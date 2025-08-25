Maipú: definieron la imputación para el anciano que atropelló y mató

La fiscalía de tránsito notificó este lunes por la mañana la imputación y situación procesal del anciano que atropelló y mató a un hombre en Maipú, en tanto que tras el accidente vial se fugó de la escena para luego entregarse en compañía de un abogado.
El fiscal de Tránsito, Fernando Giunta, decidió imputar a Vergara por el delito de homicidio culposo agravado por la fuga y ordenó una caución de $10 millones para que el acusado pueda afrontar el proceso judicial en libertad.
Definieron la imputación para el anciano que atropelló y mató en Maipú
El acto de notificación de imputación se hizo este lunes en el Polo Judicial Penal, donde el fiscal informó al acusado la imputación en su contra.
Accidente vial Guaymallen (7)
Calle Don Bosco de Maipú, el lugar donde ocurrió el accidente vial.
Además, los investigadores afirmaron que, de acuerdo a las primeras pericias incorporadas en la causa, se cree que el impacto se dio en medio de la calzada, por lo que ampliarán la pesquisa para determinar qué fue lo que pasó en ese momento, es decir, si la víctima intentó cruzar la calle o si ocurrió algo más que fue clave en la mecánica del siniestro.