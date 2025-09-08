Alberto Carletti en Aconcagua Radio: "Lo más urgente es corregir el esquema impositivo"

El sector agroindustrial tuvo un papel destacado la semana pasada en el Foro Industrial Mendoza 2025 . En este marco, Aconcagua Radio conversó con Alberto Carletti, vicepresidente de la FEM (Federación Económica de Mendoza), sobre los resultados de la actividad y los principales reclamos del sector.

Carletti resaltó la importancia del evento, ya que permitió generar un espacio para exponer la situación de la agroindustria mendocina . Según datos aportados por economistas, el sector manufacturero es uno de los más relevantes en la actividad económica de Mendoza y representa una fuente significativa de generación de ingresos para la provincia.

WHATSAPP FILOSO Hebe Casado le mandó un mensaje con reclamo a Javier Milei tras la derrota en Buenos Aires: qué le dijo

Por ello y en relación con la apertura del comercio exterior, el referente destacó que desde el sector no se oponen a enfrentar nuevos desafíos: “Desde el sector entendemos que el comercio internacional y la posibilidad de acceder a nuevos mercados son un desafío que estamos dispuestos a enfrentar”. Sin embargo, aclaró que la preocupación principal es cómo se implementan esas aperturas y subrayó la necesidad de aplicar las mismas reglas de juego para todos.

“La preocupación surge en cómo se generan estas aperturas: muchas veces se hacen para corregir variables coyunturales y no con una estrategia de desarrollo de una industria nacional competitiva a nivel internacional. Lo que necesitamos son las mismas reglas de juego: si debemos competir con el mundo y traer productos de afuera, entonces es indispensable que nos ofrezcan condiciones equivalentes ”, afirmó.

Importancia de una reforma impositiva

En diálogo con Aconcagua Radio, Carletti también destacó la urgencia de avanzar en reformas estructurales: laboral, impositiva y financiera.

Puso especial énfasis en la reforma impositiva: “Hoy los impuestos asociados al trabajo hacen que cerca del 50% del ingreso de un trabajador se lo lleve el Estado. Ese es el primer aspecto a corregir. Luego, debemos adecuar el sistema financiero, ya que sin créditos accesibles y previsibilidad es imposible ser competitivos y planificar a largo plazo”.

Escuchá la entrevista completa a Alberto Carletti, y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com