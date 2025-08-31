Alcohol al volante

Manejaba alcoholizado, chocó contra un auto en Luján de Cuyo y resultó herido

Un joven de 27 años perdió el control de su vehículo en Carrodilla y colisionó contra un árbol. El test de alcoholemia superó ampliamente el límite permitido.

Por Sitio Andino Policiales

La madrugada de este domingo en Luján de Cuyo terminó con un fuerte accidente vial. Un joven de 27 años perdió el dominio de su vehículo en Acceso Sur y colisionó contra un árbol. Fue asistido con escoriaciones y, tras ser sometido a un test de alcoholemia, se constató que estaba ebrio.

El accidente vial ocurrió alrededor de las 04.16 de la madrugada en la intersección de Acceso Sur y calle J. J. Paso, en Carrodilla. Según se informó en el parte policial, un conductor, identificado como E. V. de 27 años circulaba en solitario en su vehículo particular cuando, por razones que se tratan de establecer, perdió el dominio y terminó colisionando contra un árbol.

Tras el impacto, el joven fue examinado por personal médico y se advirtió que presentaba escoriaciones varias. Asimismo, se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 2,10 G/L, muy por encima del límite legal permitido.

Ante esta situación, se procedió al secuestro del rodado y se labró el proceso contravencional correspondiente, en el marco del artículo 67 bis de la Ley 9099/18. La normativa establece multas pecuniarias muy elevadas y serias sanciones para los conductores que registren más de 1 gramo de alcohol al volante.

