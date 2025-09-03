Convocatoria

"Manso Menú" busca embajadores gastronómicos de Mendoza para promocionar la propuesta

Turismo invita a influencers de la provincia de Mendoza a postularse para ir a disfrutar de los menús de algunos de los más de 100 establecimientos habilitados.

Manso Menú busca embajadores gastronómicos de Mendoza para promocionar la propuesta.

"Manso Menú" busca embajadores gastronómicos de Mendoza para promocionar la propuesta.

 Por Natalia Mantineo

El Ente Mendoza Turismo (Emetur) lanzó una innovadora convocatoria para influencers y creadores de contenido de la provincia de Mendoza, con el objetivo de ampliar la difusión de "Manso Menú", una de las propuestas gastronómicas más exitosas de la región.

Esta iniciativa busca que creadores digitales con una audiencia activa se conviertan en embajadores de esta campaña, compartiendo sus experiencias en los más de 100 establecimientos adheridos.

Lee además
Manso Menú arrancó con un fuerte impacto digital, pero la venta en los restaurantes es lenta.
Gastronomía

"Manso Menú" arrancó con un fuerte impacto digital, pero la venta en los restaurantes es lenta
Este fenómeno influye en todos los vínculos, pero sobre todo en la pareja
Vínculos y emociones

Cómo reconocer la codependencia: un tema que afecta a la pareja, amistades y familia
Reglamentación, espacios en veredas, terrazas de bares, bar, restaurantes, casas de comidas, mesas y sillas afuera

"Manso Menú" arrancó con un fuerte impacto digital, pero la venta en los restaurantes es lenta.

¿Qué es Manso Menú?

Manso Menú es una propuesta que ofrece a mendocinos y turistas la oportunidad de disfrutar de una experiencia completa en diversos restaurantes de la provincia, incluyendo entrada, plato principal, postre y bebida a un precio accesible, con un tope de hasta $30.000.

La iniciativa cuenta con la participación de establecimientos de distintas zonas, como el Gran Mendoza, el Valle de Uco, el Sur, la Precordillera y el Este.

gastronómicos manso menú

Requisitos para participar en la convocatoria

Para ser considerado, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener más de 10.000 seguidores en sus redes sociales.

  • Contar con una comunidad activa y comprometida.

  • Crear contenido relacionado con gastronomía, turismo o estilo de vida.

  • Residir en la provincia de Mendoza.

Los seleccionados recibirán la asignación de un restaurante de manera aleatoria, donde deberán vivir la experiencia Manso Menú y luego compartirla con sus seguidores a través de contenido original y atractivo, brindando una reseña auténtica sobre la propuesta del lugar.

carta restaurante mozo
Los influencers que participen tienen que tener más de 10.000 seguidores en redes.

Los influencers que participen tienen que tener más de 10.000 seguidores en redes.

Fechas clave para la inscripción

La convocatoria estará abierta hasta el viernes 5 de septiembre. Los influencers seleccionados y los restaurantes asignados se darán a conocer el viernes 12 de septiembre.

Aquellos que deseen postularse pueden encontrar las bases y el formulario de inscripción en el sitio web oficial del Emetur, www.mendoza.gov.ar/turismo, o a través de sus redes sociales.

Temas
Seguí leyendo

Mucha lluvia y con temperaturas elevadas: así estará la Primavera en Mendoza

La cena del Banco de Alimentos reunió a cientos de personas y recibió un gran aporte de Provincia

Reabrió el Paso Internacional Los Libertadores: cientos de vehículos cruzan la frontera

Dique Potrerillos: Hidráulica hará tareas de mantenimiento y habrá cortes de agua

Cuál es el panorama de los alquileres en la provincia de Mendoza

Día de las Infancias Inclusivas: un encuentro con magia, payamédicos y juegos en Guaymallén

Conin corre por la niñez en Mendoza: cómo sumarse a la maratón solidaria 2025

Murió Germán Ejarque, un referente de la discapacidad en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Germán Ejarque, un referente de la discapacidad en Mendoza, falleció a los 47 años. 
conmoción

Murió Germán Ejarque, un referente de la discapacidad en Mendoza

Las Más Leídas

El hecho ocurrió en la noche de este martes en el norte provincial
Tragedia vial

Una mujer murió y un hombre fue herido tras ser atropellados por una camioneta en Lavalle

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en septiembre 2025
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en septiembre 2025

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 3 de septiembre.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 3 de septiembre

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza.
Medida

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza

Por qué se celebra hoy, 3 de septiembre, Día Mundial de la Higiene: origen e importancia
Efemérides

Por qué se celebra hoy, 3 de septiembre, Día Mundial de la Higiene: origen e importancia

Te Puede Interesar

El Presidente cerró el acto en Moreno, de cara a las elecciones del domingo video
Cierre de campaña en PBA

Milei defendió a Karina: "Víctima de injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política"

Por Sitio Andino Política
Manso Menú busca embajadores gastronómicos de Mendoza para promocionar la propuesta.
Convocatoria

"Manso Menú" busca embajadores gastronómicos de Mendoza para promocionar la propuesta

Por Natalia Mantineo
El nuevo director de Aconcagua Energía aseguró que estabilizará la producción de petróleo en Mendoza
Producción

Cornejo y el potencial del no convencional de Mendoza: "Queremos consolidarnos en el mapa energético nacional"

Por Sitio Andino Economía