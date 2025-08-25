Maipú: definieron la imputación para el anciano que atropelló y mató

La fiscalía de tránsito notificó este lunes por la mañana la imputación y situación procesal del anciano que atropelló y mató a un hombre en Maipú , en tanto que tras el accidente vial se fugó de la escena para luego entregarse en compañía de un abogado.

Se trata de José Vergara Fernández (76), quien está acusado por la muerte de Eliberto Cruz Cardozo , un hombre de 60 años que fue embestido por un auto que se fugó en calle Don Bosco de Rodeo del Medio, Maipú, el pasado 18 de agosto.

El fiscal de Tránsito, Fernando Giunta, decidió imputar a Vergara por el delito de homicidio culposo agravado por la fuga y ordenó una caución de $10 millones para que el acusado pueda afrontar el proceso judicial en libertad.

El acto de notificación de imputación se hizo este lunes en el Polo Judicial Penal , donde el fiscal informó al acusado la imputación en su contra.

Accidente vial Guaymallen (7) Calle Don Bosco de Maipú, el lugar donde ocurrió el accidente vial.

Además, los investigadores afirmaron que, de acuerdo a las primeras pericias incorporadas en la causa, se cree que el impacto se dio en medio de la calzada, por lo que ampliarán la pesquisa para determinar qué fue lo que pasó en ese momento, es decir, si la víctima intentó cruzar la calle o si ocurrió algo más que fue clave en la mecánica del siniestro.

El accidente vial ocurrió el 18 de agosto a las 7.30 en calle Don Bosco, a metros del cruce con Roma, en Rodeo del Medio, Maipú. La víctima era oriunda de la zona y su muerte causó tristeza en los vecinos del lugar.

El responsable de la tragedia manejaba una camioneta Chevrolet S10 y tras embestir a la víctima se fugó.

Un día después se entregó en una comisaría del mismo departamento.