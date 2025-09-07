Elecciones bonaerenses

Euforia en el kicillofismo: "Hoy la Provincia le puso un freno al modelo de Javier Milei"

Tras el contundente triunfo de Fuerza Patria, el candidato a senador Gabriel Katopodis reslató que los resultados se traducen como un rechazo "al proyecto injusto que propone el Presidente".

Gabriel Katopodis vota elecciones pba 2025

Ese proyecto hoy se termina proque buena parte de los bonaerenses le han dicho que no a ese modelo”, destacó el miembro del gabinete de la administración de Axel Kicillof, desde el búnker de Fuerza Patria.

Lee además
El mandatario bonaerense habló en La Plata tras el triunfo electoral video
Elecciones 2025

Kicillof convocó a Milei a reunirse y dejó un mensaje nacional: "Hay otro camino en Argentina y hoy empezamos a recorrerlo"
Axel Kicillof, el gran ganador de la noche
Elecciones legislativas

El peronismo arrasó en provincia de Buenos Aires: Kicillof se fortalece y Milei recibe un duro golpe
Embed

"La provincia le puso un freno a Milei, que quería construir un país partido en dos, absolutamente injusto. Ese proyecto y modelo hoy se termina porque buena parte de los bonaerenses le dijo que no", sentenció el ex ministro de Obras de la Nación.

La provincia le puso un freno a Milei, que quería construir un país partido en dos, absolutamente injusto La provincia le puso un freno a Milei, que quería construir un país partido en dos, absolutamente injusto

Katopodis resaltó que "nadie quiere vivir en esta Argentina que propone el Presidente. Este resultado nos da una responsabilidad enorme y mañana empezamos a construir una nueva esperanza", en un discurso con un tono nacional.

El triunfo de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires

Las elecciones legislativas 2025 en provincia de Buenos Aires dejaron un contundente triunfo del peronismo, que se presentó como "Fuerza Patria", consolidando al gobernador Axel Kicillof como uno de los principales líderes de la oposición a Javier Milei, y lo ubica como un casi seguro candidato a presidente en 2027.

Los resultados del escrutinio provisorio, que se difundieron a las 21, son categóricos: 46,93 por ciento para Fuerza Patria, contra 33,85% para La Libertad Avanza, con el 83% de mesas escrutadas. Lejos quedaron el Frente Somos (5,41%), el FIT (4,13%), Potencia (1,41%) y Unión Libertad (1,31%).

Temas
Seguí leyendo

"Es un día histórico", la primera reacción del gobierno bonaerense tras el cierre de los comicios

Escrache a Karina, un fiscal "ladrón", el "puchero" de Kicillof, la "estrella culona" y más perlitas de la elección bonaerense

Kicillof se mostró confiado: "Es una elección muy importante; es el momento de la verdad"

Elecciones en provincia de Buenos Aires: Milei y Kicillof se juegan más que bancas en la Legislatura

Tras la derrota de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja afirmó que el Gobierno no "torcerá" el rumbo

La autocrítica de Javier Milei: "De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores"

Las reacciones en Mendoza tras el triunfo del peronismo en Buenos Aires

Cristina Kirchner festejó el triunfo de Fuerza Patria y le advirtió a Milei que "se está poniendo heavy"

LO QUE SE LEE AHORA
Críticas a la gestión Milei, el denominador común en las primeras reacciones en Mendoza
Elecciones 2025

Las reacciones en Mendoza tras el triunfo del peronismo en Buenos Aires

Las Más Leídas

Se espera una jornada agradable este domingo 7 de septiembre en Mendoza
El clima

Sube la temperatura, Zonda y nevadas: qué dice el pronóstico del tiempo para este domingo

Imágenes impactantes: se incendiaron cuatro galpones en la feria de Guaymallén
Videos

Imágenes impactantes: se incendiaron cuatro galpones en la feria de Guaymallén

El joven de 28 años chocó contra una estructura vial
Murió en el lugar

Accidente vial en Maipú: un joven murió tras perder el control de su motocicleta

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre

Un incendio en la feria de Guaymallén fue provocado por dos personas
Impactantes imágenes

Confirmaron que el incendio en la feria de Guaymallén fue intencional

Te Puede Interesar

El mandatario bonaerense habló en La Plata tras el triunfo electoral video
Elecciones 2025

Kicillof convocó a Milei a reunirse y dejó un mensaje nacional: "Hay otro camino en Argentina y hoy empezamos a recorrerlo"

Por Sitio Andino Política
Javier Milei le habló a su militancia tras el batacazo de Fuerza Patria. 
Elecciones legislativas

La autocrítica de Javier Milei: "De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores"

Por Sitio Andino Política
Críticas a la gestión Milei, el denominador común en las primeras reacciones en Mendoza
Elecciones 2025

Las reacciones en Mendoza tras el triunfo del peronismo en Buenos Aires

Por Facundo La Rosa