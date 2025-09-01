Federico González habló en Aconcagua Radio sobre los beneficios del estacionamiento medido en Mendoza

Este nuevo sistema se basa en cuatro meses de prueba piloto y se ha extendido a nuevas calles

Desde el 1 de septiembre de 2023, la Ciudad de Mendoza implementó un nuevo sistema de estacionamiento medido en el Parque Cívico , marcando un avance en la modernización del estacionamiento en Mendoza. Federico González , Fiscalizador General de la Secretaría de Hacienda de Capital, explicó el sistema en Aconcagua Radio 90.1

Este nuevo sistema en la Ciudad de Mendoza se basa en cuatro meses de prueba piloto y se ha extendido a nuevas calles. "Estamos muy contentos, hoy se inicia el estacionamiento digital en el Parque Cívico , que antes funcionaba con cobro tradicional".

El sistema de estacionamiento digital se suma a otras cinco calles donde ya estaba operativo, y ha registrado más de 66,000 usuarios . González destacó que, aunque hay desafíos, la experiencia del usuario ha sido positiva: "La app es muy sencilla ; solo ingresás la patente y la zona y ya estás listo para estacionar".

Sin embargo, algunos usuarios han reportado dificultades para usar la aplicación y realizar pagos, aunque el sistema ofrece alternativas , como puntos de venta oficiales para quienes no deseen usar la app.

La adaptación al estacionamiento digital ha sido un punto de inflexión. "Siempre se realiza un llamado de atención antes de imponer multas. La idea es facilitar que los usuarios se adapten a esta innovación". Pese a las críticas sobre descarga de la app, González aclara que existe apoyo en el terreno para ayudar a los usuarios, aunque aún queda trabajo por hacer para garantizar la accesibilidad total.

El nuevo sistema digital también busca prevenir la corrupción y garantizar la transparencia en el estacionamiento. "Nadie podrá pagar en efectivo a los controladores", asegura González, destacando que el uso digital permite un proceso más ético y eficiente.

Con el estacionamiento medido digital en Mendoza, la ciudad no solo busca facilitar la vida a los conductores locales, sino también mejorar la experiencia de turistas y visitantes. Aunque la innovación avanza, la accesibilidad y adaptación de los usuarios sigue siendo un desafío clave para que más personas se sumen a esta transformación digital.