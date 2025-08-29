ENTREVISTA

Uma Flores en Aconcagua Radio: "El proyecto deja en vulnerabilidad a trabajadores estatales"

La vocera del Hospital Notti y Central advirtió que la reforma del Estatuto del Empleado Público afecta derechos laborales. Escuchá la nota de Aconcagua Radio.

Uma Flores en Aconcagua Radio: "El proyecto deja en vulnerabilidad a trabajadores estatales"

 Por Aconcagua Radio

La propuesta de modificación del Estatuto del Empleado Público en Mendoza genera preocupación entre trabajadores de la salud. En diálogo con Aconcagua Radio, Uma Flores, vocera de la Asamblea de Autoconvocados del Hospital Notti y Central, advirtió que el proyecto deja en situación de vulnerabilidad aparte del personal estatal.

Riesgo para la estabilidad laboral

Flores explicó que la reforma “afecta la estabilidad del empleado público, un principio reconocido tanto por la Constitución Nacional como Provincial, que garantiza calidad y transparencia en cualquier gestión estatal”. Además, recordó que los estatales tienen la obligación de denunciar irregularidades en la administración que puedan perjudicar a la comunidad, algo que, según señaló, quedaría debilitado con esta iniciativa.

De acuerdo a la vocera, este sería uno de los principales inconvenientes, ya que dejaría en situación de vulnerabilidad a trabajadores en condiciones precarias. Mencionó que alrededor de 2.300 empleados estatales se encuentran en esa situación, sin acceso a derechos esenciales como licencias o aportes jubilatorios. “Estamos hablando de compañeros que desde hace cinco años no tienen vacaciones ni ningún tipo de licencia”, ilustró.

Ante la posibilidad de que la reforma avance en la Legislatura, la Asamblea de Autoconvocados planea realizar una protesta en el nudo vial de Mendoza, con el objetivo de visibilizar el conflicto. “Entendemos que esto no puede pasar desapercibido”, subrayó Flores en conversación con Aconcagua Radio.

De qué se trata el proyecto

La iniciativa plantea una modificación parcial del Estatuto General del Empleado Público (DL 560/73) y del Escalafón Ley 5126, con el fin de “actualizar la normativa vigente, adaptándola a las exigencias de responsabilidad fiscal, a los estatutos sectoriales posteriores y a los criterios fijados por la Suprema Corte frente a interpretaciones divergentes”.

El Estatuto regula los derechos y deberes de los trabajadores de la administración pública: licencias, inasistencias justificadas, compensaciones, asignaciones familiares, indemnizaciones y categorías del personal.

Entre los cambios propuestos, tal como informó Sitio Andino, se destacan la creación de la figura de “personal interino”, sin goce de "estabilidad propia", y la modificación del régimen de indemnizaciones, que pasaría a calcularse sobre la totalidad de las remuneraciones regulares del último sueldo, con un 100% por cada año de antigüedad o fracción mayor a tres meses.

Escuchá la entrevista completa a Uma Flores, y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com

