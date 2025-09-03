Cómo reconocer la codependencia: un tema que afecta a la pareja, amistades y familia

Este fenómeno influye en todos los vínculos, pero sobre todo en la pareja

La codependencia no es una patología , sino un patrón de comportamiento que surge en la infancia y atraviesa los vínculos en la vida adulta. Se da en relaciones de pareja , amistades o vínculos familiares . Este patrón se manifiesta en la necesidad de cuidar y satisfacer las necesidades emocionales de otros a expensas de las propias, lo que puede generar relaciones tóxicas.

Existe una clara distinción entre la codependencia y la dependencia emocional . La primera es un comportamiento recíproco, mientras que la segunda se define como una necesidad de apoyo y ayuda hacia otro. En el marco de la codependencia, ambos involucrados tienden a tener una autoestima baja y perpetuar un ciclo en el cual uno actúa como "cuidador" y el otro como "cuidado".

Reconciliación Pampita y Martín Pepa, juntos otra vez: la conductora reveló cómo vive su relación tras la infidelidad

Disfunciones sexuales Cómo impacta el consumo de la pornografía en la vida íntima de la pareja

Este patrón se desarrolla como consecuencia de carencias emocionales en la infancia , donde el niño, para no ser un obstáculo en la familia, se “sobreadapta” y asume responsabilidades que no le corresponden. Esto genera adultos que entienden el amor como sinónimo de cuidado excesivo , un concepto que debe desarmarse “amorosamente”.

Este patrón se manifiesta en la necesidad de cuidar y satisfacer las necesidades emocionales de otros

El médico remarcó que la codependencia atraviesa no solo los vínculos familiares o de amistad, sino también la intimidad , ya que la sexualidad, el codependiente se convierte en cuidador. Esto puede derivar en conductas como fingir orgasmos, cumplir deseos ajenos que no se comparten o priorizar siempre el placer del otro.

pareja, codependencia La codependencia se da en relaciones de pareja, amistades o vínculos familiares

Además, aparecen tres etapas que suelen atravesar estas relaciones:

Enamoramiento inicial , donde el vínculo parece perfecto.

Perseguidor–perseguido , cuando uno de los dos siente asfixia.

Víctima–victimario, etapa de ruptura marcada por reproches y resentimiento.

Cómo romper el ciclo

Por un lado, es importante entender que la codependencia no condena a nadie a repetir patrones para siempre. Con un tratamiento dirigido, es posible modificar estas conductas y aprender a amar de manera más sana. El proceso terapéutico es liberador: primero hay que aprender a amarse uno mismo, no de forma egoísta, sino saludable.

Finalmente, es importante realizar terapia de pareja, no solo por cuestiones sexuales, sino porque muchas veces en la crianza se transmiten, sin saberlo, estos mismos patrones. Romper la cadena de la codependencia es también un acto de amor hacia los hijos y nietos.

Escuchá mi columna todos los miércoles a las 17, en Aconcagua Radio 90.1 en el programa Haciendo Cumbre, con la conducción de Emiliano Serrano y Cecilia Zabala.