ENTREVISTA

Alberto Carletti en Aconcagua Radio: "Lo más urgente es corregir el esquema impositivo"

Aconcagua Radio conversó con el vicepresidente de la FEM sobre la situación de la agroindustria y los pedidos urgentes del sector. Escuchá la nota.

Alberto Carletti en Aconcagua Radio: Lo más urgente es corregir el esquema impositivo

Alberto Carletti en Aconcagua Radio: "Lo más urgente es corregir el esquema impositivo"

 Por Aconcagua Radio

El sector agroindustrial tuvo un papel destacado la semana pasada en el Foro Industrial Mendoza 2025. En este marco, Aconcagua Radio conversó con Alberto Carletti, vicepresidente de la FEM (Federación Económica de Mendoza), sobre los resultados de la actividad y los principales reclamos del sector.

Carletti resaltó la importancia del evento, ya que permitió generar un espacio para exponer la situación de la agroindustria mendocina. Según datos aportados por economistas, el sector manufacturero es uno de los más relevantes en la actividad económica de Mendoza y representa una fuente significativa de generación de ingresos para la provincia.

Lee además
Juan Carlos Sansone, presidente de la Cámara de Turismo de Guaymallén, pidió que se declare la emergencia en el sector.
Entrevista

Juan Carlos Sansone en Aconcagua Radio: "El sector turístico está en terapia intensiva ahora"
hebe casado le mando un mensaje con reclamo a javier milei tras la derrota en buenos aires: que le dijo
WHATSAPP FILOSO

Hebe Casado le mandó un mensaje con reclamo a Javier Milei tras la derrota en Buenos Aires: qué le dijo

Por ello y en relación con la apertura del comercio exterior, el referente destacó que desde el sector no se oponen a enfrentar nuevos desafíos: “Desde el sector entendemos que el comercio internacional y la posibilidad de acceder a nuevos mercados son un desafío que estamos dispuestos a enfrentar”. Sin embargo, aclaró que la preocupación principal es cómo se implementan esas aperturas y subrayó la necesidad de aplicar las mismas reglas de juego para todos.

“La preocupación surge en cómo se generan estas aperturas: muchas veces se hacen para corregir variables coyunturales y no con una estrategia de desarrollo de una industria nacional competitiva a nivel internacional. Lo que necesitamos son las mismas reglas de juego: si debemos competir con el mundo y traer productos de afuera, entonces es indispensable que nos ofrezcan condiciones equivalentes”, afirmó.

Importancia de una reforma impositiva

En diálogo con Aconcagua Radio, Carletti también destacó la urgencia de avanzar en reformas estructurales: laboral, impositiva y financiera.

Puso especial énfasis en la reforma impositiva: “Hoy los impuestos asociados al trabajo hacen que cerca del 50% del ingreso de un trabajador se lo lleve el Estado. Ese es el primer aspecto a corregir. Luego, debemos adecuar el sistema financiero, ya que sin créditos accesibles y previsibilidad es imposible ser competitivos y planificar a largo plazo”.

Escuchá la entrevista completa a Alberto Carletti, y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com

Embed

Temas
Seguí leyendo

Federico González habló en Aconcagua Radio sobre los beneficios del estacionamiento medido en Mendoza

Bajas en la Policía de Mendoza: crece la cantidad de renuncias de efectivos al Ministerio de Seguridad

Roberto Righi, candidato fuera del PJ: "Tenemos que trabajar con los que ideologicamente estemos más cerca"

Uma Flores en Aconcagua Radio: "El proyecto deja en vulnerabilidad a trabajadores estatales"

Cómo reconocer la codependencia: un tema que afecta a la pareja, amistades y familia

LO QUE SE LEE AHORA
Juan Carlos Sansone, presidente de la Cámara de Turismo de Guaymallén, pidió que se declare la emergencia en el sector.
Entrevista

Juan Carlos Sansone en Aconcagua Radio: "El sector turístico está en terapia intensiva ahora"

Las Más Leídas

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre

Críticas a la gestión Milei, el denominador común en las primeras reacciones en Mendoza
Elecciones 2025

Las reacciones en Mendoza tras el triunfo del peronismo en Buenos Aires

Juan Roth lucha por su vida tras sufrir un accidente en bicicleta. 
preocupación

Un conocido referente empresarial sufrió un accidente en Tunuyán y está grave

Qué empleos tienen mayor demanda en el mercado laboral mendocino
Trabajo

Qué empleos tienen mayor demanda en el mercado laboral mendocino

Conocé el pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza.
El clima

Zonda en algunas zonas y ascenso de la temperatura: el pronóstico para este lunes en Mendoza

Te Puede Interesar

Las críticas de Alfredo Cornejo a la estrategia de Milei tras perder en la provincia de Buenos Aires
Elecciones 2025

Las críticas de Alfredo Cornejo a la estrategia de Milei tras perder en la provincia de Buenos Aires

Por Florencia Martinez del Rio
Hebe Casado le mandó un mensaje con reclamo a Javier Milei tras la derrota en Buenos Aires: qué le dijo
WHATSAPP FILOSO

Hebe Casado le mandó un mensaje con reclamo a Javier Milei tras la derrota en Buenos Aires: qué le dijo

Por Cecilia Zabala
Mauco Cuello está grave tras sufrir una golpiza en Godoy Cruz. 
la víctima está en terapia intensiva

Godoy Cruz: piden ayuda para esclarecer una brutal golpiza a un músico

Por Pablo Segura