

Además, los investigadores afirmaron que, de acuerdo a las primeras pericias incorporadas en la causa, se cree que el impacto se dio en medio de la calzada, por lo que ampliarán la pesquisa para determinar qué fue lo que pasó en ese momento, es decir, si la víctima intentó cruzar la calle o si ocurrió algo más que fue clave en la mecánica del siniestro.

El accidente vial ocurrió el 18 de agosto a las 7.30 en calle Don Bosco, a metros del cruce con Roma, en Rodeo del Medio, Maipú. La víctima era oriunda de la zona y su muerte causó tristeza en los vecinos del lugar.

El responsable de la tragedia manejaba una camioneta Chevrolet S10 y tras embestir a la víctima se fugó.

Un día después se entregó en una comisaría del mismo departamento.

Temas
Seguí leyendo

Un hombre alcoholizado chocó en Tunuyán y sufrió severas heridas

Un conductor borracho protagonizó un vuelco en Luján de Cuyo

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco

Accidente vial en Maipú: un motociclista resultó herido tras impactar contra una camioneta

Persecución, choque y dos policías heridos en Las Heras: los ladrones escaparon

Se entregó el conductor que atropelló y mató a un hombre en Maipú

Milagroso choque y vuelco en una ruta de Lavalle

Atropellaron y mataron a un hombre en Maipú: el conductor se fugó

LO QUE SE LEE AHORA
Las lesiones que constató el Cuerpo Médico Forense tras la agresión en el Desert de Luján de Cuyo. 
investigación judicial

Qué dijo el patovica acusado por la agresión a un menor en el Desert

Las Más Leídas

Las lesiones que constató el Cuerpo Médico Forense tras la agresión en el Desert de Luján de Cuyo. 
investigación judicial

Qué dijo el patovica acusado por la agresión a un menor en el Desert

El clima de San Rafael le secó la piel, creó cremas naturales con uvas y hoy exporta cosmética a Chile
Empresas locales

El clima de San Rafael le secó la piel, creó cremas naturales con uvas y hoy exporta cosmética a Chile

El Paso Internacional Los Libertadores se encuentra habilitado este lunes.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 25 de agosto

Cambio de hora en Argentina: qué dice el proyecto de ley sobre el huso horario y cuándo empezaría aplicarse.
Huso horario

Cambio de hora en Argentina: qué dice el proyecto de ley y cuándo empezaría

El accidente vial ocurrió esta mañana en Severo del Castillo de Guaymallén.
la víctima cumplía años mañana

Trágico accidente vial de un motociclista en Guaymallén

Te Puede Interesar

La causa quedó caratulada como lesiones leves
Cuánto pagaron

Imputaron a los patovicas que agredieron a un joven en Chacras pero quedaron libres bajo fianza

Por Carla Canizzaro
El gobernador devolvió gentilezas a un intendente que se cruzó de bando
Convenio de financiamiento

El guiño de Cornejo a su nuevo aliado político en Mendoza

Por Facundo La Rosa
El accionar de la seguridad privada en Mendoza en debate tras la agresión en Chacras de Coria
Caso en Desert 

Seguridad privada: los factores detrás del accionar de los vigiladores en Mendoza

Por Celeste Funes