Disfunciones sexuales

Cómo impacta el consumo de la pornografía en la vida íntima de la pareja

El consumo excesivo de la pornografía es un factor clave en el aumento de casos de disfunción eréctil en los jóvenes. Qué ocurre y cómo tratar el tema.

 Por Dr. Miguel Palmieri

En la vida íntima de la pareja, surgen ciertas dudas en relación con el consumo de pornografía y su vinculación con disfunciones sexuales en los adultos. Este fenómeno, intensificado por la accesibilidad digital, ha transformado las prácticas y expectativas sexológicas en la actualidad.

Actualmente, hay un aumento alarmante de casos de disfunción eréctil en personas de entre 20 y 40 años, que anteriormente se consideraban poco comunes. Este fenómeno, atribuido en gran parte al consumo excesivo de pornografía, ha llevado a condiciones clínicas donde la función sexual se ve comprometida no necesariamente por condiciones fisiológicas o físicas, sino por patrones de comportamiento derivados de la exposición a este material.

Estudios europeos refuerzan la relación entre pornografía y disfunción sexual

Lo que antes era considerado un problema psicógeno, ahora se ve como una manifestación de una relación patológica con la pornografía. Esto indica un cambio paradigmático donde el acceso constante a la pornografía puede desensibilizar a los individuos, estableciendo expectativas irreales sobre el rendimiento y la intimidad.

Los estudios provenientes de diversas fuentes en Europa, refuerzan esta idea, mostrando que los jóvenes que presentan síntomas de disfunción eréctil también suelen tener un patrón de consumo elevado de pornografía, que no solo influye en la erección, sino también en la calidad y la frecuencia de las relaciones sexuales. La pornografía funciona como un mecanismo de escape para la ansiedad sexual y emocional, pero que puede llevar a consecuencias mucho más profundas.

Efectos diferenciados en hombres y mujeres

Sin embargo, la discusión no se limita a los hombres. El consumo de pornografía es más prominente entre ellos, pero las mujeres también experimentan efectos, aunque en menor medida y de una naturaleza diferente. La pornografía dirigida al público femenino tiende a ser menos gráfica y más emocional, lo que podría llevar a diferentes tipos de desafíos psicológicos y sexuales.

En cuanto al tratamiento, se sugiere un enfoque que combina psicoterapia y, en ciertos casos, medicación, para ayudar a los pacientes a reequilibrar su salud mental y sexual. Es importante crear un espacio de confianza donde los pacientes puedan abordar sus preocupaciones sin miedo al juicio. Este es un tema que, a pesar de lo que se pueda pensar, puede ser muy complejo y requiere una atención médica adecuada.

Escuchá mi columna todos los miércoles a las 17, en Aconcagua Radio 90.1 en el programa Haciendo Cumbre, con la conducción de Emiliano Serrano y Cecilia Zabala.

Temas
Por Cristian Pérez Barceló