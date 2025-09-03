"Manso Menú" busca embajadores gastronómicos de Mendoza para promocionar la propuesta.

El Ente Mendoza Turismo (Emetur) lanzó una innovadora convocatoria para influencers y creadores de contenido de la provincia de Mendoza , con el objetivo de ampliar la difusión de " Manso Menú " , una de las propuestas gastronómicas más exitosas de la región.

Esta iniciativa busca que creadores digitales con una audiencia activa se conviertan en embajadores de esta campaña, compartiendo sus experiencias en los más de 100 establecimientos adheridos.

Manso Menú es una propuesta que ofrece a mendocinos y turistas la oportunidad de disfrutar de una experiencia completa en diversos restaurantes de la provincia, incluyendo entrada, plato principal, postre y bebida a un precio accesible , con un tope de hasta $30.000.

La iniciativa cuenta con la participación de establecimientos de distintas zonas, como el Gran Mendoza, el Valle de Uco, el Sur, la Precordillera y el Este.

Requisitos para participar en la convocatoria

Para ser considerado, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener más de 10.000 seguidores en sus redes sociales.

Contar con una comunidad activa y comprometida.

Crear contenido relacionado con gastronomía, turismo o estilo de vida .

Residir en la provincia de Mendoza.

Los seleccionados recibirán la asignación de un restaurante de manera aleatoria, donde deberán vivir la experiencia Manso Menú y luego compartirla con sus seguidores a través de contenido original y atractivo, brindando una reseña auténtica sobre la propuesta del lugar.

Fechas clave para la inscripción

La convocatoria estará abierta hasta el viernes 5 de septiembre. Los influencers seleccionados y los restaurantes asignados se darán a conocer el viernes 12 de septiembre.

Aquellos que deseen postularse pueden encontrar las bases y el formulario de inscripción en el sitio web oficial del Emetur, www.mendoza.gov.ar/turismo, o a través de sus redes sociales.