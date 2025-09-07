Euforia en el kicillofismo: "Hoy la Provincia le puso un freno al modelo de Javier Milei"

El ministro de Infraestructura y candidato a senador provincial por Fuerza Patria, Gabriel Katopodis , destacó esta noche que “ la provincia le pone un freno” al presidente Javier Milei , tras conocerse la contundente victoria del oficialismo provincial frente a La Libertad Avanza en las elecciones de la provincia de Buenos Aires .

“ Ese proyecto hoy se termina proque buena parte de los bonaerenses le han dicho que no a ese modelo ”, destacó el miembro del gabinete de la administración de Axel Kicillof, desde el búnker de Fuerza Patria.

" La provincia le puso un freno a Milei, que quería construir un país partido en dos, absolutamente injusto . Ese proyecto y modelo hoy se termina porque buena parte de los bonaerenses le dijo que no", sentenció el ex ministro de Obras de la Nación.

Katopodis resaltó que "nadie quiere vivir en esta Argentina que propone el Presidente. Este resultado nos da una responsabilidad enorme y mañana empezamos a construir una nueva esperanza", en un discurso con un tono nacional.

El triunfo de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires

Las elecciones legislativas 2025 en provincia de Buenos Aires dejaron un contundente triunfo del peronismo, que se presentó como "Fuerza Patria", consolidando al gobernador Axel Kicillof como uno de los principales líderes de la oposición a Javier Milei, y lo ubica como un casi seguro candidato a presidente en 2027.

Los resultados del escrutinio provisorio, que se difundieron a las 21, son categóricos: 46,93 por ciento para Fuerza Patria, contra 33,85% para La Libertad Avanza, con el 83% de mesas escrutadas. Lejos quedaron el Frente Somos (5,41%), el FIT (4,13%), Potencia (1,41%) y Unión Libertad (1,31%).